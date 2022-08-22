Tháng 12 năm 2010, Hiếu Hiền kết hôn với Thùy Liên. Ngày 16 tháng 1 năm 2011, nghệ sĩ Kim Ngọc - mẹ của Hiếu Hiền đột ngột qua đời do bị đột quỵ. Năm 2012, hai vợ chồng anh sinh được một bé trai và đặt tên là Hiếu Nhân. Năm 2015, hai vợ chồng anh sinh được một bé gái và đặt tên là Kim Hậu.

Hiếu Hiền , tên thật Phạm Hiếu Hiền (sinh năm 2/7/1977) là một nam diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và người dẫn chương trình. Hiếu Hiền được sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh là con trai út của cố nghệ sĩ Kim Ngọc và nghệ sĩ Đức Lang. Hiếu Hiền từng nhiều năm đi diễn hài cùng mẹ và nhóm hài Kim Ngọc, với các vở tiêu biểu Tuyển tiếp viên, Bà bầu liều mạng và đóng nhiều vai phụ trong các phim điện ảnh.

Bận rộn với công việc chăm sóc gia đình, Thùy Liên cũng như bao người mẹ người vợ khác đều không có dư dả thời gian để có thể chăm sóc cho chính mình. Tuy nhiên, cô vẫn luôn được ông xã yêu chiều hết mực.

Trong 12 năm chung sống, Hiếu Hiền là người chồng yêu chiều vợ, hết lòng chăm lo cho gia đình. Còn Thùy Liên cũng luôn chu toàn mọi việc, là hậu phương vững chắc nên anh yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Thùy Liên bị nhận xét "xuề xòa" không biết sửa soạn cho bản thân

Mới đây, Hiếu Hiền bức xúc đăng đàn khi bà xã bị soi mói. Theo lời nam diễn viên, vợ anh khi ra đường bị những người phụ nữ xung quanh chỉ trỏ, bàn tán về cách ăn mặc.

Họ chê Thùy Liên là vợ nghệ sĩ mà ra ngoài không biết sửa soạn, để mặt tàn tạ, thậm chí ăn mặc như con ở...

Trước những lời lẽ kém duyên, Hiếu Hiền lên tiếng đáp trả. Nam diễn viên cho biết, trước đây có mẹ chăm lo, tới nay cuộc sống của anh may mắn được vợ chăm sóc chu đáo. Thùy Liên luôn tận tụy với chồng con từ miếng ăn tới giấc ngủ mà không có thời gian dành cho mình.

Hiếu Hiền bức xúc đáp trả bình luận chê bai bà xã

Vì vậy, Hiếu Hiền rất bức xúc khi nghe thấy những lời chê bai, nói xấu vợ. Mắng những kẻ soi mói là nhiều chuyện, nam diễn viên cũng dành hết lời tốt đẹp ca ngợi bà xã.

"Dạ xin thưa với những người phụ nữ nhiều chuyện ấy nha, cũng hên là các bà không nói lúc có mặt tui ngay đó. Vâng, vợ tui ăn mặc như con ở vì vợ tui chỉ biết đến chồng con, không bao giờ biết sắm sửa hay đòi hỏi cho bản thân em điều gì.

Vâng, vợ tui mặt mũi tàn tạ là vì vợ tui mới sinh em bé, chưa được bao lâu thì làm sao đẹp nổi. Thế nhưng với tui thì vợ tui đẹp hơn hẳn bao nhiêu người phụ nữ khác nha các bà. Chưa chắc 17, 18 tuổi mà đẹp được như vợ tui à nha.

Vợ tui là đẹp tự nhiên từ đầu đến móng chân, không phấn son nhưng vẫn rạng ngời nha các bà. Đừng để tui nghe tận tai những lời không hay của các bà về vợ tui nữa nha", Hiếu Hiền gay gắt.

Như những gì nam nghệ sĩ chia sẻ, nhiều người cũng đồng ý lúc mới hẹn hò, vợ Hiếu Hiền có nhan sắc mặn mà. Nam diễn viên thừa nhận bị thu hút bởi vẻ ngoài dịu dàng và nụ cười dễ thương của Thùy Liên. Tuy chênh lệch ngoại hình nhưng cặp vợ chồng đình đám cho thấy tình yêu trọn vẹn, vượt mọi rào cản xây dựng hạnh phúc bên nhau.

Nhan sắc mặn mà trước kia của Thùy Liên

Nam diễn viên vô cùng tự hào khi nói về bà xã, dù không sở hữu nhan sắc trẻ trung như thuở đầu, nhưng với anh bây giờ Thùy Liên đẹp theo một cách khác, là vẻ đẹp của những hi sinh và chăm lo cho gia đình của cả hai.