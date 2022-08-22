Hương Giang tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp hậu chia tay Matt Liu

Vào tối ngày 19/8, mạng xã hội được một phen "chấn động" trước bài đăng thông báo chia tay của Hoa hậu Hương Giang trên trang cá nhân. Theo chia sẻ từ người đẹp, Hương Giang cùng bạn trai CEO người Singapore - Matt Liu đã chính thức "đường ai nấy đi" sau khoảng thời gian 2 năm hẹn hò. Thông tin này đã khiến những người hâm mộ của cặp đôi phải tiếc nuối bởi trước đó cả hai từng thu hút sự chú ý của dư luận nhờ mối lương duyên đẹp đẽ bước ra từ show hẹn hò "Người Ấy Là Ai".

Sau thông báo một ngày, trong lúc sự việc còn chưa kịp lắng xuống thì Hương Giang đã có động thái xuất hiện đầu tiên trước công chúng trong một sự kiện họp báo vào chiều ngày 20/8 tại thủ đô Hà Nội. Được biết, dù mới chia tay bạn trai thế nhưng nữ ca sĩ kiêm CEO sinh năm 1987 đã nhanh chóng xốc lại tInh thần để quay trở lại với công việc và bắt tay chuẩn bị cho chương trình truyền hình thực tế sắp ra mắt do chính cô sản xuất.

Nhan sắc xinh đẹp, body chuẩn chỉnh nhưng netizen vẫn nhận thấy ánh mắt của nữ ca sĩ thoáng chút buồn bã.

Hương Giang vẫn giữ được phong độ về nhan sắc khi khoe được vẻ đẹp rạng ngời trong bộ váy đen tôn dáng. Thế nhưng, bên dưới bài đăng nhiều netizen vẫn tinh mắt phát hiện ra ẩn sâu trong thần thái rạng ngời vẫn còn đâu đó vài nét đượm buồn trên đôi mắt của người đẹp. Tuy vậy, cư dân mạng vẫn không tiếc lời khen ngợi thần thái tự tin của cô nàng và mong người đẹp sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này và tìm được nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống và công việc.

Hậu chia tay, nữ ca sĩ trở lại với lịch trình vô cùng dày đặc, Mới đây vào tối ngày 21/8, Hương Giang đã có mặt tại một cuộc thi sắc đẹp để cổ vũ đàn em. Tuy nhiên, so với trạng thái có phần buồn bã hôm 20/8, thì diện mạo rạng rỡ của người đẹp hôm 21/8 lại thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Hương Giang tiếp tục gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ hôm 21/8

Nhiều netizen cho rằng, cô nàng đang cố gắng để vượt qua nỗi đau này, công việc chính là thứ để giúp nữ diễn viên bận rộn hơn và sẽ không có thời gian suy nghĩ về những gì đã qua. Cũng có nhiều lời khen dành cho cô nàng vì tính chuyên nghiệp trong nghề, khi không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến hình tượng cũng như công việc.

Dù vậy, netizen vẫn mong cô sớm vượt qua khoảng thời gian này và mở ra cho mình nhiều cơ hội mới tốt hơn.