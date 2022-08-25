Hoà Minzy ngày càng được yêu mến nhờ hành động cao đẹp này với fan

Không chỉ có cách dạy con nhẹ nhàng, khéo léo, nữ ca sĩ mới đây còn khiến không ít người bất ngờ và ngưỡng mộ khi ủng hộ số tiền lớn giúp một người hâm mộ nuôi con.

Hòa Minzy ngày càng ghi dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Sau chuyện tình đổ vỡ, nữ ca sĩ nay là một bà mẹ đơn thân được yêu mến nhất nhì làng giải trí Việt.

Cụ thể, một tài khoản Facebook tên L.E mới đây đã chia sẻ bài viết cảm ơn Hòa Minzy đã giúp đỡ ủng hộ cô số tiền gần 18 triệu đồng để đóng học phí cho hai con nhỏ.

Được biết, L.E là một fan hâm mộ chân chính đã đồng hành cùng Hòa Minzy suốt thời gian dài. Vì con của cô gặp vấn đề về sức khỏe nên Hòa Minzy đã nhiều lần giúp đỡ các bé bằng tiền ăn hay quà bánh.

Nữ ca sĩ không ngần ngại ủng hộ hẳn gần 18 triệu đầu tư cho con của fan đi học

"Cám ơn mẹ Hòa vì tất cả mọi điều mẹ dành cho 2 con và cả gia đình BunBon. Yêu và biết ơn là điều muốn nói nhất lúc này với mẹ. BunBon phải cố gắng học hành chăm vui ngoan và học thật giỏi để không phụ lòng mẹ Hòa của 2 con nhé. Ngàn lần biết ơn, vạn lần kính trọng", fan hâm mộ của nữ ca sĩ viết.

Hòa Minzy sau đó cũng bình luận dưới bài đăng: "Chúc 2 con học ngoan và khỏe mạnh nhé".

Không chỉ ủng hộ gần 18 triệu tiền học cho các bé, theo người hâm mộ này đăng tải, suốt từ năm 2021, Hòa Minzy luôn đều đặn chuyển khoản tiền và mua sữa cho các con của cô. Không những vậy, nữ ca sĩ gọi điện video để trò chuyện, xưng "mẹ - con" thân mật với các bé.

Trước đó, nữ ca sĩ đã nhiều lần ủng hộ tiền và sữa cho các con của fan, hành động này của Hòa Minzy khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Có thể thấy, không chỉ chăm sóc con trai Bo một cách chu đáo, Hòa Minzy đối xử ngọt ngào, ấm áp với fan và con nuôi. Nghĩa cử tốt đẹp của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen từ khán giả:

- "Cảm ơn mẹ Hòa đã giúp đỡ cho hai cháu. Chúc gia đình mẹ thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Vạn sự bình an".

- "Cám ơn mẹ Hòa đã tạo điều kiện để cho 2 cháu được đến trường".

- "Chúc mừng 2 con, 2 con thật may mắn khi có mẹ Hòa Minzy giúp đỡ, thật là ngưỡng mộ người phụ nữ vừa đẹp, vừa có tấm lòng nhân ái. Thật là tuyệt vời"...

Kể từ khi gia nhập vào làn giải trí, Hòa Minzy ban đầu là cái tên mờ nhạt, sau đó lại gặp nhiều sóng gió với những scandal khiến tên tuổi của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng không nhỏ. Hòa Minzy của hiện tại là phiên bản tốt nhất so với trước đây. Nữ ca sĩ tập trung cho các hoạt động nghệ thuật, bên cạnh đó làm chăm sóc bé Bo. Người hâm mộ cho rằng cô ngày càng nhuận sắc một phần vì có con trai làm động lực để cố gắng, cuộc sống vẫn đủ đầy sự yêu thương.