Cao Thái Hà có động thái gây chú ý hậu tin đồn có bạn trai mới

Trải qua ồn ào đời tư về tình yêu, hiện tại người hâm mộ đều mong rằng Cao Thái Hà sẽ tìm được nơi dừng chân bình yên.

Cao Thái Hà đang là nữ diễn viên được đông đảo công chúng yêu mến và thường xuyên theo dõi. Không chỉ sở hữu nét duyên với điện ảnh, Cao Thái Hà cũng là người đẹp nổi tiếng có vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc xinh đẹp. Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên 9X bất ngờ thay đổi phong cách sexy và gợi cảm, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Không chỉ được quan tâm về nhan sắc hiện tại, đời tư tình cảm của cô nàng cũng là chủ đề khiến nhiều người bàn luận. Hậu chia tay người cũ, Cao Thái Hà ngày càng được đánh giá là nhuận sắc thấy rõ. Trước đó, trên các diễn đàn mạng có lan truyền thông tin Cao Thái Hà đã có tình mới. Theo đó, được biết, anh chàng này có tên Hà Tấn An, kém nữ diễn viên 6 tuổi. Hà Tấn An gây chú ý với ngoại hình phong độ, cùng gương mặt điển trai. Từ những hình ảnh cập nhật từ tài khoản cá nhân, Hà Tấn An được nhận xét có gu ăn mặc cùng phong cách chuẩn soái ca. Mỹ nam sinh năm 1996 có sở thích du lịch và thường xuyên check-in nhiều điểm sang trọng.

Vẻ ngoài điển trai cùng gu ăn mặc thời thượng của Hà Tấn An được dân mạng đánh giá cao. Tuy nhiên, đó mới chỉ là tin đồn từ phía cư dân mạng. Thông tin Cao Thái Hà hẹn hò "phi công" điển trai khiến nhiều khán giả thích thú. Về phía Cao Thái Hà, mặc dù không chính thức công khai "nửa kia" nhưng nữ diễn viên lại thoải mái khoe khoảnh khắc đi du lịch và tag cả tên bạn trai. Trên mạng xã hội, cả hai cũng thường xuyên tương tác qua lại.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà đăng tải bài viết tâm trạng về chuyện tình yêu. Nữ diễn viên viết: "Tôi muốn có một ngày bản thân sẽ gặp người phù hợp nhất, có thể cả ngày không dùng đến máy tính điện thoại, có thể ăn những món ngon, nghe nhạc, nói những chuyện trên trời dưới biển. Thậm chí im lặng ngồi nhìn nhau mà vẫn thấy thoải mái, bất luận là tình bạn hay tình yêu đều được". Cao Thái Hà bất ngờ chia sẻ tâm trạng về tình yêu trên trang cá nhân. Dòng chia sẻ của Cao Thái Hà nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Ai cũng mong rằng cô sớm tìm cho mình được bến đỗ hạnh phúc. Người hâm mộ mong cô nàng sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Cao Thái Hà hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư. Trên trang cá nhân, Cao Thái Hà thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng cùng hội bạn thân. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng nhuận sắc. Cô nàng dành nhiều thời gian để nghỉ dưỡng và chăm sóc cho bản thân tốt hơn mỗi ngày.

Bằng Kiều nhắn nhủ với các quý tử khiến fan ấm lòng, sau này chỉ mong con cả đời lương thiện Mới đây, Bằng Kiều khiến nhiều người chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cùng dòng trạng thái tình cảm nhân dịp sinh nhật con trai thứ 2.

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