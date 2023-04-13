Vbiz chấn động khi Hòa Minzy thông báo "Võ Hạ Trâm vừa mất 5 tỷ", chuyện gì đây?

Hòa Minzy làm cho khán giả "đứng ngồi không yên" khi cô thông báo "ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa mất 5 tỷ".

Mới đây, trên trang cá nhân của ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái “Tin nóng: Ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa mất 5 tỷ” khiến cộng đồng mạng ai nấy cũng phải “xốt xình xịch” trước thông tin trên. Hòa Minzy thông báo tin Hot Ngay dưới phần bình luận, nữ ca sĩ nhanh chóng để lại dòng chia sẻ rằng: “5 tỷ để thực hiện ước mơ âm nhạc này đây cả nhà ơi…”. Với bình luận này, khán giả đã có một phen "hú vía" khi biết được sự thật đằng sau bài viết này. Đây được xem là cách, Hòa Minzy đang PR cho sản phẩm mới của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Hòa Minzy để lại dòng bình luận giải thích Không lâu sau đó, “nàng dâu người Ấn” cũng không quên trả lời bên dưới bài viết của Hòa Minzy rằng: “Haha cảm ơn em gái nhiều. Mà STT giật gân mém rớt hột xòn nha!”. Có thể thấy, ngay cả nữ ca sĩ cũng không khỏi bất ngờ với dòng trạng thái này của "mẹ Bo". Võ Hạ Trâm vui vẻ trả lời Hòa Minzy Được biết, tối ngày 13/04/2023 nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã tổ chức họp báo, ra mắt MV âm nhạc “Về Với Em”. Tại buổi họp báo, nữ ca sĩ diện cho mình bộ Sari lộng lẫy mang đậm chất nàng dâu Ấn Độ.

Võ Hạ Trâm tại buổi ra mắt MV "Về Với Em" Võ Hạ Trâm cho biết thêm, do rào cản ngôn ngữ giữa cô và mẹ chồng nên nữ ca sĩ đã quyết tâm học tiếng Ấn Độ. Mục đích khi làm MV này, cô muốn tri ân dành cho người mẹ chồng người Ấn. Khi được hỏi về kinh phí sản xuất MV “Về Với Em”, nữ ca sĩ vui vẻ tiết lộ con số lên đến gần 5 tỷ và được chồng doanh nhân người Ấn tài trợ. Võ Hạ Trâm và ông xã tại buổi họp báo Hiện nay, MV “Về Với Em” đang được phát sóng trên kênh Youtube. Tính sau 17 giờ phát hành, MV đã có gần 400 nghìn lượt xem và đạt được Top 33 trên tab thịnh hành. Poster MV "Về Với Em"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vbiz-chan-dong-khi-hoa-minzy-thong-bao-vo-ha-tram-vua-mat-5-ty-chuyen-gi-day-572185.html