Phản ứng của gia đình chồng Võ Hạ Trâm trước sản phẩm âm nhạc được chồng Ấn chi 5 tỷ thực hiện

Hậu trường 12/04/2023 09:22

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đã có chia sẻ về cuộc nói chuyện với gia đình chồng, tiết lộ phản ứng của họ trước sản phẩm âm nhạc được chồng Ấn chi 5 tỷ thực hiện.

Từ khi kết hôn với chồng Ấn Độ - Vikas đến nay, nàng dâu Võ Hạ Trâm nhiều lần khoe được cưng chiều như "bà hoàng". Không những thế, gần đây, khi thực hiện dự án MV ca nhạc Việt - Ấn, Võ Hạ Trâm không ngần ngại tiết lộ được ông xã hỗ trợ 5 tỷ đồng.

Phản ứng của gia đình chồng Võ Hạ Trâm trước sản phẩm âm nhạc được chồng Ấn chi 5 tỷ thực hiện - Ảnh 1
Ông xã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Võ Hạ Trâm thực hiện MV - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ cuộc nói chuyện giữa cô và gia đình chồng thảo luận về sản phẩm âm nhạc lần này của nữ ca sĩ. Cụ thể, sau bản thu lần 1 này, cô nàng đã phải về học lại phát âm để thu lại phiên bản khác và đã được mẹ chồng "kiểm duyệt".

Phản ứng của gia đình chồng Võ Hạ Trâm trước sản phẩm âm nhạc được chồng Ấn chi 5 tỷ thực hiện - Ảnh 2

Phản ứng của gia đình chồng Võ Hạ Trâm trước sản phẩm âm nhạc được chồng Ấn chi 5 tỷ thực hiện - Ảnh 3
Gia đình chồng Võ Hạ Trâm đều ủng hộ dự án âm nhạc của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

 

Theo đó, mẹ chồng Võ Hạ Trâm hài hước nói không hiểu những gì cô nàng hát: "Trâm hát mẹ không hiểu gì hết trơn. Nói vậy chứ mẹ cũng không hiểu ý nghĩa của bài hát này". Ngay lập tức, nữ ca sĩ đành ‘cầu cứu’ chồng trợ giúp: "Anh chịu trách nhiệm đi". Ông xã Võ Hạ Trâm cũng tỏ ra bất lực, không biết phiên dịch cách nào để mọi người hiểu. Sau đó, mẹ chồng nữ ca sĩ động viên con dâu và hết lời khen ngợi với sản phẩm này của cô. Bà nói: "Trâm hát hay quá. Mọi người cười quá trời".

Được biết, Võ Hạ Trâm được chồng hỗ trợ 5 tỷ đồng làm MV để vợ theo đuổi đam mê. Mặc dù Vikas vốn là người không làm trong lĩnh vực giải trí. Thế nên khi nghe tin Võ Hạ Trâm muốn làm MV tại Ấn Độ, anh rất căng thẳng. Để chiều theo ý vợ, Vikas đã vận dụng hết "công lực" tìm mọi cách, mọi mối quan hệ trong ngành giải trí xứ Ấn. Bên cạnh đó, ông xã Võ Hạ Trâm không yên tâm để vợ một mình quay MV nên đã gác hết công việc để bay từ Ý về lại Ấn Độ đồng hành cùng nữ ca sĩ hoàn thành dự án lần này.

Phản ứng của gia đình chồng Võ Hạ Trâm trước sản phẩm âm nhạc được chồng Ấn chi 5 tỷ thực hiện - Ảnh 4

Phản ứng của gia đình chồng Võ Hạ Trâm trước sản phẩm âm nhạc được chồng Ấn chi 5 tỷ thực hiện - Ảnh 5
Ông xã Võ Hạ Trâm không yên tâm để vợ một mình quay MV nên đã gác hết công việc để bay từ Ý về lại Ấn Độ đồng hành cùng nữ ca sĩ hoàn thành dự án lần này - Ảnh: Internet

 

Đối với nữ ca sĩ, số tiền tuy lớn nhưng không lớn bằng tấm lòng mà ông xã dành cho vợ mình. Sợ bà xã vất vả, Vikas theo chân cô suốt 10 ngày để hoàn tất các cảnh quay. Vị đại gia Ấn Độ này vừa làm tài xế vừa làm phiên dịch kiêm hậu cận, trợ lý xách đồ,... Những điều này khiến Võ Hạ Trâm vô cùng xúc động.

"Mình gọi anh là người chồng 'đa zi năng' khi vừa là tài xế, phiên dịch, hậu cần, thậm chí là... trợ lý xách đồ cho vợ luôn. Bởi ai nói chồng đầu tư cho Trâm 5 tỷ là nhiều, Trâm xin thưa là công sức, tâm sức anh bỏ ra cho dự án này lớn hơn gấp bội phần.

Vợ thì tất bật chỉnh sửa MV, liên hệ ekip event, quán xuyến chuyện quần quần áo áo, trong khi ông chồng ngoan ngoãn ngồi giữ em Moon cho bà vợ. Lâu lâu làm bộ hỏi han: 'em yêu, cần anh phụ gì không?', thấy thương quá ghệ ơi” – Võ Hạ Trâm trải lòng.

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập?

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập?

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính một nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập.

Xem thêm
Từ khóa:   Võ Hạ Trâm Võ Hạ Trâm và mẹ chồng vbiz

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'