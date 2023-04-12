Phản ứng của gia đình chồng Võ Hạ Trâm trước sản phẩm âm nhạc được chồng Ấn chi 5 tỷ thực hiện

Từ khi kết hôn với chồng Ấn Độ - Vikas đến nay, nàng dâu Võ Hạ Trâm nhiều lần khoe được cưng chiều như "bà hoàng". Không những thế, gần đây, khi thực hiện dự án MV ca nhạc Việt - Ấn, Võ Hạ Trâm không ngần ngại tiết lộ được ông xã hỗ trợ 5 tỷ đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ cuộc nói chuyện giữa cô và gia đình chồng thảo luận về sản phẩm âm nhạc lần này của nữ ca sĩ. Cụ thể, sau bản thu lần 1 này, cô nàng đã phải về học lại phát âm để thu lại phiên bản khác và đã được mẹ chồng "kiểm duyệt".

Gia đình chồng Võ Hạ Trâm đều ủng hộ dự án âm nhạc của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Theo đó, mẹ chồng Võ Hạ Trâm hài hước nói không hiểu những gì cô nàng hát: "Trâm hát mẹ không hiểu gì hết trơn. Nói vậy chứ mẹ cũng không hiểu ý nghĩa của bài hát này". Ngay lập tức, nữ ca sĩ đành ‘cầu cứu’ chồng trợ giúp: "Anh chịu trách nhiệm đi". Ông xã Võ Hạ Trâm cũng tỏ ra bất lực, không biết phiên dịch cách nào để mọi người hiểu. Sau đó, mẹ chồng nữ ca sĩ động viên con dâu và hết lời khen ngợi với sản phẩm này của cô. Bà nói: "Trâm hát hay quá. Mọi người cười quá trời".

Được biết, Võ Hạ Trâm được chồng hỗ trợ 5 tỷ đồng làm MV để vợ theo đuổi đam mê. Mặc dù Vikas vốn là người không làm trong lĩnh vực giải trí. Thế nên khi nghe tin Võ Hạ Trâm muốn làm MV tại Ấn Độ, anh rất căng thẳng. Để chiều theo ý vợ, Vikas đã vận dụng hết "công lực" tìm mọi cách, mọi mối quan hệ trong ngành giải trí xứ Ấn. Bên cạnh đó, ông xã Võ Hạ Trâm không yên tâm để vợ một mình quay MV nên đã gác hết công việc để bay từ Ý về lại Ấn Độ đồng hành cùng nữ ca sĩ hoàn thành dự án lần này.

Ông xã Võ Hạ Trâm không yên tâm để vợ một mình quay MV nên đã gác hết công việc để bay từ Ý về lại Ấn Độ đồng hành cùng nữ ca sĩ hoàn thành dự án lần này - Ảnh: Internet

Đối với nữ ca sĩ, số tiền tuy lớn nhưng không lớn bằng tấm lòng mà ông xã dành cho vợ mình. Sợ bà xã vất vả, Vikas theo chân cô suốt 10 ngày để hoàn tất các cảnh quay. Vị đại gia Ấn Độ này vừa làm tài xế vừa làm phiên dịch kiêm hậu cận, trợ lý xách đồ,... Những điều này khiến Võ Hạ Trâm vô cùng xúc động.

"Mình gọi anh là người chồng 'đa zi năng' khi vừa là tài xế, phiên dịch, hậu cần, thậm chí là... trợ lý xách đồ cho vợ luôn. Bởi ai nói chồng đầu tư cho Trâm 5 tỷ là nhiều, Trâm xin thưa là công sức, tâm sức anh bỏ ra cho dự án này lớn hơn gấp bội phần.

Vợ thì tất bật chỉnh sửa MV, liên hệ ekip event, quán xuyến chuyện quần quần áo áo, trong khi ông chồng ngoan ngoãn ngồi giữ em Moon cho bà vợ. Lâu lâu làm bộ hỏi han: 'em yêu, cần anh phụ gì không?', thấy thương quá ghệ ơi” – Võ Hạ Trâm trải lòng.