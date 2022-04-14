Võ Hạ Trâm khẳng định chắc nịch về 'nhóc tỳ' nhà mình: 'Cơ hội con đến với showbiz rất cao', CĐM thích thú vì 'con còn hơn mẹ'

Hậu trường 14/04/2022 16:21

Võ Hạ Trâm đăng tải đoạn clip với lời tuyên bố chắc nịch ái nữ nhà mình có cơ hội đến với showbiz rất cao.

Bé Moon (tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương) là "trái ngọt" của Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn. Nữ ca sĩ cho biết con gái cũng được cho ăn thuần chay như ba mẹ từ khi mang thai đến lúc chào đời và khôn lớn.

Võ Hạ Trâm khẳng định chắc nịch về 'nhóc tỳ' nhà mình: 'Cơ hội con đến với showbiz rất cao', CĐM thích thú vì 'con còn hơn mẹ' - Ảnh 1
Võ Hạ Trâm hạnh phúc bên gia đình nhỏ - Ảnh: Chụp màn hình

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ nổi tiếng nên ái nữ nhà Võ Hạ Trâm nằm trong số nhóc tỳ có lượng người theo dõi "khủng", thậm chí còn vượt cả mẹ.

Mới đây, Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn clip ái nữ "quẩy" cực sung khi có nhạc vang lên với những động tác múa máy tay chân thật ngầu.

Võ Hạ Trâm khẳng định chắc nịch về 'nhóc tỳ' nhà mình: 'Cơ hội con đến với showbiz rất cao', CĐM thích thú vì 'con còn hơn mẹ' - Ảnh 2
Võ Hạ Trâm khoe năng khiếu của nhóc tỳ - Ảnh: Chụp màn hình

Dù còn nhỏ nhưng cô bé lại chứng tỏ được mình là một "con nhà nòi" chính hiệu khi ngay từ nhỏ đã có những "năng khiếu" đặc biệt về âm nhạc.

Cô bé ngày càng lanh lợi và đáng yêu hơn khi không những nhún nhảy khi nghe nhạc mà còn mạnh dạn dùng tay "chill" theo nhạc khiến dân tình "xỉu up, xỉu down". Trong tương lai, tiểu công chúa đầy tiềm năng tỏa sáng nếu nối nghiệp ca hát của mẹ đây.

Võ Hạ Trâm khẳng định chắc nịch về 'nhóc tỳ' nhà mình: 'Cơ hội con đến với showbiz rất cao', CĐM thích thú vì 'con còn hơn mẹ' - Ảnh 3
Biểu cảm gây 'xỉu up xỉu down' cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài tính cách ngoan ngoãn, bé Moon còn bộc lộ nhiều cảm xúc khi ở cạnh bố và được gọi là "thánh meme". Mỗi ngày trôi qua, nhóc tỳ lại khiến khán giả ngạc nhiên với sự thay đổi về cả ngoại hình lẫn tính cách.

Võ Hạ Trâm khẳng định chắc nịch về 'nhóc tỳ' nhà mình: 'Cơ hội con đến với showbiz rất cao', CĐM thích thú vì 'con còn hơn mẹ' - Ảnh 4
'Thánh meme' mới nổi - Ảnh: Chụp màn hình

Võ Hạ Trâm cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Lần đầu làm mẹ nhưng cô nuôi con rất "mát tay". Thiên thần nhỏ càng lớn càng kháu khỉnh và cứng cáp, đặc biệt là giống bố như "sao y bản chính".

Ngay khi vừa đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và tương tác từ phía cộng đồng mạng. Người hâm mộ vô cùng thích thú và tấm tắc khen ngợi sự kháu khỉnh và hài hước của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm.

 - "Cưng quá con ơi"

- "Quẩy còn hơn mẹ nữa"

- "Rồi mẹ Trâm nhắm làm lại con không"

- "Mẹ thì ko thấy nhảy bao giờ mà con sung ghê chưa"

Võ Hạ Trâm khẳng định chắc nịch về 'nhóc tỳ' nhà mình: 'Cơ hội con đến với showbiz rất cao', CĐM thích thú vì 'con còn hơn mẹ' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 Các fan hâm mộ nhóc tỳ "lai Ấn" tiếp tục mong chờ những hình ảnh mới nhất của mẹ con Võ Hạ Trâm.

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Từ khóa:   võ hạ trâm nhóc tỳ hot nhất Vbiz vbiz

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