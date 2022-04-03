Võ Hạ Trâm bất ngờ thông báo chồng không giàu, đã có chuyện gì xảy ra chăng?

Phải chăng chuyện công việc kinh doanh của ông xã Võ Hạ Trâm gặp trục trặc?

Sau thời gian 3 năm chính thức nên duyên cùng chồng người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm đang sở hữu một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng cô con gái đầu lòng bụ bẫm. Bé Moon nhận được khá nhiều sự yêu quý của khán giả nhờ có vẻ ngoài khá kháu khỉnh và những biểu cảm dễ thương, đáng yêu. Gia đình nhỏ của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm - Ảnh Internet Vừa rồi, bà mẹ một con đã đăng bài viết mới trên trang cá nhân của mình. Bài đăng của cô kèm những hình ảnh của Võ Hạ Trâm vô cùng duyên dáng, xinh đẹp chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Bài viết trên trang cá nhân Võ Hạ Trâm - Ảnh chụp màn hình Nhưng điểm đáng chú ý của bài đăng lại nằm ở những dòng trạng thái đi kèm. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Người ta nhìn vào em nói rằng chồng em giàu lắm. Người ta nhìn vào chồng em nói rằng em giàu lắm. Nhưng….Hai đứa em không ai giàu hết. Tụi em vẫn rất cố gắng siêng năng chăm chỉ làm lụng và tiết kiệm để lo cho cuộc sống đủ đầy hơn. Với tụi em chỉ cần cuộc sống mỗi ngày thật vui, đủ ăn, đủ mặc …vậy là hạnh phúc rồi. Có chăng sự giàu có chính là ở cái tình cảm, cái năng lượng mà 2 đứa dành cho nhau, cho gia đình và cho những người xung quanh. Và giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là cả 2 có nhau, cùng nhau xây đắp, luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho đối phương đúng không cả nhà ?".

Hình ảnh xinh đẹp được nữ ca sĩ đăng kèm - Ảnh FB Võ Hạ Trâm Bên dưới bài đăng cô nhận được khá nhiều sự đồng tình ủng hộ của bạn bè và khán giả về nội dung cô viết cũng như dành lời khen ngợi nhan sắc rực rỡ, ngày càng thăng hạng của cô. Những bình luận của bạn bè, khán giả dành cho cô - Ảnh chụp màn hình Một vài bình luận của bạn bè, khán giả về bài đăng của nữ ca sĩ: "Câu nói chị hay quá. Cho em mượn nha", "Gái 1 con trông mòn con mắt nghen", "Em nói quá đúng. Chúc cho gia đình em thật hạnh phúc",... Bé Moon thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố mẹ - Ảnh Internet Chưa rõ vì nguyên nhân gì khiến cô chia sẻ điều này, nhưng có thể xuất phát từ những thông tin đồn đoán về thân thế giàu có của ông xã Võ Hạ Trâm trước đó. Được biết, ông xã người Ấn Độ của giọng ca sinh năm 1990 là chủ tịch của một công ty đá hoa cương khá nổi tiếng. Cả hai người gặp nhau trong một buổi tiệc và bị thu hút bởi nhau để cuối cùng có hạnh phúc viên mãn như hiện tại.

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