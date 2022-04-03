Chỉ qua một dòng status nhưng khán giả cũng bắt đầu "đoán già đoán non" về tình trạng mối quan hệ hiện tại của Hoa hậu Diễm Hương và chồng Quang Huy.

Khoảng hai năm trở lại đây, trước tin đồn Hoa hậu Diễm Hương đã ly hôn người chồng thứ 2 - Quang Huy nhận được khá nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Tuy nhiên, trước những bàn tán xôn xao, nàng hậu vẫn quyết định từ chối trả lời, hoàn toàn im lặng về tình trạng hôn nhân của mình. Trong suốt thời gian qua, chuyện đời tư của người đẹp này vẫn luôn là một dấu hỏi lớn với công chúng. Cho tới sáng nay 3/4, Diễm Hương bất ngờ đăng tải dòng status ẩn ý về tình trạng hiện tại của mình. Cô có những chia sẻ đặc biệt gây chú ý khi đưa ra quan điểm về chuyện "cô đơn" và "độc thân": "Đừng nhầm lẫn độc thân với cô đơn, vì có những người độc thân nhưng chẳng cô đơn chút nào". Việc nàng hậu nói bóng gió như vậy càng khiến cho khán giả có thêm cơ sở để khẳng định cô đã đường ai nấy đi với ông xã Quang Huy.

Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ nhắc chuyện độc thân giữa nghi vấn ly hôn - Ảnh chụp màn hình Cũng trước đó không lâu, vào ngày 29/3 vừa qua, người đẹp đã đăng tải hình ảnh cả gia đình hạnh phúc đi ăn cùng nhau. Diễm Hương ẩn ý chuyện "hợp tác" với Quang Huy để nuôi con - Ảnh chụp màn hình Bức ảnh cả gia đình đi ăn - Ảnh FB Diễm Hương Thời gian qua, cộng đồng mạng thường xuyên đặt nghi vấn về chuyện tình cảm đang dần sứt mẻ giữa hoa hậu Diễm Hương và ông xã Quang Huy. Tuy nhiên, từ trước đến nay nàng hậu vẫn luôn giữ im lặng hoàn toàn trước những lời đồn thổi.

Nhưng mới đây, Diễm Hương bất ngờ gây chú ý khi nhắc thẳng tên ông xã vào bài viết nhắn nhủ đến con trai khiến dân tình càng thêm khẳng định chắc nịch về suy luận của mình. Cụ thể, nàng hậu đăng ảnh đi ăn cùng Quang Huy và con trai kèm dòng trạng thái thu hút sự chú ý của nhiều người: "Tôi chỉ có thể nói rằng tôi và anh Huy đang hợp tác tốt trong việc cố gắng mang lại cuộc sống vui vẻ cho con. Noah may mắn có một người ba tốt, ông bà ngoại tuyệt vời, ông bà hết mực thương yêu, cô chú cưng chiều và 1 người mẹ 'hên xui'". Chia sẻ đầy ẩn ý của bà mẹ một con cho thấy mối quan hệ hiện tại giữa cô và Quang Huy chỉ là "hợp tác". Nàng hậu vẫn chưa chính thức lên tiếng trước tin đồn ly hôn - Ảnh Internet Tuy người đẹp không nói rõ mối quan hệ hiện tại với ông xã. Nhưng qua bài viết cũng có thể thấy cô nàng đã ngầm khẳng định cả hai chỉ còn đang "hợp tác" nhằm "cố gắng mang lại niềm vui cho con". Năm 2020, dân tình xôn xao trước nghi vấn ly hôn của Diễm Hương & Quang Huy - Ảnh Internet Được biết Hoa hậu Diễm Hương lên xe hoa với Quang Huy vào cuối năm 2015, trước đó cả hai đã có cho nhau một cậu con trai nhỏ. Tuy nhiên khoảng giữa năm 2020, khắp các diễn đàn MXH xôn xao thông tin Hoa hậu Diễm Hương và chồng Quang Huy đã ly hôn sau 5 năm chung sống, bởi trong suốt thời gian dài không hề thấy nàng hậu chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Cho đến nay, tình trạng hôn nhân của Hoa hậu Diễm Hương và Quang Huy vẫn khiến nhiều người tò mò.

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