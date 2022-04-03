'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai

Hậu trường 03/04/2022 12:21

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhân vật bí ẩn này không phải là người xa lạ gì với công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân của Trung Quân idol, nam ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý của khán giả khi công khai người khiến mình không thể tìm được người người yêu mà phải ở trong "hội ế" mãi đến giờ.

'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai - Ảnh 1

Dòng chia sẻ của giọng ca Giấu mưa gây hứng thú cho khán giả: "Mỗi lần tính đi kiếm người yêu thì nó lại nhắn thế này, bảo sao tao ế mãi...". Và dĩ nhiên, anh cũng không thể nào bỏ qua cho người đã khiến mình rơi vào tình cảnh này. Do đó, anh không ngần ngại mà gắn hẳn tên "thủ phạm" Bùi Anh Tuấn vào bài đăng.

'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai - Ảnh 2
Bài đăng trên trang cá nhân của Trung Quân idol - Ảnh chụp màn hình

Để minh chứng cho lời nói thêm phần chân thật, Trung Quân idol còn đăng kèm hình ảnh về đoạn tin nhắn đầy sự "lầy lội" mà Bùi Anh Tuấn gửi cho anh.

'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai - Ảnh 3
Anh đừng yêu người khác nhé anh Quân ơi - Ảnh FB Trung Quân idol
 

Phía dưới bài đăng, Trung Quân idol còn để lại thêm bình luận như ngầm phân trần cho mọi người hiểu: "Tôi tưởng bở thôi mọi người ạ. Ý nó kêu là Quân đừng có về chờ nó lên tập cùng đấy chứ không yêu thương gì đâu ạ. Đồ trap boy tao sẽ đi về cho mày tập 1 mình".

'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai - Ảnh 4
Phía dưới nam ca sĩ còn bình luận hài hước - Ảnh chụp màn hình

"Thánh mưa" còn hài hước giải thích cho người hâm mộ nam ca sĩ rằng "đi tập" mà giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu nhắc đến là tập hát cho một chương trình âm nhạc chứ không phải tập gym. Nam ca sĩ viết: "chứ bảo anh em tôi đi gym sao viễn vông quá ạ".

'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai - Ảnh 5
Bùi Anh Tuấn có đêm diễn chung với Trung Quân idol - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết của "thánh mưa" được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tương tác của cư dân mạng. Đa phần người hâm mộ đều thả cảm xúc haha và không ngớt lời khen cho sự hài hước, dí dỏm của Trung Quân. Họ còn yêu cầu anh bớt tấu hài lại.

'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai - Ảnh 6
Khán giả bình luận vì độ "lầy lội" của Trung Quân idol - Ảnh chụp màn hình

 Một vài bình luận của khán giả:

- "Trừ những lúc Trung Quân đăng video hát hò ra thì tui cứ nghĩ anh là nghệ sĩ hài, đăng gì lên cũng cười quá trời luôn. Cảm ơn anh vì những năng lượng vui vẻ này".

- "Không dừng lại ở một chiếc post tấu hài, nam ca sĩ lại tự comment để bắt mọi người phải cười lần hai. May là trời cho anh giọng hát chứ nói nhiều quá lại chết cười với anh luôn".

- "Anh Trung Quân đăng gì cũng thấy mắc cười hết trơn hahahaha, có lúc không cười".

'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai - Ảnh 7
Khán giả để lại bình luận hài hước cho Trung Quân - Ảnh chụp màn hình

Có khán giả còn hài hước nói thay Bùi Anh Tuấn: "Chả thương Tuấn. Chả quan tâm tới Tuấn. Quân chán Tuấn rồi".

'Thánh mưa' Trung Quân tiết lộ danh tính người khiến mình không thể yêu được ai - Ảnh 8
Trung Quân idol và Bùi Anh Tuấn đều là ca sĩ trẻ sở hữu chất giọng đẹp 

Cả Trung Quân Idol và Bùi Anh Tuấn là hai cái tên quen thuộc của Vpop được nhiều khán giả yêu thích khi cùng được đánh giá là có quãng giọng cao vút ấn tượng. Cứ mỗi lần có dịp đứng chung trên một sân khấu biểu diễn, cả hai luôn khiến người nghe phải "nổi da gà" khi "phiêu" lên những nốt cao khó nhằn. Ngoài giọng hát đẹp, "Thánh mưa" còn được khán giả yêu quý với khiếu hài hước khá tự nhiên và thường xuyên tương tác giao lưu với khán giả. 

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Từ khóa:   'Thánh mưa' Trung Quân Ca sĩ Trung Quân idol Trung Quân idol

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