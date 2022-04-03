Diễn viên Hoàng Yến rút đơn kiện chồng cũ, phủ nhận tin đồn lấy chồng thứ 5

Hậu trường 03/04/2022 10:33

Diễn viên Đào Hoàng Yến cho biết bộ ảnh trông như hình cưới của cô thực chất chỉ là ảnh chụp quảng cáo và cô vẫn chưa có ý định đi thêm bước nữa.

Diễn viên Đào Hoàng Yến mới đây đã có cuộc trò chuyện với Tiền Phong về tin đồn cô chuẩn bị tái hôn và những thông tin xoay quay cuộc ly hôn đầy tai tiếng.

Về tin đồn "lên xe hoa lần thứ 5", Hoàng Yến cho biết bức ảnh mà cô đăng tải lên trang cá nhân của mình vốn chỉ là ảnh quảng cáo mà thôi chứ không phải ảnh cưới. Cô nói: "Giời đất ơi! Tôi phải trả lời thế nào mọi người mới hài lòng nhỉ? Thật tình, tôi đi chụp hình quảng cáo, mọi người bảo nhìn giống cô dâu nhỉ? Thế là khi đăng ảnh tôi viết luôn như thế. Có thế thôi, mà thành sắp lấy chồng ngay được."

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Diễn viên Hoàng Yến phủ nhận chuyện sắp tái hôn - Ảnh: FBNV

Nói về chồng cũ - người đã hành hung khiến cô vỡ mũi, Hoàng Yến cho biết chồng cũ đã xin lỗi cô và cô cũng đã rút đơn kiện vì muốn giảng hòa, không gây thù chuốc oán gì với nhau nữa. Cả hai đã tự nhận ra những sai lầm của bản thân nên mới đi đến quyết định này.

Hoàng Yến còn tiết lộ, quan hệ của mình và người chồng thứ 4 hiện đã bình thường trở lại, cả hai người hiện đang thay phiên nhau chăm sóc con gái út (con chung của hai người). Nữ diễn viên cho hay, cô đã bỏ qua những chuyện trong quá khứ, chồng cũ của cô cũng tự nhận mình sai và còn đùa rằng sẽ cho cô đánh lại thỏa thích nếu cô muốn.

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Hoàng Yến và chồng cũ thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

"Bố Mầm cũng bận công việc, giờ anh bình tĩnh rồi nên việc đón con cũng bình thường lâu rồi. Thậm chí có lúc tiện đường tôi còn chở con sang cho anh ấy. Tuần trước anh ấy vẫn nhắn tin xin lỗi tôi và còn nói mẹ thích thì cứ gọi bố ra đánh là được, đánh chán thì thôi, bố biết bố sai rồi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà." - Hoàng Yến chia sẻ.

Khi được hỏi về việc đã có ý định tái hôn hay chưa, Hoàng Yến khẳng định hiện tại cô rất thích cuộc sống độc thân của mình, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đi thêm một bước nữa. Tuy vậy, nếu như cô có ý định này thì những người thân như mẹ cô hay các con cũng sẽ luôn mong cô hạnh phúc và ở bên động viên, an ủi cô.

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Diễn viên Hoàng Yến và mẹ ruột - Ảnh: NVCC
Hoàng Yến chuẩn bị lên xe hoa lần thứ 5?

Hoàng Yến chuẩn bị lên xe hoa lần thứ 5?

Diễn viên Hoàng Yến có vẻ đã vượt qua được cú shock bị người chồng thứ 4 hành hung khi ẩn ý sẽ có đám cưới thứ 5 trong đời.

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