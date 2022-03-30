Hoàng Yến chuẩn bị lên xe hoa lần thứ 5?

Diễn viên Hoàng Yến có vẻ đã vượt qua được cú shock bị người chồng thứ 4 hành hung khi ẩn ý sẽ có đám cưới thứ 5 trong đời.

Cuối tháng 6/2021, dư luận được một phen chấn động bởi sự việc diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung, đấm vỡ sóng mũi. Được biết, đây là người chồng thứ 4 của cô, cả hai chỉ bên nhau được khoảng 1 năm rồi ly hôn. Sau khi chia tay, cả hai giữ mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt", dẫn đến sự việc đáng tiếc nêu trên.

Diễn viên Hoàng Yến bị chồng thứ 4 hành hung vào cuối tháng 6/2021 - Ảnh: Internet

Công chúng cứ ngỡ rằng, sau 4 lần đổ vỡ hôn nhân, Hoàng Yến sẽ không đi thêm bước nữa vì ở thời điểm ly hôn người chồng thứ 4 thì cô đã 45 tuổi. Tuy nhiên, mới đây nữ diễn viên đã có một động thái đáng chú ý như đang "úp mở" về đám cưới thứ 5 của mình.

Theo đó, Hoàng Yến đã đăng tải trên trang cá nhân của mình một bức ảnh diện váy trắng kèm với dòng caption: "Nhìn giống cô dâu lắm…… Hay là?".

Bài đăng trên trang cá nhân của Hoàng Yến - Ảnh: Chụp màn hình

Ở dưới phần bình luận có một người quen của Hoàng Yến cũng để lại bình luận: "Ờ hay là đê...". Ngay lập tức, Hoàng Yến đã ngỏ lời mời người này làm MC đám cưới cho mình và cũng được người này đồng ý.

Hoàng Yến 'úp mở' về đám cưới với một người quen - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái này của "cô Xuyến" giống như nữ diễn viên đang "không đánh mà khai" ra dự định về đám cưới thứ 5 của mình vậy. Cũng vì thế mà netizen lại được dịp xôn xao muốn biết về danh tính của đức lang quân tương lai của Hoàng Yến, đồng thời nhiều người cũng gửi lời chúc đến cô, mong rằng người đàn ông này sẽ là bến đỗ cuối cùng của cô.

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