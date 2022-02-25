"Cô Xuyến" Hoàng Yến tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra "bằng chứng" tiêm filler trên người

Hậu trường 25/02/2022 15:30

Bị một khán giả nói "đã tiêm filler toàn mặt", diễn viên Đào Hoàng Yến thắng thắn tuyên bố sẽ tặng luôn 1 tỷ đồng cho người nào chứng minh được cô đã tiêm filler.

Nổi tiếng với vai "cô Xuyến" trong "Về Nhà Đi Con" và sau đó là nhiều lùm xùm bị chồng cũ bạo hành, cùng câu chuyện về 4 đời chồng, diễn viên Đào Hoàng Yến ở tuổi U50 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung xinh đẹp. Cũng chính vì thường xuyên xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy trên MXH, Hoàng Yến mới đây đã bị một khán giả nhận định là đã phẩu thuật thẩm mỹ bằng cách tiêm filler. 

'Cô Xuyến' Hoàng Yến tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra 'bằng chứng' tiêm filler trên người - Ảnh 1

Nữ diễn viên sau đó đã đăng tải một đoạn clip để đáp trả lại bình luận cho rằng cô thường sử dụng các app chỉnh sửa để trở nên xinh đẹp hơn. Thậm chí là đã tìm đến các biện pháp can thiệp thẩm mỹ, để duy trì tuổi xuân trên dung mạo. Theo đó, Đào Hoàng Yến cho biết cô "không có tiền để tiêm filler" mà chỉ có tiền để mua mỹ phẩm dưỡng da.

"Cô Xuyến" cũng khẳng định mình không tiêm filler (một biện pháp làm đẹp da) và tuyên bố sẽ thưởng cho người đưa ra bằng chứng 1 tỷ đồng. "Ai tiêm filler hả chị? Em á? Em làm gì có tiền tiêm filler chị ơi? Em chỉ có tiền dùng mỹ phẩm chăm sóc để da đẹp như thế này thôi. Em đố chị tìm ở thẩm mỹ viện nào có bằng chứng diễn viên Đào Hoàng Yến đã tiêm filler nha. Dù là xíu xíu ở bất cứ đâu trên mặt hoặc trên cơ thể em. Em tặng chị một tỷ luôn nha" - Đào Hoàng Yến chia sẻ.

'Cô Xuyến' Hoàng Yến tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra 'bằng chứng' tiêm filler trên người - Ảnh 2

Phủ nhận việc tiêm filler nhưng nữ diễn viên không ngần ngại thừa nhận bản thân đã dùng app khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, thậm chí là dùng cả 1000 cái app: "Còn chị bảo em dùng app đúng không? Em dùng một nghìn cái app luôn ấy chị. Em không dùng app em chết ngay lập tức ấy. Người ta tạo ra hàng trăm hàng ngàn cái app để khiến mình xinh đẹp hơn, để mình phấn đấu làm sao ngoài đời cũng xinh đẹp được như vậy".

'Cô Xuyến' Hoàng Yến tuyên bố tặng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra 'bằng chứng' tiêm filler trên người - Ảnh 3

 Buồn cười thật. Sao lại nói cái điều mà chẳng biết gì thế? Chị có là người nhà người thân của em đâu mà chị biết em tiêm filler? Đừng thế chị ạ? Mình nói những điều không chắc chắn là cuộc đời mình cứ phập phồng phập phồng chẳng giống ai cả ấy... Chúng ta dùng app, rồi phấn đấu từ trong thần thái lẫn bên ngoài. Cám ơn chị đã quan tâm đến em, nhưng lần sau đừng thế nhớ", Đào Hoàng Yến nói.

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