"Cô Xuyến" Hoàng Yến gửi lời cảm ơn chồng cũ trong ngày sinh nhật con gái, tiết lộ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn

Mới đây, trên trang cá nhân, "cô Xuyến" Về Nhà Đi Con đã đăng tải một bài viết dài để nhắn nhủ tới con, nhân ngày sinh nhật con gái Yến Minh. Trong tâm thư gửi con gái, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi vô tình tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ. Dù trải qua nhiều ồn ào bị bạo hành, đe dọa bởi người chồng thứ 4, thế nhưng diễn viên Hoàng Yến dường như vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với những người chồng cũ khác.

Nữ diễn viên viết: "Em bé yêu dấu nhất đời của mẹ ơi, vậy là ngày hôm nay 26/1 - con lại thêm một tuổi mới, thêm một năm đầy kỷ niệm đầy ắp yêu thương chúng ta được có nhau trên cuộc đời này. Con thật tuyệt vời đúng như cái tên của con vậy, tinh tấn thông minh nhất nhà luôn... Cảm ơn bố của con đã đóng góp công lao to lớn để mẹ con mình được có nhau trong cuộc đời này. Và đặc biệt cảm ơn Ti Ti xinh đẹp dễ thương đáng yêu của Mẹ đã là một cô bé ngoan để Mẹ hạnh phúc và tự hào khi sinh ra con. Thời buổi này để mà không lấy tiền Mẹ cho vì sợ Mẹ vất vả chắc không có mấy người đâu. Yêu lắm"