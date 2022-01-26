"Cô Xuyến" Hoàng Yến gửi lời cảm ơn chồng cũ trong ngày sinh nhật con gái, tiết lộ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn

Hậu trường 26/01/2022 16:04

Mừng con gái thêm tuổi mới, nữ diễn viên Đào Hoàng Yến cũng không quên gửi lời cảm ơn chồng cũ vì đã "góp công lao to lớn" để cô có thêm con gái xinh đẹp, đáng yêu trong cuộc đời.

Mới đây, trên trang cá nhân, "cô Xuyến" Về Nhà Đi Con đã đăng tải một bài viết dài để nhắn nhủ tới con, nhân ngày sinh nhật con gái Yến Minh. Trong tâm thư gửi con gái, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi vô tình tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ. Dù trải qua nhiều ồn ào bị bạo hành, đe dọa bởi người chồng thứ 4, thế nhưng diễn viên Hoàng Yến dường như vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với những người chồng cũ khác. 

'Cô Xuyến' Hoàng Yến gửi lời cảm ơn chồng cũ trong ngày sinh nhật con gái, tiết lộ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn - Ảnh 1

Nữ diễn viên viết: "Em bé yêu dấu nhất đời của mẹ ơi, vậy là ngày hôm nay 26/1 - con lại thêm một tuổi mới, thêm một năm đầy kỷ niệm đầy ắp yêu thương chúng ta được có nhau trên cuộc đời này. Con thật tuyệt vời đúng như cái tên của con vậy, tinh tấn thông minh nhất nhà luôn... Cảm ơn bố của con đã đóng góp công lao to lớn để mẹ con mình được có nhau trong cuộc đời này. Và đặc biệt cảm ơn Ti Ti xinh đẹp dễ thương đáng yêu của Mẹ đã là một cô bé ngoan để Mẹ hạnh phúc và tự hào khi sinh ra con. Thời buổi này để mà không lấy tiền Mẹ cho vì sợ Mẹ vất vả chắc không có mấy người đâu. Yêu lắm"

'Cô Xuyến' Hoàng Yến gửi lời cảm ơn chồng cũ trong ngày sinh nhật con gái, tiết lộ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn - Ảnh 2

Được biết đây là sinh nhật của con gái thứ 2 của Hoàng Yến, cô bé có tên Yến Minh. Được biết, nữ diễn viên Đào Hoàng Yến trải qua đến 4 đời chồng và có đường tình duyên khá lận đận. Vào tháng 6/2021, nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú khi đã bị chồng thứ 4 đánh gãy mũi tại một nhà hàng.  Sau thời điểm xảy ra vụ việc, chồng cũ còn quay lại dùng dao đe dọa cô. Đến nỗi, Hoàng Yến đã phải nhờ đến công an địa phương để được bảo vệ 24/7. Sau đó, cặp đôi còn lời ra tiếng lại trong một quãng thời gian. 

'Cô Xuyến' Hoàng Yến gửi lời cảm ơn chồng cũ trong ngày sinh nhật con gái, tiết lộ mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn - Ảnh 3
Diễn viên Hoàng Yến bị chồng đánh tại quán gây xôn xao dư luận - Ảnh cắt tư clip

Hiện tại, Hoàng Yến đã hồi phục sau khi bị hành hung và quay trở lại với công việc diễn xuất. Thời gian gần đây, sau khi quay trở lại với một vài vai diễn, diễn viên Hoàng Yến khiến nhiều người giật mình khi liên tục chia sẻ MXH của mình những hình ảnh với nhan sắc khác biệt, phong cách cũng gợi cảm và táo bạo hơn. 

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Từ khóa:   Đào Hoàng Yến Cô Xuyến Cô Xuyến và chồng cũ

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