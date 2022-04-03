Động thái đáng chú ý của Erik khi tình cũ Hòa Minzy đăng tải sáng tác sẽ 'không bao giờ phát hành trọn vẹn'

Bạn trai cũ của Hòa Minzy vừa đăng tải ca khúc mà anh tự tay sáng tác, động thái "ngay và luôn" của Erik khiến nhiều người chú ý.

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải tuyên bố chia tay trong sự nuối tiếc của người hâm mộ nhưng những thông tin bên lề về mối quan hệ của họ vẫn khiến nhiều người quan tâm. Động thái mới nhất của Minh Hải đã thu hút sự chú ý của công chúng.

Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia đã chia tay nhau trong hòa bình - Ảnh: Internet

Cụ thể, người yêu cũ của Hòa Minzy vừa mới đăng tải lên Instagram cá nhân của mình một nửa ca khúc mang tên Điều Em Muốn do anh tự sáng tác. Nội dung bài hát kể về một cặp đôi yêu nhau và muốn ở bên nhau đến "tận cùng thế giới", nhưng chàng trai trai lại lỡ đánh mất người yêu của mình vào tay người khác vì đã vô tâm, ước muốn cuối cùng của chàng trai chỉ là muốn quay lại để nói với người yêu mình một câu xin lỗi.

Chia sẻ của Minh Hải trên Instagram - Ảnh: Chụp màn hình

Ca khúc nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả, nhưng bạn trai cũ của Hòa Minzy lại cho hay, dù cho 1/2 bài hát đã hoàn thành từ tận 3 năm về trước nhưng anh sẽ không viết tiếp nó và sẽ không bao giờ phát hành ca khúc này trọn vẹn. Minh Hải nói: "Đơn giản chỉ vì mình không mưu cầu nhiều hơn hai chữ sở thích".

Erik ấn 'like' ca khúc của Minh Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Điều khiến netizen bất ngờ hơn nữa đó chính là Erik đã "like" ca khúc này của Minh Hải như một sự ủng hộ gửi đến người anh thân thiết của mình. Cách đây không lâu, Minh Hải cũng đã đăng tải khoảnh khắc Erik và Đức Phúc ở bên, chơi đùa với bé Bo và gửi lời cảm ơn hai cậu em đã luôn chăm sóc cho mẹ con Hòa Minzy trong suốt thời gian anh ở nước ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-dang-chu-y-cua-erik-khi-tinh-cu-hoa-minzy-dang-tai-sang-tac-se-khong-bao-gio-phat-hanh-tron-ven-459962.html