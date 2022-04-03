Tung clip hát hò tái xuất MXH sau ồn ào từ thiện, Thuỷ Tiên lập tức bị 'nhắm trúng' hành động liên quan bà Phương Hằng?

Hành động nhỏ của Thuỷ Tiên nhanh chóng bị các thánh soi đưa vào tầm ngắm.

Khoảng thời gian qua, showbiz Việt liên tục vướng vận đen khi bị réo tên vào chuỗi series từ thiện không minh bạch. Trong số đó, ca sĩ Thủy Tiên là một trong những cái tê bị réo tên nhiều nhất. Sau thời gian ít hoạt động trên MXH vì vướng ồn ào từ thiện, mới đây, nhân dịp ngày Cá tháng Tư (1/4), Thủy Tiên đã bất ngờ lộ diện trở lại với phong thái vui vẻ, thoải mái khi đăng tải đoạn clip hát hò. Cụ thể, cô nàng chia sẻ: "1/4 thì mình làm gì? Mình đi thả thính coi có ai dính mình không nè".

Thuỷ Tiên tung clip Tiktok hậu ồn ào từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Như mọi lần xuất hiện, Thuỷ Tiên đều có sự chuẩn bị chỉn chu, xinh đẹp. Cô nàng quay clip với filter vô cùng "ảo diệu" và nhép trên nền nhạc ca khúc "Lưu số em đi". Thần thái và cử chỉ nháy mắt, nụ cười rạng rỡ khi tương tác với máy quay của Thủy Tiên thể hiện vô cùng tốt, thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng khi xem clip.

Bên dưới bình luận, nhiều cư dân mạng vẫn tranh thủ khịa lại chuyện cũ nhưng Thuỷ Tiên hoàn toàn giữ im lặng, không đáp trả tay đôi. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là việc nữ ca sĩ âm thầm ấn like những bình luận nói rằng tin tưởng vào kết quả điều tra của pháp luật thay vì "giấc mơ".

Thánh soi bắt gặp Thuỷ Tiên âm thầm like bình luận có nội dung 'Người thật việc thật họ không tin, chỉ tin vào giấc mơ không có thật' - Ảnh: Chụp màn hình

Hành động nhỏ này của Thuỷ Tiên đã nhanh chóng bị các thánh soi bắt gặp và nhiều người cho biết còn nghĩ ngay đến việc nữ ca sĩ đang ẩn ý phủ nhận, mỉa mai về những giấc mơ mà bà Phương Hằng thường hay nhắc đến trên buổi livestream.

Một xã ở Quảng Bình: Không kiểm đếm số tiền, lập biên bản hay giấy xác nhận cho việc từ thiện của Thuỷ Tiên Chính quyền xã Liên Thủy (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phúc đáp yêu cầu của Bộ Công an về xác minh tin báo việc ca sĩ Thủy Tiên quyên góp cứu trợ đợt bão lũ năm 2020.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-clip-hat-ho-tai-xuat-mxh-sau-on-ao-tu-thien-thuy-tien-lap-tuc-bi-nham-trung-hanh-dong-lien-quan-ba-phuong-hang-459964.html