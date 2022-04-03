Tung clip hát hò tái xuất MXH sau ồn ào từ thiện, Thuỷ Tiên lập tức bị 'nhắm trúng' hành động liên quan bà Phương Hằng?

Hậu trường 03/04/2022 14:18

Hành động nhỏ của Thuỷ Tiên nhanh chóng bị các thánh soi đưa vào tầm ngắm.

Khoảng thời gian qua, showbiz Việt liên tục vướng vận đen khi bị réo tên vào chuỗi series từ thiện không minh bạch. Trong số đó, ca sĩ Thủy Tiên là một trong những cái tê bị réo tên nhiều nhất. Sau thời gian ít hoạt động trên MXH vì vướng ồn ào từ thiện, mới đây, nhân dịp ngày Cá tháng Tư (1/4), Thủy Tiên đã bất ngờ lộ diện trở lại với phong thái vui vẻ, thoải mái khi đăng tải đoạn clip hát hò. Cụ thể, cô nàng chia sẻ: "1/4 thì mình làm gì? Mình đi thả thính coi có ai dính mình không nè".

Tung clip hát hò tái xuất MXH sau ồn ào từ thiện, Thuỷ Tiên lập tức bị 'nhắm trúng' hành động liên quan bà Phương Hằng? - Ảnh 1
Thuỷ Tiên tung clip Tiktok hậu ồn ào từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Như mọi lần xuất hiện, Thuỷ Tiên đều có sự chuẩn bị chỉn chu, xinh đẹp. Cô nàng quay clip với filter vô cùng "ảo diệu" và nhép trên nền nhạc ca khúc "Lưu số em đi". Thần thái và cử chỉ nháy mắt, nụ cười rạng rỡ khi tương tác với máy quay của Thủy Tiên thể hiện vô cùng tốt, thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng khi xem clip.

Bên dưới bình luận, nhiều cư dân mạng vẫn tranh thủ khịa lại chuyện cũ nhưng Thuỷ Tiên hoàn toàn giữ im lặng, không đáp trả tay đôi. Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là việc nữ ca sĩ âm thầm ấn like những bình luận nói rằng tin tưởng vào kết quả điều tra của pháp luật thay vì "giấc mơ".

Tung clip hát hò tái xuất MXH sau ồn ào từ thiện, Thuỷ Tiên lập tức bị 'nhắm trúng' hành động liên quan bà Phương Hằng? - Ảnh 2
Thánh soi bắt gặp Thuỷ Tiên âm thầm like bình luận có nội dung 'Người thật việc thật họ không tin, chỉ tin vào giấc mơ không có thật' - Ảnh: Chụp màn hình

Hành động nhỏ này của Thuỷ Tiên đã nhanh chóng bị các thánh soi bắt gặp và nhiều người cho biết còn nghĩ ngay đến việc nữ ca sĩ đang ẩn ý phủ nhận, mỉa mai về những giấc mơ mà bà Phương Hằng thường hay nhắc đến trên buổi livestream. 

Một xã ở Quảng Bình: Không kiểm đếm số tiền, lập biên bản hay giấy xác nhận cho việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Một xã ở Quảng Bình: Không kiểm đếm số tiền, lập biên bản hay giấy xác nhận cho việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Chính quyền xã Liên Thủy (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phúc đáp yêu cầu của Bộ Công an về xác minh tin báo việc ca sĩ Thủy Tiên quyên góp cứu trợ đợt bão lũ năm 2020.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên khịa bà Phương Hằng Thuỷ Tiên - Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?