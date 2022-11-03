Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập?

Hậu trường 03/11/2022 20:23

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính một nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập.

Không chỉ được yêu mến nhờ sở hữu chất giọng nội lực, Võ Hạ Trâm còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Ấn Độ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tổ chức đám cưới hồi đầu năm 2019, đến hiện tại, tổ ấm của họ đón thêm thành viên mới là con gái Moon.

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập? - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Võ Hạ Trâm cùng chồng Ấn Độ - Ảnh: Internet

Được biết, Võ Hạ Trâm có nhiều năm ăn chay trường và tu tập tại nhà sau những phút giây rảnh rỗi của thời gian hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng, việc tìm khoảng không gian yên tịnh thật không dễ dàng khi nữ ca sĩ bị quấy rầy bởi con gái của cô.

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập? - Ảnh 2
 Võ Hạ Trâm có nhiều năm ăn chay trường và tu tập tại nhà sau những phút giây rảnh rỗi của thời gian hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng con gái kèm theo đó là lời chia sẻ đầy hài hước khi đường tu đầy thử thách bởi con quấy khóc.

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập? - Ảnh 3

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập? - Ảnh 4
Võ Hạ Trâm chia sẻ khoảnh khắc bị con quấy rầy mỗi khi tu tập - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả không khỏi bật cười trước dòng trạng thái của Võ Hạ Trâm, đặc biệt trước biểu cảm nhăn nhó của nhóc tỳ được mẹ Trâm cho là ‘kết cấu cơ mặt như vậy’. Nhiều fan hâm mộ còn trêu nhóc tỳ đúng là gương mặt làng hài mới nổi.

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập? - Ảnh 5Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập? - Ảnh 6

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập? - Ảnh 7
Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước biểu cảm của con gái Võ Hạ Trâm - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Võ Hạ Trâm cũng từng đăng tải khoảnh khắc tấu hài của con gái nhỏ. Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Diễn viên hài mới nổi". Được biết, trong khoảnh khắc đó, con gái Võ Hạ Trâm khiến dân tình thích thú khi được mẹ yêu cầu làm biểu cảm của con mèo. Tuy nhiên vì chưa biết nói, nên cô bé biểu cảm qua khuôn mặt và miệng khiến dân tình cười ngất vì quá đáng yêu, hài hước.

Võ Hạ Trâm bất ngờ công khai danh tính nhân vật chuyên quấy rầy cô những lúc tu tập? - Ảnh 8
Nhóc tỳ Moon nhà Võ Hạ Trâm cũng góp mặt trong danh sách ‘thánh biểu cảm’ trong làng nhóc tỳ Vbiz - Ảnh : Internet

Được biết, kể từ khi con gái chào đời đến nay, Võ Hạ Trâm thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Chính vì sở hữu gương mặt với những nét biểu cảm đáng yêu mà nhóc tỳ Moon cũng góp mặt trong danh sách ‘thánh biểu cảm’ trong làng nhóc tỳ Vbiz cùng với nhóc tỳ Leon nhà Hồ Ngọc Hà.

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