Hôn nhân không ăn cơm chung, phần ai người nấy nấu của Võ Hạ Trâm khi lấy chồng Ấn Độ

Hậu trường 05/10/2022 15:16

Võ Hạ Trâm không cần vào bếp nấu ăn cho chồng, khi muốn ăn gì ông xã cô sẽ tự vào bếp chế biến.

Võ Hạ Trâm kết hôn với ông xã người Ấn Độ vào đầu năm 2019. Cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thoải mái khi ông xã là người tâm lý, yêu chiều nữ ca sĩ hết mực, Đến tháng 7/2021, quả ngọt tình yêu của cặp đôi là bé Moon chào đời, sự có mặt của con gái khiến hôn nhân của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn thêm phần viên mãn. 

Hôn nhân không ăn cơm chung, phần ai người nấy nấu của Võ Hạ Trâm khi lấy chồng Ấn Độ - Ảnh 1
Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ. Ảnh: FBNV

Cuộc sống hạnh phúc của Võ Hạ Trâm được đông đảo cư dân mạng ngưỡng mộ, dành lời khen ngợi. Thế nhưng ít ai biết rằng nữ ca sĩ và chồng hầu như không ăn cơm chung với nhau kể từ khi kết hôn. Trong một bài phỏng vấn với Người đưa tin, Võ Hạ Trâm thừa nhận: "Có một điều tôi muốn chia sẻ là từ lúc kết hôn đến bây giờ, tôi và Vikas hầu như không có bữa ăn nào ăn chung hết và chúng tôi cảm thấy bình thường.

Việc ăn uống là một phần rất rất nhỏ, không phải là một cái gì đó mà có thể giúp cho 2 người hạnh phúc hơn. Vì tôi ăn một giờ khác, Vikas ăn một giờ khác và món ăn cũng khác nhau cho nên mạnh ai nấy ăn. Thế nhưng tôi nghĩ là khi Moon lớn lên, tôi sẽ cố gắng có 1 buổi ăn chung vào mỗi bữa tối để có không khí gia đình hơn và sẽ tập cho con mình tính đoàn kết, kết nối những thành viên trong gia đình qua bữa ăn".

Hôn nhân không ăn cơm chung, phần ai người nấy nấu của Võ Hạ Trâm khi lấy chồng Ấn Độ - Ảnh 2
Ông xã nữ ca sĩ không đặt nặng chuyện "vợ phải vào bếp nấu ăn cho chồng". Ảnh: FBNV

Theo quan niệm của người Á Đông thì bữa cơm gia đình rất quan trọng, giúp gắn kết các thành viên trong nhà, xây dựng sự thấu hiểu lẫn nhau nên chia sẻ của Võ Hạ Trâm có phần khiến người hâm mộ ngạc nhiên. Mặc dù vậy, trong xã hội hiện đại, khi guồng quay công việc căng thẳng và cùng một gia đình nhưng không phải ai cũng có chung múi giờ sinh hoạt nên ăn cơm không chung mâm đã trở nên phổ biến hơn. Hơn nữa, Võ Hạ Trâm là người Việt nên sẽ có khẩu vị khác với chồng Ấn nên điều đó có lẽ là giải pháp tốt nhất.

Mặc khác, việc xuất thân từ hai nền văn hóa khác nhau thì việc tôn trọng sở thích ăn uống cũng là điều giúp vợ chồng Võ Hạ Trâm hòa hợp hơn.

Nữ ca sĩ từng cho biết khi lấy chồng và sống chung, cô thấy cuộc sống không có nhiều khác biệt so với thời độc thân. Chồng chu đáo, giúp đỡ cô nhiều từ việc rửa chén, lau nhà đến ngồi xếp son cho cô. Anh luôn hỏi cô "cần phụ gì không?", không nề hà bất kể việc gì dù của phụ nữ hay đàn ông, miễn có thể giúp đỡ vợ.

Hôn nhân không ăn cơm chung, phần ai người nấy nấu của Võ Hạ Trâm khi lấy chồng Ấn Độ - Ảnh 3
Võ Hạ Trâm may mắn có được người chồng hiểu chuyện. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, giọng ca Chợt như giấc mơ khẳng định yếu tố làm nên hạnh phúc lâu dài trong đời sống hôn nhân đó là chính là sự độc lập về tài chính. "Không ai lệ thuộc hay làm gánh nặng cho ai. Phụ nữ hiện đại bây giờ nên có những suy nghĩ đó. Chúng ta độc lập tài chính thì chúng ta tự tin vào bản thân và không cần phải dựa dẫm vào ai. Nếu trong một mối quan hệ không hạnh phúc mà bị lệ thuộc kinh tế thì rất khó để bước ra. Nhưng nếu phụ nữ đã độc lập được tài chính rồi thì chúng ta có quyền lựa chọn", cô nêu quan điểm.

Hôn nhân không ăn cơm chung, phần ai người nấy nấu của Võ Hạ Trâm khi lấy chồng Ấn Độ - Ảnh 4
Gia đình 3 thành viên tràn ngập hành phúc của Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas. Ảnh: FBNV

Chồng Võ Hạ Trâm hơn cô 12 tuổi, họ kết hôn sau hơn một năm hẹn hò. Trước đó, Vikas và Võ Hạ Trâm gặp nhau tại một bữa tiệc diễn ra năm 2017 và Vikas đã chủ động xin số điện thoại làm quen. Ban đầu, cô giao tiếp với anh trong giới hạn bạn bè chứ chưa mở lòng. Khoảng ba tháng sau, bằng sự kiên trì và dịu dàng, Vikas khiến Hạ Trâm thay đổi. Cô thấy Vikas tốt, đáng tin nên thử cho bản thân đón nhận mối quan hệ.

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