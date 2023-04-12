Xót xa với lý do Hòa Minzy từ chối đi thêm bước nữa: 'Chưa từng lấy chồng, váy cưới còn chưa được mặc lần nào'

Chia sẻ của Hòa Minzy khiến khán giả không khỏi xót xa khi nữ ca sĩ dù đã có cho mình một cậu con trai đáng yêu nhưng chưa từng được tổ chức bất kỳ hôn lễ nào.

Hòa Minzy không còn là cái tên quá xa lạ với giới trẻ. Tuy nhiên, song song với sự nghiệp thăng hoa, nữ ca sĩ khá lận đận trong cuộc sống. Sau mối tình dang dở, Hòa Minzy từng có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai thiếu gia và có một con chung. Cứ ngỡ cả hai sẽ viên mãn nhưng đầu năm 2022, Hòa Minzy xác nhận chia tay bạn trai và trở thành mẹ đơn thân. Hiện tại, Hòa Minzy đã chia tay bạn trai và trở thành mẹ đơn thân - Ảnh: Internet Trong một talkshow gần đây thì Hòa Minzy thổ lộ rằng cô thấy rất kỳ khi được khán giả chúc là “đi thêm bước nữa”. Lý do vì câu nói này thường dành cho những phụ nữ đã đổ vỡ trong hôn nhân hoặc đã ly hôn. Trong khi đó, Hòa Minzy chưa hề đăng ký kết hôn cũng chưa từng làm đám cưới, cũng chưa từng một lần được mặc váy cô dâu.

Ngay cả những thủ tục cơ bản của một đám cưới truyền thống như lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi thì Hòa Minzy cũng chưa có. Vì thế, nữ ca sĩ tự nhận mình chưa hề lấy chồng nên càng không thể bảo là “đi thêm bước nữa”. Hiện giờ, sau khi chia tay bạn trai thì Hòa Minzy một mình chăm sóc con trai là bé Bo. Cũng vì cậu nhóc mà nữ ca sĩ tự nhận mình sẽ phải suy nghĩ, cân nhắc nhiều thứ nếu đến với người mới. Hòa Minzy thổ lộ rằng cô thấy rất kỳ khi được khán giả chúc là 'đi thêm bước nữa' - Ảnh: Internet Cũng tại chương trình này, nữ ca sĩ cũng giãi bày về chuyện tình cảm từ khi tham gia showbiz Việt. Cô cho biết dù trong các mối quan hệ cô đều yêu đương chân thành, hết mình nhưng luôn bị hiểu lầm thành có toan tính.

"Chuyện tình cảm của em từ trước đến giờ, từ khi em bắt đầu làm nghề luôn thì lúc nào cũng rất tiêu cực. Cái gì chân thành nhất, mộc mạc nhất đều bị hiểu lầm thành điều gì đó rất là âm mưu, thủ đoạn. Em rất hay lên giải thích với mọi người, từ A đến Z như thế nào. Thực sự em ám ảnh việc người khác không ghi nhận mình", Hòa Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy mặc váy phát sáng tại sự kiện, tự tin khoe giọng hát mộc Mới đây, tại một sự kiện được diễn ra tại TP.HCM nữ ca sĩ "Thị Mầu" - Hòa Minzy đã có màn xuất hiện cực kỳ ấn tượng khi diện lên người chiếc váy phát sáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-voi-ly-do-hoa-minzy-tu-choi-i-them-buoc-nua-chua-tung-lay-chong-vay-cuoi-con-chua-uoc-mac-lan-nao-571991.html