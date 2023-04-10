Hòa Minzy nghẹn ngào trải lòng chuyện tình cảm: 'Em có tất cả vật chất, chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy'

Hậu trường 10/04/2023 09:40

Ở thời điểm hiện tại, người đẹp khẳng định bản thân đã đủ đầy về mọi mặt. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có được hạnh phúc trọn vẹn như mình mong muốn.

Dù có sự nghiệp thăng tiến, kinh tế ổn định, song đường tình duyên của Hòa Minzy lại không mấy thuận lợi. Mới đây, tại một buổi talkshow, bà mẹ 1 con không khỏi chạnh lòng khi chia sẻ về các mối tình của mình. Hòa Minzy tự nhận mối tình nào cũng đi theo hướng tiêu cực nên cảm thấy khá phiền lòng khi bị nghi không chân thành, vụ lợi và có nhiều toan tính trong các mối quan hệ.

Hòa Minzy nghẹn ngào trải lòng chuyện tình cảm: 'Em có tất cả vật chất, chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy' - Ảnh 1
Bà mẹ 1 con không khỏi chạnh lòng khi chia sẻ về các mối tình của mình - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, người đẹp khẳng định bản thân đã đủ đầy về mọi mặt. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có được hạnh phúc trọn vẹn như mình mong muốn. Giọng ca Rời Bỏ tiết lộ: "Em có đủ mọi thứ, có nhà có xe, tất cả vật chất em đều có đủ. Chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy".

Hòa Minzy nghẹn ngào trải lòng chuyện tình cảm: 'Em có tất cả vật chất, chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy' - Ảnh 2
Người đẹp khẳng định bản thân đã đủ đầy về mọi mặt. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có được hạnh phúc trọn vẹn như mình mong muốn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, trong một chương trình, nữ ca sĩ sinh năm 1995 khiến nhiều người hâm mộ nghẹn lòng khi chia sẻ tình trạng hiện tại của bản thân sau 1 năm chia tay chồng thiếu gia. Hòa Minzy luôn thể hiện bản thân mạnh mẽ khi làm mẹ đơn thân tuy nhiên, thực chất cô cảm thấy rất mệt mỏi, khó kiểm soát cảm xúc và hành vi. 

Hòa Minzy nghẹn ngào trải lòng chuyện tình cảm: 'Em có tất cả vật chất, chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy' - Ảnh 3
Hòa Minzy luôn thể hiện bản thân mạnh mẽ khi làm mẹ đơn thân tuy nhiên, thực chất cô cảm thấy rất mệt mỏi, khó kiểm soát cảm xúc và hành vi - Ảnh: Internet

Cô nói: “Em chưa bao giờ gặp phải tình trạng thế này trong cuộc đời, là thực sự em đang rất mệt mỏi, những gì áp lực nhất trong cuộc sống em đã trải qua rồi, không hiểu sao sau 1 năm, đến giờ em lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Em bỗng dưng trở nên là một người khó kiểm soát cảm xúc”.

Hòa Minzy nghẹn ngào trải lòng chuyện tình cảm: 'Em có tất cả vật chất, chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy' - Ảnh 4
Giọng ca 9x gặp tình trạng khó kiểm soát cảm xúc - Ảnh: Internet

Sau chuyện tình không thành với thiếu gia Minh Hải, nữ ca sĩ tập trung cho công việc và dành mọi sự ưu tiên gia đình cùng cậu con trai kháu khỉnh. Hy vọng trong thời gian gần nhất, nữ ca sĩ sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn sau bao cố gắng.

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