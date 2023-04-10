Hòa Minzy nghẹn ngào trải lòng chuyện tình cảm: 'Em có tất cả vật chất, chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy'

Dù có sự nghiệp thăng tiến, kinh tế ổn định, song đường tình duyên của Hòa Minzy lại không mấy thuận lợi. Mới đây, tại một buổi talkshow, bà mẹ 1 con không khỏi chạnh lòng khi chia sẻ về các mối tình của mình. Hòa Minzy tự nhận mối tình nào cũng đi theo hướng tiêu cực nên cảm thấy khá phiền lòng khi bị nghi không chân thành, vụ lợi và có nhiều toan tính trong các mối quan hệ.

Bà mẹ 1 con không khỏi chạnh lòng khi chia sẻ về các mối tình của mình - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, người đẹp khẳng định bản thân đã đủ đầy về mọi mặt. Tuy nhiên, cô vẫn chưa có được hạnh phúc trọn vẹn như mình mong muốn. Giọng ca Rời Bỏ tiết lộ: "Em có đủ mọi thứ, có nhà có xe, tất cả vật chất em đều có đủ. Chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy".