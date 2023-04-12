Võ Hạ Trâm tự tin khoe vết rạn sau sinh trong MV mới: 'Đây là điều thiêng liêng, là nỗ lực, là thứ tuyệt vời nhất mà không phải ai cũng có được'

Với dự án nghệ thuật này lần này, Võ Hạ Trâm được ông xã chi tiền khủng để vợ theo đuổi đam mê. Khi Võ Hạ Trâm gặp sự cố sát ngày quay, chồng cô đã mất ăn mất ngủ để tìm cách và an ủi vợ: "Còn nhớ 3 ngày nữa là đến ngày ê-kip lên đường quay hình thì nhận tin vũ công địa phương không thể diễn được.

Vào ngày 12/4, Võ Hạ Trâm đã chính thức trở lại đường đua V-Pop với MV Về Với Em - ca khúc kết hợp giữa hai nền văn hóa Việt - Ấn. Đây cũng chính là sản phẩm “khai pháo” cho dự án "The Love Journey - Hành trình tình yêu" gồm 3 bài hát mà nữ ca sĩ sẽ phát hành trong năm 2023. Võ Hạ Trâm khẳng định đây chính là dự án âm nhạc “khủng” trong sự nghiệp của cô từ trước đến nay, kể từ sau liveshow This Is Me năm 2019.

Vikas đã tức tốc từ Ý gọi về Mumbai nhờ những người quen để tìm cho bằng được vũ đoàn ở Bollywood để bay họ đến Udaipur cho đúng lịch. Thấy anh mất ăn mất ngủ, liên tục nhắn tin cho đối tác mà vừa gọi điện an ủi vợ, thấy thương gì đâu".

Vikas không yên tâm vợ ghi hình cho MV nên đã bay từ Ý về Ấn Độ để đồng hành cùng nữ ca sĩ trong chuyến đi 10 ngày, tạm thời gác lại công việc ở Việt Nam vì bà xã.

Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm gần đây, Võ Hạ Trâm cũng khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiết lộ về vết rạn da ở vùng bụng sau khi nữ ca sĩ hạ sinh con gái đầu lòng, đặc biệt hơn, Võ Hạ Trâm không che đi những vết rạn đó mà mang hẳn vào trong MV ca nhạc lần này.

Võ Hạ Trâm tự hào khi mang những vết rạn sau sinh vào trong MV ca nhạc lần này - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ chia sẻ xúc động: "Nếu mọi người để ý kĩ thì trên cơ thể của tôi ở phần eo, tôi vẫn để những vết rạn khi Trâm mang thai và sinh con. Tôi cảm thấy đó là điều tuyệt vời khi tôi được làm mẹ, và đó là điều vô cùng thiêng liêng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đang làm mẹ mà đang thiếu tự tin vào bản thân mình, hãy tự tin vào bản thân mình, yêu cái đẹp mà không phải ai cũng có được. Những gì mọi người thấy chính là nỗ lực của người mẹ 1 con".

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khiến khán giả thích thú lần đầu hát song ngữ bao gồm tiếng Việt xen lẫn tiếng Ấn Độ. Võ Hạ Trâm cho biết lý do mình quyết định thể hiện tiếng Ấn với mục đích... để mẹ chồng có thể hiểu. Đồng thời, ông xã cũng chính là người hướng dẫn Võ Hạ Trâm về chuyện phát âm khi học ngôn ngữ mới.