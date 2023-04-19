MV tiền tỷ của Võ Hạ Trâm đột nhiên 'bay màu' khỏi Youtube, chính chủ lên tiếng phản hồi

Người hâm mộ Võ Hạ Trâm vô cùng hoang mang khi MV Về với em không truy cập được.

Mới đây, nhiều người hâm mộ của Võ Hạ Trâm đã vô cùng hoang mang khi MV Về với em của nữ ca sĩ bất ngờ biến mất khỏi Youtube vì lý do bản quyền. Khi truy cập vào đường link MV Về với em, sẽ nhận được thông báo "MV không có sẵn tại quốc gia của bạn". MV Về với em của nữ ca sĩ bất ngờ biến mất khỏi Youtube vì lý do bản quyền - Ảnh: Chụp màn hình Phía ca sĩ Võ Hạ Trâm và nhận được chia sẻ về vấn đề này. Cụ thể, phía nữ ca sĩ cho biết đây chỉ là sự cố quét bản quyền nhầm của đơn vị phân phối, hiện tại MV đã trở về bình thường trên kênh Youtube của Võ Hạ Trâm.

Mới đây, sau khi ra mắt được 2 ngày, MV Về với em của Võ Hạ Trâm chính thức đạt top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam, “soán ngôi" Flower của Jisoo. Đến hiện tại, sản phẩm âm nhạc này có hơn 2,1 triệu lượt xem, 123.000 lượt yêu thích và 10.000 bình luận. MV Về với em của Võ Hạ Trâm chính thức đạt top 1 thịnh hành trên YouTube Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ ở YouTube, Về với em còn dẫn đầu bảng xếp hạng trên iTunes Việt Nam. Sự kiện giới thiệu MV của Võ Hạ Trâm giữ vị trí #1 suốt 24 tiếng với 15 triệu lượt xem tổng các video. Từ khóa “Võ Hạ Trâm” cũng được tìm kiếm nhiều thứ hai trên Google Việt Nam hôm 13.4.

Thành tích này là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của Võ Hạ Trâm thời gian qua - Ảnh: Internet Thành tích này là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của Võ Hạ Trâm thời gian qua. Hơn 16 năm làm nghề, nữ ca sĩ luôn cố gắng mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng. Riêng Về với em, giọng ca sinh năm 1990 nhận được sự tiếp sức từ chồng về tài chính lẫn tinh thần. Thông qua sản phẩm tiền tỉ này, bà mẹ một con thực hiện được ước mơ cô ấp ủ suốt 3 năm qua: làm dự án kết hợp văn hóa Việt - Ấn. Ảnh minh họa: Internet Võ Hạ Trâm hạnh phúc vì được nếm "quả ngọt" trong dự án Về với em cũng như trong hành trình làm nghề. Cô cho biết, 16 năm qua đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác hạnh phúc khi bài hát của mình có sức lan tỏa, được đón nhận nhiều như vậy. Cô biết ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. 16 năm qua đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác hạnh phúc khi bài hát của mình có sức lan tỏa và đón nhận thế này - Ảnh: Internet Về với em là ca khúc đầu tiên trong The Love Journey của Võ Hạ Trâm. Đây là dự án Việt - Ấn mà nữ ca sĩ đã ấp ủ từ 3 năm trước, xuất phát từ tình yêu của mình với chồng và sự trân trọng sâu sắc nền văn hóa của hai quốc gia. The Love Journey bao gồm 3 bài hát. Sau Về với em, hai ca khúc còn lại dự kiến sẽ lần lượt trình làng vào tháng 7 và tháng 12.

Võ Hạ Trâm bất ngờ tiết lộ muốn triệt sản vì bị phản bội, may mắn gặp được chồng Ấn đến kịp còn yêu chiều hết mực Năm 2019, Võ Hạ Trâm “về chung một nhà” với doanh nhân Ấn - Vikas Chaudhary và sau đó chào đón con gái đầu lòng. Sự xuất hiện của nhóc tỳ khiến cuộc sống gia đình của Võ Hạ Trâm trở nên viên mãn hơn. Dù vậy, ít ai biết trước đó không lâu cô đã có ý định không kết hôn, triệt sản.

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