Siêu mẫu Xuân Lan thông báo khẩn đến người hâm mộ vì bị sử dụng hình ảnh cá nhân để trục lợi

Siêu mẫu Xuân Lan đã có những chia sẻ công khai trên trang cá nhân rằng hình ảnh của cô đang bị sử dụng nhằm mục đích trục lợi và mong người hâm mộ cẩn trọng chọn lọc thông tin.

Mới đây trên trang cá nhân, cựu siêu mẫu Xuân Lan đã đăng đàn cảnh báo đến khán giả về việc hình ảnh của cô bị sử dụng để trục lợi. Theo đó hình ảnh của Xuân Lan bị một số đối tượng mạo danh để lừa đảo một số người nhẹ dạ cả tin. Xuân Lan đăng đàn: "Khẩn! Đây là lừa đảo. Cô Xuân Lan chỉ gắn liền với Học viện Đào tạo Xuân Lan. Và làm bất cứ dự án gì cho trẻ em cũng có chữ Xuân Lan đính kèm. Không bao giờ cô Xuân Lan và nhân viên làm việc qua các nhóm chat, cũng không bao giờ yêu cầu phụ huynh phải đóng tiền mua đồ hay phải chuyển khoản để nhận thưởng. Cô Xuân Lan sẽ gặp mặt trực tiếp phụ huynh và các con chứ không làm việc qua bất cứ nhóm chat nào".

Xuân Lan chia sẻ bài đăng nói về ồn ào bị sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh: Chụp màn hình Đây không phải là lần đầu tiên siêu mẫu Xuân Lan đăng đàn cảnh báo chuyện lừa đảo trong việc tuyển người mẫu nhí - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu tiên siêu mẫu Xuân Lan đăng đàn cảnh báo chuyện lừa đảo trong việc tuyển người mẫu nhí. Theo đó cựu siêu mẫu từng cho biết có nhiều trang mạng xã hội sử dụng hình ảnh từ những show diễn thời trang do công ty cô tổ chức để đăng bài quảng cáo lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Ngoài ''chân dài'' đình đám Xuân Lan, còn nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác vẫn thường xuyên bị sử dụng hình ảnh một cách trái phép để buôn bán, tuyển trợ lý, quảng cáo sản phẩm,... Một vài trường hợp có thể kể đến như cố NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, NSND Công Lý, NSƯT Minh Vượng, ca sĩ Mỹ Linh, Quốc Trường...

Hình ảnh cố NSND Hoàng Dũng lên tiếng khi bị sử dụng hình ảnh - Ảnh: Chụp màn hình Hay gần đây nhất là trên trang Facebook với hơn 10 triệu lượt theo dõi được cho là của ca sĩ Thuỷ Tiên đã dùng chiêu trò lừa đảo bằng cách lấy danh nghĩa nữ ca sĩ tặng thuốc 0 đồng cho bà con. Tuy nhiên khi sản phẩm đến tay thì lại phải trả vài trăm nghìn khi nhận thuốc. Thủy Tiên từng bị sử dụng hình ảnh ''tặng thuốc 0 đồng'' - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, MC Trấn Thành cũng từng bị sử dụng hình ảnh để bán nước hoa với giá 199k và cam kết sản xuất tại Pháp, Anh. Nam nghệ sĩ cũng đã nhiều lần livestream, đăng trạng thái đính chính rằng không buôn bán những loại nước hoa như thế này và giá nước hoa như thế nhưng được sản xuất từ châu Âu thì rất vô lý. Việc làm của nam nghệ sĩ nhằm để người hâm mộ có thể tránh được rủi ro về sản phẩm giả mạo, không rõ nguồn gốc. Trấn Thành nhiều lần lên tiếng phân trần khi bị ''mượn'' hình ảnh bán nước hoa - Ảnh: Chụp màn hình

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