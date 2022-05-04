Tung ảnh đi chơi dịp lễ 30/4 - 1/5, Hương Giang ngay lập tức bị Xuân Lan châm chọc, chính chủ có động thái đáp trả khiến netizen 'ngỡ ngàng'

Trong những năm vừa qua, cái tên Hương Giang Idol nổi lên như là một trong những ngôi sao đình đám nhất của showbiz khi luôn xuất hiện tại những gameshow, sự kiện lớn. Đặc biệt hơn kể từ khi kết đôi với CEO trẻ tuổi Matt Liu, cuộc sống của nàng Hậu được rất nhiều người quan tâm.

Bài đăng của Hương Giang trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây, nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 trong chuyến đi chơi Lào Cai của mình. Hương Giang đã post bài đăng trên MXH với dòng chú thích ''Nếu em làm như thế trông em có hâm không?''. Đáng chú ý, trong loạt ảnh của người đẹp sinh năm 1991, cô nàng làm những hành động có phần dễ thương, nhí nhảnh y như một cô gái thời tuổi teen.