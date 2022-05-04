Tung ảnh đi chơi dịp lễ 30/4 - 1/5, Hương Giang ngay lập tức bị Xuân Lan châm chọc, chính chủ có động thái đáp trả khiến netizen 'ngỡ ngàng'

Sao Việt 04/05/2022 08:39

Hành động của nàng Hậu không khỏi khiến nhiều người bất ngờ.

Trong những năm vừa qua, cái tên Hương Giang Idol nổi lên như là một trong những ngôi sao đình đám nhất của showbiz khi luôn xuất hiện tại những gameshow, sự kiện lớn. Đặc biệt hơn kể từ khi kết đôi với CEO trẻ tuổi Matt Liu, cuộc sống của nàng Hậu được rất nhiều người quan tâm. 

Tung ảnh đi chơi dịp lễ 30/4 - 1/5, Hương Giang ngay lập tức bị Xuân Lan châm chọc, chính chủ có động thái đáp trả khiến netizen 'ngỡ ngàng' - Ảnh 1
Bài đăng của Hương Giang trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây, nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 trong chuyến đi chơi Lào Cai của mình. Hương Giang đã post bài đăng trên MXH với dòng chú thích ''Nếu em làm như thế trông em có hâm không?''. Đáng chú ý, trong loạt ảnh của người đẹp sinh năm 1991, cô nàng làm những hành động có phần dễ thương, nhí nhảnh y như một cô gái thời tuổi teen. 

Tung ảnh đi chơi dịp lễ 30/4 - 1/5, Hương Giang ngay lập tức bị Xuân Lan châm chọc, chính chủ có động thái đáp trả khiến netizen 'ngỡ ngàng' - Ảnh 2
Tung ảnh đi chơi dịp lễ 30/4 - 1/5, Hương Giang ngay lập tức bị Xuân Lan châm chọc, chính chủ có động thái đáp trả khiến netizen 'ngỡ ngàng' - Ảnh 3
Dù đã chạm ngưỡng đầu 3 nhưng cô nàng trông vẫn cực kỳ dễ thương như thiếu nữ - Ảnh: chụp màn hình

Trong khung hình người đẹp ăn vận với bộ đồ trẻ trung năng động và trang điểm nhẹ nhàng. Có thể thấy Hương Giang đang có một khoảng thời gian đáng nhớ trong chuyến du lịch ngắn hạn tại một resort mơ mộng. Tuy nhiên, trong khi bên dưới bình luận bài viết toàn là lời khen từ người hâm mộ thì Xuân Lan lại có một bình luận khiến chủ nhân của bài viết chỉ muốn ''block'' người đàn chị. 

Tung ảnh đi chơi dịp lễ 30/4 - 1/5, Hương Giang ngay lập tức bị Xuân Lan châm chọc, chính chủ có động thái đáp trả khiến netizen 'ngỡ ngàng' - Ảnh 4
Phần bình luận của Xuân Lan khiến Hương Giang chỉ muốn block người đàn chị - Ảnh: chụp màn hình

Hành động của nàng Hậu ngay lập tức khiến nhiều người ngỡ ngàng và hoang mang khi lầm tưởng giọng ca ''Anh Ta Bỏ Em Rồi'' đang tức giận với đàn chị. Nhưng thực ra, đó chỉ là hành động trêu đùa với nhau giữa hai người chị em thân thiết trong giới nghệ sĩ.  

Tung ảnh đi chơi dịp lễ 30/4 - 1/5, Hương Giang ngay lập tức bị Xuân Lan châm chọc, chính chủ có động thái đáp trả khiến netizen 'ngỡ ngàng' - Ảnh 5
Xuân Lan và Hương Giang là 2 chị em thân thiết trong làng giải trí - Ảnh: Internet

 

Từ khóa:   Hương Giang Xuân Lan Hoa hậu Hương Giang Hương Giang - Xuân Lan

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