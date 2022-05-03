'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga vừa xinh đẹp, nhảy giỏi, diễn xuất đỉnh cao khiến ai cũng ngưỡng mộ, netizen ưu ái đặt cho biệt hiệu 'Nữ hoàng đa tài của showbiz'

Nữ diễn viên Quỳnh Nga đang nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của fan hâm mộ vì giỏi quá nhiều thứ.

Hậu ly hôn, cuộc sống, lẫn sự nghiệp của ''cá sấu chúa'' Quỳnh Nga đang có sự chuyển biến tích cực đến không ngờ. Cụ thể, trong con đường diễn xuất của mình, nữ diễn viên đã cho thấy sự lột xác mạnh mẽ khi luôn hoàn thành tốt các vai diễn được giao và được nhiều khán giả về khả năng diễn xuất đã có phần lên trình so với thời điểm trước. Có thể kể đến một vài bộ phim thành công có sự góp mặt của người đẹp sinh năm 1988 như ''Về Nhà Đi Con'', ''Sinh Tử''.

Quỳnh Nga trong phim Về Nhà Đi Con - Ảnh: Internet

Không chỉ diễn xuất giỏi, người đẹp còn rất giỏi trong khoản ca hát và nhảy vũ đạo - Ảnh: Internet

Trong công việc là thế, Quỳnh Nga ở ngoài đời còn khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ bởi lối sống khoa học và luôn tràn đầy năng lượng tích cực của mình. Bằng chứng là mỗi lần nhắc đến người đẹp sinh năm 1988, khán giả nghĩ ngay đến nữ diễn viên sở hữu hình thể đệp nhất nhì trong số các ngôi sao nữ thuộc ''vũ trụ điện ảnh vtv''.

Quỳnh Nga đang được nhiều netizen gọi với cái tên ''Mỹ nhân đa tài của showbiz Việt'' - Ảnh: Internet

Để có được vóc dáng cân đối đó, ''Cá sấu chúa'' thường phải tập luyện rất nhiều bộ môn khác nhau, từ gym cho đến vũ đạo. Tất cả đều được cô nàng chọn lựa để duy trì vóc dáng của mình và hầu như ở mỗi lĩnh vực, người đẹp 33 tuổi cũng đều hoàn thành nó một cách tốt nhất. Chính vì vậy, mà nhiều netizen đã đặt vui một biệt hiệu mới cho nữ diễn viên ''mỹ nhân đa tài của showbiz Việt''.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-sau-chua-quynh-nga-vua-xinh-dep-nhay-gioi-dien-xuat-dinh-cao-khien-ai-cung-nguong-mo-netizen-uu-ai-dat-cho-biet-hieu-nu-hoang-da-tai-cua-showbiz-466077.html