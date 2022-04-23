Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện như 'nữ hoàng', trở về Hương Giang được bạn trai giàu có, đưa đón về nhà ân cần, không quên làm một hành động khiến netizen 'phát sốt'

Sao Việt 23/04/2022 09:11

Khoảnh khắc cực tình của Hương Giang và Matt Liu đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây nhất, tại đêm chung kết chương trình do Hoa hậu Hương Giang và Dược sĩ Tiến đồng sản xuất đã diễn ra tại TP HCM. Sự kiện được diễn ra với quy mô chuyên nghiệp và hoành tráng, tất nhiên là không thể thiếu đi dàn khách mời khủng như Kim Lý, siêu mẫu Hạ Anh, Đoàn Di Băng,... 

Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện như 'nữ hoàng', trở về Hương Giang được bạn trai giàu có, đưa đón về nhà ân cần, không quên làm một hành động khiến netizen 'phát sốt' - Ảnh 1
Hương Giang với visual thần thái sang chảnh của mình tại sự kiện - Ảnh: Internet

Sau vài tiếng đồng hồ tranh tài hấp dẫn, kết quả chung cuộc học trò của Hoa Hậu Hương Giang - Phạm Văn Kiên đã giành được ngôi vị quán quân. Nàng Hậu sau khi chúc mừng học trò cưng của mình với danh hiệu người thắng cuộc, cũng đã nhanh chóng chào tạm biệt mọi người để ra về. 

Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1991 được bạn trai giàu có của mình là Matt Liu đưa đón về nhà, mặc dù xung quanh có rất nhiều fan vây quanh nhưng Hương Giang vẫn không ngần ngại trao một cái ôm ngọt ngạo dành cho bạn trai của mình. Hành động ngọt ngào của cặp đôi, không khỏi khiến cho người hâm mộ cảm thấy ''phát sốt'' và ngưỡng mộ trước mối quan hệ tình cảm của cả 2. 

Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện như 'nữ hoàng', trở về Hương Giang được bạn trai giàu có, đưa đón về nhà ân cần, không quên làm một hành động khiến netizen 'phát sốt' - Ảnh 2
Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện như 'nữ hoàng', trở về Hương Giang được bạn trai giàu có, đưa đón về nhà ân cần, không quên làm một hành động khiến netizen 'phát sốt' - Ảnh 3
Người đẹp không ngần ngại trao cho Matt Liu một cái ôm ngọt ngào ngay chốn đông người - Ảnh: Internet

Được biết,  Matt Liu đã đến tham dự và ngồi phía dưới khán đài để ủng hộ người đẹp trong đêm chung kết. Mỗi khi thấy bạn gái xuất hiện trên sân khấu là Matt Liu liên tục nở nụ cười rạng rỡ. CĐM còn nhận định, nhìn ánh mắt của anh chàng dành cho người mình yêu như thế này, mau chóng về một nhà thôi anh chị ơi. 

Từ khóa:   Hương Giang CEO Matt Liu Hương Giang - Matt Liu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"