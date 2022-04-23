Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện như 'nữ hoàng', trở về Hương Giang được bạn trai giàu có, đưa đón về nhà ân cần, không quên làm một hành động khiến netizen 'phát sốt'

Mới đây nhất, tại đêm chung kết chương trình do Hoa hậu Hương Giang và Dược sĩ Tiến đồng sản xuất đã diễn ra tại TP HCM. Sự kiện được diễn ra với quy mô chuyên nghiệp và hoành tráng, tất nhiên là không thể thiếu đi dàn khách mời khủng như Kim Lý, siêu mẫu Hạ Anh, Đoàn Di Băng,...

Hương Giang với visual thần thái sang chảnh của mình tại sự kiện - Ảnh: Internet

Sau vài tiếng đồng hồ tranh tài hấp dẫn, kết quả chung cuộc học trò của Hoa Hậu Hương Giang - Phạm Văn Kiên đã giành được ngôi vị quán quân. Nàng Hậu sau khi chúc mừng học trò cưng của mình với danh hiệu người thắng cuộc, cũng đã nhanh chóng chào tạm biệt mọi người để ra về.