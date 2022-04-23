Xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện như 'nữ hoàng', trở về Hương Giang được bạn trai giàu có, đưa đón về nhà ân cần, không quên làm một hành động khiến netizen 'phát sốt'

Khoảnh khắc cực tình của Hương Giang và Matt Liu đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
- Hương Giang nhắc lại scandal với antifan chấn động năm nào, khẳng định 'Công an thật', cư dân mạng phản ứng ra sao?
- Xuân Lan 'trong trắng', Hương Giang 'trong suốt' đối lập Hà Anh tại họp báo 'Quý ông Hoàn mỹ'
Mới đây nhất, tại đêm chung kết chương trình do Hoa hậu Hương Giang và Dược sĩ Tiến đồng sản xuất đã diễn ra tại TP HCM. Sự kiện được diễn ra với quy mô chuyên nghiệp và hoành tráng, tất nhiên là không thể thiếu đi dàn khách mời khủng như Kim Lý, siêu mẫu Hạ Anh, Đoàn Di Băng,...
Sau vài tiếng đồng hồ tranh tài hấp dẫn, kết quả chung cuộc học trò của Hoa Hậu Hương Giang - Phạm Văn Kiên đã giành được ngôi vị quán quân. Nàng Hậu sau khi chúc mừng học trò cưng của mình với danh hiệu người thắng cuộc, cũng đã nhanh chóng chào tạm biệt mọi người để ra về.
Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1991 được bạn trai giàu có của mình là Matt Liu đưa đón về nhà, mặc dù xung quanh có rất nhiều fan vây quanh nhưng Hương Giang vẫn không ngần ngại trao một cái ôm ngọt ngạo dành cho bạn trai của mình. Hành động ngọt ngào của cặp đôi, không khỏi khiến cho người hâm mộ cảm thấy ''phát sốt'' và ngưỡng mộ trước mối quan hệ tình cảm của cả 2.
Được biết, Matt Liu đã đến tham dự và ngồi phía dưới khán đài để ủng hộ người đẹp trong đêm chung kết. Mỗi khi thấy bạn gái xuất hiện trên sân khấu là Matt Liu liên tục nở nụ cười rạng rỡ. CĐM còn nhận định, nhìn ánh mắt của anh chàng dành cho người mình yêu như thế này, mau chóng về một nhà thôi anh chị ơi.