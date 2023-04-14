Bị tố 'ăn chặn tiền tang lễ' của đạo diễn Vũ Minh, siêu mẫu Xuân Lan bật khóc: 'Không thể mang oan ức ăn chặn trên một người chết'

Sao Việt 14/04/2023 13:39

Sau khi bị tố 'ăn chặn tiền tang lễ của cố đạo diễn Vũ Minh', siêu mẫu Xuân Lan đã có buổi gặp gỡ truyền thông để nói rõ về vấn đề trên.

Mới đây, sáng ngày 14/4, siêu mẫu Xuân Lan đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông để làm rõ tin đồn tố cô ăn chặn tiền tang lễ của cố đạo diễn Vũ Minh. Trước đó, khoảng tháng 3 năm ngoái, thông tin đạo diễn Vũ Minh qua đời sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông cùng đông đảo khán giả.

Bị tố 'ăn chặn tiền tang lễ' của đạo diễn Vũ Minh, siêu mẫu Xuân Lan bật khóc: 'Không thể mang oan ức ăn chặn trên một người chết' - Ảnh 1
Xuân Lan khóc nức nở, công khai mọi bằng chứng để "đập tan" những tin đồn thất thiệt trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể cô chia sẻ cô là người cố đạo diễn Vũ Minh nhờ giúp đỡ ngay từ ngày đầu nhập viện. Siêu mẫu Xuân Lan nói trước truyền thông: 'Tôi sử dụng tài khoản trống để kêu gọi từ thiện ủng hộ anh Vũ Minh. Đây là tài khoản trống, 100% là sử dụng cho đạo diễn Vũ Minh, mọi biến động đều sử dụng cho cố đạo diễn. Sau đó thì anh không qua khỏi thì tôi xin phép sử dụng số tiền còn lại để lo mai táng cho anh Vũ Minh".

Theo như chia sẻ của Xuân Lan, sau tang lễ, số tiền kêu gọi quyên góp còn lại là hơn 240 triệu đồng, Xuân Lan đã chuyển khoản hết cho giám đốc Huỳnh Anh Tuấn để làm các hoạt động thiện nguyện. Xuân Lan nói: 'Nhiều người hỏi tôi tại sao lại không giữ mà đi chuyển cho anh Tuấn, tôi mới bảo rằng là làm từ thiện thôi. Nhưng cho đến giờ, tôi được biết là qua 3 lần, tôi chỉ biết một lần là lần đầu tiên hơn 11 triệu đồng, còn những lần sau thì tôi không biết'.

Bị tố 'ăn chặn tiền tang lễ' của đạo diễn Vũ Minh, siêu mẫu Xuân Lan bật khóc: 'Không thể mang oan ức ăn chặn trên một người chết' - Ảnh 2
Siêu mẫu Xuân Lan công bố tin nhắn di chúc cố đạo diễn Vũ Minh để lại - Ảnh: Internet

Xuân Lan tiếp tục kêu oan khi bị chỉ trích 'làm giả' di chúc để chiếm đoạn tiền. Cựu siêu mẫu tiết lộ: 'Tôi và Triết bị mang tiếng mạo danh tin nhắn để chiếm đoạt tiền, đây là điều tôi không thể chấp nhận được". Cô tâm sự bản thân bị một số khó khăn khi tổ chức lễ tang cho cố đạo diễn Vũ Minh. “Anh chị của Vũ Minh nhờ tôi lo cho anh Vũ Minh cho trọn vẹn vì tôi đã lo từ đầu đến bây giờ'.

Ngày thứ 2, thứ 3 sau khi thông báo Vũ Minh mất thì anh Huỳnh Anh Tuấn chạy lên nhà cố đạo diễn để đòi kiểm kê tài sản. 'Tôi đi Vũng Tàu và thông báo với anh Tuấn rằng chờ tôi về, tuy nhiên anh Tuấn không chịu, đòi kiểm kê tài sản, không chỉ là một thứ mà còn cả những kịch bản của anh Vũ Minh – chất xám của anh ấy. Thời điểm nhắn tin trước khi anh Vũ Minh hôn mê thì anh ấy rất tỉnh táo, anh ấy không bị thần kinh mà. Lúc trước khi đặt ống thở thì có lẽ anh ấy biết mình nặng rồi nên nhắn tin nhắn cuối cùng phân chia tài sản' - bạn tri kỷ Huỳnh Minh Triết tiết lộ.

Bị tố 'ăn chặn tiền tang lễ' của đạo diễn Vũ Minh, siêu mẫu Xuân Lan bật khóc: 'Không thể mang oan ức ăn chặn trên một người chết' - Ảnh 3
Xuân Lan đã chuẩn bị nhiều giấy tờ, bằng chứng để làm rõ việc bị nghi ngờ ăn chặn tiền tang lễ của cố đạo diễn Vũ Minh - Ảnh: Internet

Sau khi em của cố đạo diễn trở về đã đồng ý với di nguyện cuối cùng của anh trai, nữ siêu mẫu hỏi về những khoản nợ của cố đạo diễn mới biết, xe hơi đã trả hết, còn nhà thì nợ anh Huỳnh Anh Tuấn 950 tỷ, đã trả được 2 tỷ trước đó. 'Tôi sẽ đến bệnh viện để nhờ người làm rõ sự trong sạch của tôi, bao nhiêu năm tôi làm siêu mẫu, tổ chức bao nhiêu chương trình nhưng giờ đây danh tiếng bị xúc phạm như thế. Có thể tôi có trong tin nhắn của anh Vũ Minh anh ấy bảo đưa tôi 200 triệu tiền luật sư. Có thể là để lo hai con nuôi của anh ấy chưa hoàn tất giấy tờ hay việc chuyển nhượng căn nhà mà anh Huỳnh Anh Tuấn chưa sang tên cho anh Vũ Minh' - nữ siêu mẫu bức xúc.

Cô cho rằng, tin đồn cô chiếm đoạt tài sản của cố đạo diễn là rất xúc phạm, xúc phạm chuyên môn của bệnh viện, của nhà tang lễ, của cô với tư cách một người làm nghề rất lâu. Do đó, cô quyết định làm rõ một lần thông tin bất lợi về mình: 'Tôi còn nghe được thông tin tôi không bán được đất mộ của gia đình nên dụ anh Vũ Minh về đó, đó là giọt nước tràn ly khiến cho tôi quyết định nói hết sự việc lần này. Chính anh Huỳnh Anh Tuấn là người giao tiền cho khu mộ mà, nếu mà không có chứng minh nhân dân, chữ ký thì làm sao anh ấy có thể vào di dời khu mộ của anh Vũ Minh?'.

Bị tố 'ăn chặn tiền tang lễ' của đạo diễn Vũ Minh, siêu mẫu Xuân Lan bật khóc: 'Không thể mang oan ức ăn chặn trên một người chết' - Ảnh 4
Xuân Lan đã bật khóc khi nói về những thông tin thất thiệt trong những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Nữ siêu mẫu khẳng định ban đầu nhẫn nhịn, không lên tiếng vì muốn cố đạo diễn yên lòng: 'Nhưng đến bây giờ thì anh tôi đã bị bóc đi, đâu được yên nữa đâu, vì thế nên tôi muốn đứng ra kể hết. Thêm vào nữa khi mà bị bóc đi thì tôi lại bị nói là ‘đứng ra tổ chức lễ tang để ăn chặn, may mà anh Huỳnh Anh Tuấn cao tay nên giữ được’. Tôi bức xúc lắm… Những người lớn, người gia đình nhờ tôi lo lễ tang mà nhưng tại sao bây giờ bóc mộ lại không thông báo với tôi mà để cho học trò của anh Vũ Minh sau khi bóc mộ rồi mới thông báo'.

Bị tố 'ăn chặn tiền tang lễ' của đạo diễn Vũ Minh, siêu mẫu Xuân Lan bật khóc: 'Không thể mang oan ức ăn chặn trên một người chết' - Ảnh 5
Hình ảnh phần mộ cố đạo diễn Vũ Minh bị đập phá được siêu mẫu Xuân Lan đăng tải trên trang cá nhân từng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng - Ảnh: Internet

Cuối cùng Xuân Lan khẳng định bản thân bị mang tiếng oan nên phải lên tiếng làm rõ, cô muốn cho mọi người biết cô rất trong sáng, không váy bẩn như nhiều người đồn đoán: 'Tôi không muốn kể xấu bên kia chứ không phải đào sâu thêm để anh Vũ Minh phiền lòng đâu. Tôi không phải tố bên kia mà chỉ muốn rằng ai nghe câu chuyện của tôi thì nó không phải là như vậy đâu. Với góc nhìn của riêng tôi, tôi là người bị mang tiếng nên phải có trách nhiệm nói ra. Tôi làm nghề bao nhiêu năm, danh tiếng bao nhiêu năm để không thể mang oan ức ăn chặn trên một người chết như vậy, đó là một điều rất xúc phạm'.

Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ

Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ

Siêu mẫu Xuân Lan cho biết thời điểm mùa dịch Covid-19, cố đạo diễn Vũ Minh gặp rất nhiều khó khăn và chính cô là người hỗ trợ cố đạo diễn nhu yếu phẩm.

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