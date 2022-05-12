Hé lộ cuộc sống vợ chồng với ông xã Việt kiều, Xuân Lan nói một câu đầy ẩn ý: 'Lời thề đám cưới không còn nguyên vẹn'

Hậu trường 12/05/2022 14:46

Nhớ lại giây phút Huy Trần nói lời thề nguyện với Ngô Thanh Vân tại hôn lễ, Xuân Lan cũng chia sẻ cuộc hôn nhân với ông xã Việt kiều.

Trên trang cá nhân mới đây, Xuân Lan nhận được sự quan tâm khi hé lộ cuộc sống vợ chồng với ông xã Việt kiều - đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm. Nhớ lại giây phút Huy Trần nói lời thề nguyện với Ngô Thanh Vân tại hôn lễ, cựu mẫu cũng hoài niệm khoảnh khắc tương tự của mình và ông xã trong đám cưới cách đây 2 năm.

Cựu siêu mẫu nhớ lại: "Hôm đám cưới Ngô Thanh Vân, mình khóc nhiều lắm, không chỉ thương và xúc động, mà còn vì nhớ chồng Nguyễn Ngọc Lâm vô cùng. Vì đám cưới mình cũng 60 người ở biển. Cũng đầy nước mắt và tình thương yêu như vậy. Lúc Huy thề nguyện và khóc với Vân, mình nhớ chồng mình cũng khóc nghẹn thề hứa sẽ vì vợ và con đến suốt đời. Rồi ai cũng khóc. Nhưng chợt giật mình, rằng sau đó vài tháng thì bắt đầu 2 đứa có tranh luận, và dần lời thề hôm đó bắt đầu không còn nguyên vẹn nữa".

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Xuân Lan gây chú ý khi hé lộ cuộc sống vợ chồng với ông xã Việt kiều - Ảnh: Chụp màn hình

Xuân Lan tiếp tục nhắn nhủ chồng Việt kiều: "Hôm nay vợ đăng lại đây, vừa tâm sự vừa nhắc chồng, là hãy đặt lời thề nguyện đó làm nhạc chuông điện thoại, để mỗi lúc đều nhớ rằng 'chết cha, mình lỡ thề rồi'. Đừng cãi vợ, vợ lúc nào cũng đúng! Nha chồng! Thôi, buông công việc, trốn con đi hấp hôn thôi!".

Chuyện tình cảm của Xuân Lan cũng từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Dù cô từng luôn giữ kín chuyện đời tư nhưng cô từng tiết lộ chuyện gặp cha bé Thỏ năm 36 tuổi. Cô sinh con rồi trở thành một người mẹ đơn thân. Danh tính của cha bé Thỏ, con gái Xuân Lan.

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Xuân Lan cùng ông xã vun đắp tổ ấm hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Khép lại sóng gió tình trường, ông xã Việt kiều Nguyễn Ngọc Lâm vào năm 2020. Anh là nhà sản xuất, quay phim và quê ở Vĩnh Long và hơn Xuân Lan 2 tuổi. Mặc dù chồng của Xuân Lan không phải đại gia nhưng anh là một người tài giỏi.

Trong 2 năm chung nhà, Xuân Lan cùng ông xã vun đắp tổ ấm hạnh phúc, cả hai đồng hành từ cuộc sống đến công việc. Nói về cuộc hôn nhân của mình, cựu mẫu cho biết viên mãn. Ông xã Ngọc Lâm là mẫu người tâm lý, không chỉ yêu thương vợ mà còn rất quan tâm con gái riêng của Xuân Lan. 

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Xuân Lan là người bạn thân của Ngô Thanh Vân, nên cựu mẫu sẵn sàng ra mặt đáp trả những bình luận kém duyên nhắm đến người bạn của mình.

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Từ khóa:   Xuân Lan Ngô Thanh Vân sao Việt Huy Trần

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