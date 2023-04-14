Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ

Hậu trường 14/04/2023 13:13

Siêu mẫu Xuân Lan cho biết thời điểm mùa dịch Covid-19, cố đạo diễn Vũ Minh gặp rất nhiều khó khăn và chính cô là người hỗ trợ cố đạo diễn nhu yếu phẩm.

Một năm sau sự ra đi của cố đạo diễn Vũ Minh, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ bị tố ăn chặn tiền tang lễ, làm giả di chúc của nam đạo diễn. Thông tin sau khi lan truyền khiến nữ siêu mẫu nhận về không ít chỉ trích từ cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, để minh oan cho mình, Xuân Lan đã đăng tải hình ảnh mộ phần của cố đạo diễn Vũ Minh bị đập phá, đồng thời siêu mẫu Xuân Lan cũng lên tiếng đính chính sự việc đang gây xôn xao “cõi mạng”. 

Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ - Ảnh 1
Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ - Ảnh 2
Xuân Lan đã đăng tải hình ảnh mộ phần của cố đạo diễn Vũ Minh bị đập phá, đồng thời siêu mẫu Xuân Lan cũng lên tiếng đính chính sự việc đang gây xôn xao “cõi mạng” - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 14/4, siêu mẫu Xuân Lan cũng tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để một lần nói rõ về sự việc kể trên. Theo đó, siêu mẫu Xuân Lan cho biết thời gian vừa qua, cô và anh Huỳnh Minh Triết (bạn đồng hành của cố đạo diễn Vũ Minh 15 năm) đã phải mang rất nhiều điều tiếng. Đáng chú ý, nữ siêu mẫu cũng tiết lộ tin nhắn cuối cùng nhận được từ đạo diễn Vũ Minh.

Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ - Ảnh 3
Sáng 14/4, siêu mẫu Xuân Lan cũng tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để một lần nói rõ về sự việc kể trên - Ảnh: Internet

Siêu mẫu Xuân Lan cho biết thời điểm mùa dịch Covid-19, cố đạo diễn Vũ Minh gặp rất nhiều khó khăn và chính cô là người hỗ trợ cố đạo diễn nhu yếu phẩm. Siêu mẫu Xuân Lan kể: 'Ngày 11 Tết âm lịch 2022, Vũ Minh gọi điện thoại nhờ tôi giúp đỡ để gửi vô bệnh viện. Sau 2 tiếng đồng hồ thì tôi nhận được cuộc gọi, thông báo phổi của Vũ Minh đã bị ‘trắng’. 

Vũ Minh khi ấy thông báo không có tiền viện phí để chữa bệnh, tôi khi ấy có 15 triệu và gửi cho Vũ Minh 10 triệu để tạm ứng viện phí. Anh Vũ Minh bảo rất khó khăn, không có tiền để thăm khám nên mới chịu đựng tới thời điểm đó. Sau đó anh Vũ Minh mới nhờ tôi gọi điện thông báo cho anh Huỳnh Anh Tuấn để nhờ trợ giúp”.

Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ - Ảnh 4
 Thời điểm mùa dịch Covid-19, cố đạo diễn Vũ Minh gặp rất nhiều khó khăn và chính cô là người hỗ trợ cố đạo diễn nhu yếu phẩm - Ảnh: Internet

Huỳnh Minh Triết – bạn tri kỷ của Vũ Minh cũng chia sẻ thêm, cố đạo diễn trong lúc không thể đảm nhận viện phí nên mới bất đắc dĩ nhờ đến sự trợ giúp của siêu mẫu Xuân Lan: “Anh Vũ Minh không liên hệ với gia đình bên Mỹ mà chỉ tự lo ở đây thôi. Đúng như chị Xuân Lan có nói thì anh Vũ Minh nhờ đến sự hỗ trợ của anh Huỳnh Anh Tuấn, thật sự anh Vũ Minh cũng không muốn đâu nhưng chị Xuân Lan mở lời thì anh ấy đồng ý.

Thời gian đầu thì cứ vài ngày phải đóng 40 triệu đồng, những đợt đầu là tiền của chị Xuân Lan, anh Huỳnh Anh Tuấn chỉ có đúng một lần. Thế nhưng chị Xuân Lan sau những đợt đầu không thể tiếp tục nên mới nhờ đến sự hỗ trợ của mọi người”.

Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ - Ảnh 5
Thời điểm Vũ Minh nằm trong phòng hồi sức tích cực đã ngỏ lời cho Xuân Lan kêu gọi từ thiện - Ảnh: Internet

Thời điểm đạo diễn Vũ Minh nằm trong phòng hồi sức tích cực, Xuân Lan và anh Huỳnh Minh Triết từng gọi điện video với nam đạo diễn một lần duy nhất. Lúc này, anh Vũ Minh có ngỏ lời nhờ Xuân Lan kêu gọi từ thiện, ủng hộ đạo diễn Vũ Minh trị bệnh: “Em nói với mọi người là anh rất bế tắc, anh không có tiền và anh muốn sống”.

Qua đó, Xuân Lan khẳng định bản thân bị mang tiếng oan nên phải lên tiếng làm rõ, cô muốn cho mọi người biết cô rất trong sáng, không váy bẩn như nhiều người đồn đoán. Khi được hỏi về việc có đi đến kiện tụng hay nhờ pháp luật vào cuộc sau hàng loạt lời tố xúc phạm đến danh dự, nhân phạm đã qua, Xuân Lan chia sẻ: “Như tôi đã nói thì tôi kể một lần cho hét rồi mới bỏ qua, nhưng kể từ sau ngày hôm nay, nếu mà có thêm bất kỳ một điều tiếng nào không hay về tôi thì tôi sẽ không bỏ qua nữa. Chuyện lần này, tôi sẽ vì chia sẻ trên trang cá nhân của Vũ Minh mà bỏ qua, một lần cuối cùng”.

Hot: Siêu mẫu Xuân Lan tung tin nhắn cuối cùng và di chúc của đạo diễn Vũ Minh để minh oan tin đồn ăn chặn tiền tang lễ - Ảnh 6
Siêu mẫu Xuân Lan công bố tin nhắn di chúc cố đạo diễn Vũ Minh để lại Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, sự việc của siêu mẫu Xuân Lan vẫn đang nhận được sự quan tâm, tranh luận từ cộng đồng mạng.

Cindy Thái Tài, Lê Minh Ngọc hội ngộ Xuân Lan tại sự kiện

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