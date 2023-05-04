'Ông hoàng nhạc Sến' Ngọc Sơn sẵn lòng hát đến sáng để phục vụ khán giả, bao nhiêu năm vẫn không hết thời

Sao Việt 04/05/2023 14:21

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nam danh ca Ngọc Sơn lại càng yêu sâu sắc nghề nghiệp, trân trọng khán giả và giữ được lửa nghề đến tận hôm nay.

Dù đã trở thành một tượng đài âm nhạc bolero trong lòng người dân Việt Nam, nhưng danh ca Ngọc Sơn vẫn không bao giờ có thái độ kêu căng hay vướng những tin đồn về cách cư xử với người hâm mộ. Chính vì lý do thế này nam ca sĩ trong suốt bao nhiêu năm qua vẫn giữ được hình tượng một người nghệ sĩ chân chính và yêu chiều fan của mình hết lòng.  

Ngoài ra nam danh ca còn nhận lời mời biểu diễn các show ca nhạc từ lớn đến nhỏ, trong nước hay ngoài nước và Ngọc Sơn còn được quý mến bởi tấm lòng thiện nguyện của mình. Điển hình nhất vào dịp lễ vừa qua, nam danh ca không dành thời gian để nghỉ ngơi hay đi du lịch mà anh đã cũng một số nghệ sĩ khác biểu diễn trong một chương trình thiện nguyện nhằm phục vụ cho hàng chục nghìn khán giả tại Từ Sơn, Bắc Ninh. 

'Ông hoàng nhạc Sến' Ngọc Sơn sẵn lòng hát đến sáng để phục vụ khán giả, bao nhiêu năm vẫn không hết thời - Ảnh 1
Ngọc Sơn giao lưu với khán giả tại Bắc Ninh - Ảnh: Internet
'Ông hoàng nhạc Sến' Ngọc Sơn sẵn lòng hát đến sáng để phục vụ khán giả, bao nhiêu năm vẫn không hết thời - Ảnh 2
Ngọc Sơn và màn trình diễn sôi động - Ảnh: Internet

Trong chương trình ý nghĩa, Ngọc Sơn cũng mang lại những màn trình diễn đầy lôi cuốn trước chục ngàn khán giả tại Bắc Ninh. Ngọc Sơn xuất hiện khiến không khí của đêm nhạc trở nên “nóng” hơn bao giờ hết bằng những ca khúc sôi động, những năng lượng phi thường qua từng bước nhảy và giọng hát nội lực chỉ có ở Ngọc Sơn.

Thậm chí khán giả còn yêu cầu danh ca Ngọc Sơn hát đến sáng tuy rất cảm kích trước tấm lòng ái mộ của mọi người nhưng vì thời gian chương trình có hạn nên người “nghệ sĩ bình dân” đành xin cáo lỗi với khán giả để các nghệ sĩ khác tiếp tục phần trình diễn của mình. 

'Ông hoàng nhạc Sến' Ngọc Sơn sẵn lòng hát đến sáng để phục vụ khán giả, bao nhiêu năm vẫn không hết thời - Ảnh 3
Nam danh ca còn được biết đến là một người thầy cho nhiều thế hệ âm nhạc trẻ hiện nay - Ảnh: Internet
'Ông hoàng nhạc Sến' Ngọc Sơn sẵn lòng hát đến sáng để phục vụ khán giả, bao nhiêu năm vẫn không hết thời - Ảnh 4
Nam danh ca Ngọc Sơn rất được lòng đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Người hâm mộ cho rằng để có một thái độ trân trọng, biết ơn khán giả như Ngọc Sơn hiện nay thì nam ca sĩ đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Thuở mới vào nghề, Ngọc Sơn chật vật tìm cơ hội đi hát. Nam ca sĩ luôn được xếp ở hàng “dự bị”, chỉ được xuất hiện khi ca sĩ chính vắng mặt. Dù vậy, giọng ca Tình cha không nản chí và theo đuổi đam mê đến cùng.

'Ông hoàng nhạc Sến' Ngọc Sơn sẵn lòng hát đến sáng để phục vụ khán giả, bao nhiêu năm vẫn không hết thời - Ảnh 5
Ngoài ra mẹ cũng chính là nguồn động lực cho nam ca sĩ vươn xa trong nghề - Ảnh: Internet

Khi đã có được một chút tiếng tăm anh đã tập trung toàn thời gian vào sáng tác và lần lượt ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng như: Nhớ về em, Giận hờn, Đêm cuối, Đêm buồn phố thị… Anh kể: “Trước 1990, tôi sáng tác hàng trăm bài. Sau đó, tôi liên tục sáng tác nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, không riêng gì mảng bolero”. Tuy nhiên, người hâm mộ trên cả nước vẫn yêu mến và gọi người nghệ sĩ tài hoa bằng một danh xưng ''Ông hoàng nhạc Sến'' gắn liền với cuộc đời đi hát của Ngọc Sơn.

'Ông hoàng nhạc Sến' Ngọc Sơn sẵn lòng hát đến sáng để phục vụ khán giả, bao nhiêu năm vẫn không hết thời - Ảnh 6
Dù đã trở thành một huyền thoại làng nhạc Việt nhưng Ngọc Sơn vẫn có thái độ biết ơn và khiêm nhường - Ảnh: Internet 

 

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát?

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát?

Sự trở lại của Hồ Văn Cường khiến công chúng quan tâm giọng hát lẫn thái độ trong lần xuất hiện này.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Việt Ngọc Sơn Ông hoàng nhạc Sến

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 18 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 18 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 22 phút trước
Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Nghe tiếng động dưới bếp, con dâu trẻ cầm gậy đi kiểm tra rồi bật khóc khi đèn sáng

Tâm sự 23 phút trước
Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Đang ở cữ, tôi vô tình phát hiện bí mật chồng giấu kín bên nhà hàng xóm

Tâm sự 27 phút trước
Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, vợ trẻ chưa kịp vui đã sững sờ vì một câu nói

Tâm sự 47 phút trước
Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Xe buýt chở 30 người bất ngờ bốc cháy, 9 người tử vong, nhiều người nhảy qua cửa sổ thoát thân

Video 57 phút trước
Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Bị mẹ người yêu khinh khi vì lỡ có thai trước cưới, cô gái không ngờ mọi chuyện đảo chiều sau một đêm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm