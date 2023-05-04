'Ông hoàng nhạc Sến' Ngọc Sơn sẵn lòng hát đến sáng để phục vụ khán giả, bao nhiêu năm vẫn không hết thời

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nam danh ca Ngọc Sơn lại càng yêu sâu sắc nghề nghiệp, trân trọng khán giả và giữ được lửa nghề đến tận hôm nay.

Dù đã trở thành một tượng đài âm nhạc bolero trong lòng người dân Việt Nam, nhưng danh ca Ngọc Sơn vẫn không bao giờ có thái độ kêu căng hay vướng những tin đồn về cách cư xử với người hâm mộ. Chính vì lý do thế này nam ca sĩ trong suốt bao nhiêu năm qua vẫn giữ được hình tượng một người nghệ sĩ chân chính và yêu chiều fan của mình hết lòng. Ngoài ra nam danh ca còn nhận lời mời biểu diễn các show ca nhạc từ lớn đến nhỏ, trong nước hay ngoài nước và Ngọc Sơn còn được quý mến bởi tấm lòng thiện nguyện của mình. Điển hình nhất vào dịp lễ vừa qua, nam danh ca không dành thời gian để nghỉ ngơi hay đi du lịch mà anh đã cũng một số nghệ sĩ khác biểu diễn trong một chương trình thiện nguyện nhằm phục vụ cho hàng chục nghìn khán giả tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ngọc Sơn giao lưu với khán giả tại Bắc Ninh - Ảnh: Internet Ngọc Sơn và màn trình diễn sôi động - Ảnh: Internet Trong chương trình ý nghĩa, Ngọc Sơn cũng mang lại những màn trình diễn đầy lôi cuốn trước chục ngàn khán giả tại Bắc Ninh. Ngọc Sơn xuất hiện khiến không khí của đêm nhạc trở nên “nóng” hơn bao giờ hết bằng những ca khúc sôi động, những năng lượng phi thường qua từng bước nhảy và giọng hát nội lực chỉ có ở Ngọc Sơn. Thậm chí khán giả còn yêu cầu danh ca Ngọc Sơn hát đến sáng tuy rất cảm kích trước tấm lòng ái mộ của mọi người nhưng vì thời gian chương trình có hạn nên người “nghệ sĩ bình dân” đành xin cáo lỗi với khán giả để các nghệ sĩ khác tiếp tục phần trình diễn của mình.

Nam danh ca còn được biết đến là một người thầy cho nhiều thế hệ âm nhạc trẻ hiện nay - Ảnh: Internet Nam danh ca Ngọc Sơn rất được lòng đồng nghiệp - Ảnh: Internet Người hâm mộ cho rằng để có một thái độ trân trọng, biết ơn khán giả như Ngọc Sơn hiện nay thì nam ca sĩ đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Thuở mới vào nghề, Ngọc Sơn chật vật tìm cơ hội đi hát. Nam ca sĩ luôn được xếp ở hàng “dự bị”, chỉ được xuất hiện khi ca sĩ chính vắng mặt. Dù vậy, giọng ca Tình cha không nản chí và theo đuổi đam mê đến cùng. Ngoài ra mẹ cũng chính là nguồn động lực cho nam ca sĩ vươn xa trong nghề - Ảnh: Internet Khi đã có được một chút tiếng tăm anh đã tập trung toàn thời gian vào sáng tác và lần lượt ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng như: Nhớ về em, Giận hờn, Đêm cuối, Đêm buồn phố thị… Anh kể: “Trước 1990, tôi sáng tác hàng trăm bài. Sau đó, tôi liên tục sáng tác nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, không riêng gì mảng bolero”. Tuy nhiên, người hâm mộ trên cả nước vẫn yêu mến và gọi người nghệ sĩ tài hoa bằng một danh xưng ''Ông hoàng nhạc Sến'' gắn liền với cuộc đời đi hát của Ngọc Sơn. Dù đã trở thành một huyền thoại làng nhạc Việt nhưng Ngọc Sơn vẫn có thái độ biết ơn và khiêm nhường - Ảnh: Internet

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