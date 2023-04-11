Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát?

Sao Việt 11/04/2023 09:34

Sự trở lại của Hồ Văn Cường khiến công chúng quan tâm giọng hát lẫn thái độ trong lần xuất hiện này.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh trong đêm nhạc mới nhất của Hồ Văn Cường. Nam ca sĩ xuất hiện trong hình ảnh chỉnh chu hơn và trưởng thành hơn.

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát? - Ảnh 1
Hồ Văn Cường trong đêm nhạc trở lại - Ảnh: Internet

Khán giả trong clip vô cùng ủng hộ giọng ca trẻ. Nam ca sĩ trẻ đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua những tiết mục đã tai, mãn nhãn. 

Bên dưới đoạn clip biểu diễn, đông đảo fan của Hồ Văn Cường đã để lại bình luận khen ngợi màn thể hiện mượt mà của nam ca sĩ trẻ. Với việc thường xuyên thay đổi list ca khúc biểu diễn để không khiến khán giả bị nhàm chán, Hồ Văn Cường quả là một anh chàng đầy tinh tế và chiều chuộng khán giả. 

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát? - Ảnh 2Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát? - Ảnh 3

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát? - Ảnh 4
Phản ứng tích cực của cư dân mạng với màn trình diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Hồ Văn Cường khiến cộng đồng mạng thích thú khi trình diễn ca khúc nhạc trẻ của danh ca Ngọc Sơn là Vầng trăng cô đơn. Không còn là 1 cậu bé rụt rẻ, nhút nhát trên sân khấu, nam ca sĩ đã có màn "lột xác" đầy bất ngờ khi thể hiện bài hát này. 

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát? - Ảnh 5
Hồ Văn Cường đã trưởng thành hơn trong hình ảnh lẫn giọng hát - Ảnh: Internet

Trên nền nhạc xập xình, Hồ Văn Cường không chỉ khoe được giọng hát live ngọt ngào, cảm xúc của mình mà nam ca sĩ còn khiến khán giả thích thú khi tự tin giao lưu, khuấy động không khí của đêm diễn một cách đầy tự nhiên. Càng về cuối tiết mục, không khí sân khấu càng thêm náo nhiệt và tưng bừng hơn bao giờ hết khi Hồ Văn Cường rủ rê khán giả lên sân khấu hát hò cùng mình. 

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát? - Ảnh 6
Danh ca Ngọc Sơn: "Cường tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn trước nhiều" - Ảnh: Internet

Trả lời báo Zing về mức độ tiến bộ của Hồ Văn Cường thời gian qua, Ngọc Sơn cho biết: "Tôi không dám đánh giá ở thang điểm chính xác, chỉ nói là hiện tại Cường tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn trước nhiều. Ai cũng phải khổ luyện, lò xo phải ấn xuống mới bung lên được".

Dưới sự dìu dắt của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đang từng ngày phát triển và có định hướng hình ảnh đúng đắn hơn trước khán giả. Trong tương lai, Hồ Văn Cường sẽ có những bước chuyển mình đột phá hơn.

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát?

Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát?

Sự trở lại của Hồ Văn Cường khiến công chúng quan tâm giọng hát lẫn thái độ trong lần xuất hiện này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường Show diễn mới nhất của Hồ Văn Cường Ngọc Sơn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm