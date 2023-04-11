Hồ Văn Cường trình diễn lại ca khúc của danh ca Ngọc Sơn, cộng đồng mạng phản ứng thế nào về thái độ và giọng hát?

Khán giả trong clip vô cùng ủng hộ giọng ca trẻ. Nam ca sĩ trẻ đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua những tiết mục đã tai, mãn nhãn.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh trong đêm nhạc mới nhất của Hồ Văn Cường . Nam ca sĩ xuất hiện trong hình ảnh chỉnh chu hơn và trưởng thành hơn.

Bên dưới đoạn clip biểu diễn, đông đảo fan của Hồ Văn Cường đã để lại bình luận khen ngợi màn thể hiện mượt mà của nam ca sĩ trẻ. Với việc thường xuyên thay đổi list ca khúc biểu diễn để không khiến khán giả bị nhàm chán, Hồ Văn Cường quả là một anh chàng đầy tinh tế và chiều chuộng khán giả.

Phản ứng tích cực của cư dân mạng với màn trình diễn của Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Hồ Văn Cường khiến cộng đồng mạng thích thú khi trình diễn ca khúc nhạc trẻ của danh ca Ngọc Sơn là Vầng trăng cô đơn. Không còn là 1 cậu bé rụt rẻ, nhút nhát trên sân khấu, nam ca sĩ đã có màn "lột xác" đầy bất ngờ khi thể hiện bài hát này.

Hồ Văn Cường đã trưởng thành hơn trong hình ảnh lẫn giọng hát - Ảnh: Internet

Trên nền nhạc xập xình, Hồ Văn Cường không chỉ khoe được giọng hát live ngọt ngào, cảm xúc của mình mà nam ca sĩ còn khiến khán giả thích thú khi tự tin giao lưu, khuấy động không khí của đêm diễn một cách đầy tự nhiên. Càng về cuối tiết mục, không khí sân khấu càng thêm náo nhiệt và tưng bừng hơn bao giờ hết khi Hồ Văn Cường rủ rê khán giả lên sân khấu hát hò cùng mình.

Danh ca Ngọc Sơn: "Cường tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn trước nhiều" - Ảnh: Internet

Trả lời báo Zing về mức độ tiến bộ của Hồ Văn Cường thời gian qua, Ngọc Sơn cho biết: "Tôi không dám đánh giá ở thang điểm chính xác, chỉ nói là hiện tại Cường tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn trước nhiều. Ai cũng phải khổ luyện, lò xo phải ấn xuống mới bung lên được".

Dưới sự dìu dắt của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường đang từng ngày phát triển và có định hướng hình ảnh đúng đắn hơn trước khán giả. Trong tương lai, Hồ Văn Cường sẽ có những bước chuyển mình đột phá hơn.