Các con nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung hiện tại: cuộc sống chật vật, tự kiếm show, yêu thương lẫn nhau nhưng không ai liên lạc với Hồ Văn Cường

Không chỉ xót thương cho phận số của Phi Nhung mà nhiều người còn bày tỏ sự xót xa dành cho những đứa con được Phi Nhung nhận nuôi, những đứa trẻ được mẹ bảo bọc nay lại mất mẹ, chơi vơi giữa cuộc đời. Vì thế cuộc sống của những người con nuôi của cô vẫn được dân tình quan tâm. Bên cạnh Hồ Văn Cường, Phi Nhung còn có ba người con gái nuôi nổi bật là Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Thiêng Ngân.

Nghệ sĩ Phi Nhung là một trong những giọng ca gạo cội ở dòng nhạc trữ tình - quê hương, được đông đảo công chúng yêu mến và ngưỡng mộ. Năm 2021, do dịch covid bùng phát mạnh mẽ, Phi Nhung trong nhiều chuyến từ thiện đã không may mắc bệnh và qua đời không lâu sau đó, cô ra đi trong sự tiếc thương, đau xót của hàng ngàn người hâm mộ khắp cả nước.

Khi Phi Nhung qua đời, các cô vẫn tiếp tục tập trung cho sự nghiệp âm nhạc . Tuyết Nhung và Thiêng Ngân tâm sự, hơn một năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, họ vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ, và "càng lâu sẽ càng đau".

Trạc tuổi nhau, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cùng được ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi từ năm 2015. Cả ba đều theo con đường ca hát do mẹ nuôi định hướng và được Phi Nhung xem như đệ tử truyền nghề.

Tuyết Nhung và Thiêng Ngân tâm sự, hơn một năm kể từ khi Phi Nhung qua đời, họ vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ, và "càng lâu sẽ càng đau"

Chia sẻ với truyền thông về khoảng thời gian Phi Nhung ra đi và vừa nén nỗi đau thiếu vắng mẹ nuôi, vừa hoạt động nghệ thuật, cả ba cô gái đều cho rằng họ cảm thấy chênh vênh trên con đường âm nhạc. Thậm chí, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân còn phải chật vật để tìm kiếm các show diễn khác nhau trong thị trường âm nhạc đầy cạnh tranh. Đặc biệt, dù có cả quản lý của cố ca sĩ đình đám lo toan, phụ giúp các cô gái trẻ nhưng vẫn không thể nào bằng khi có sự chăm chút từng li từng tí mà Phi Nhung từng làm.

ba cô gái đều cho rằng họ cảm thấy chênh vênh trên con đường âm nhạc từ khi vắng mẹ

Hiện tại các cô con gái nuôi của ca sĩ Phi Nhung đã tách ra ở riêng, tự xây dựng sự nghiệp, và hầu hết đều đã có cuộc sống riêng, các cô đều dành thời gian chăm sóc cho gia đình của họ. Thi thoảng, các con của Phi Nhung vẫn tụ tập về và thăm hỏi, chăm sóc các em nuôi của mình thay mẹ, dù không sống chung nhưng nhờ sự dạy ảo, đùm bọc của mẹ mà các em rất yêu mến, quý nhau.

Hiện tại các cô con gái nuôi của ca sĩ Phi Nhung đã tách ra ở riêng, tự xây dựng sự nghiệp, và hầu hết đều đã có cuộc sống riêng

Nhưng mỗi khi nhắc về Phi Nhung cả ba cho rằng họ không hề nguôi ngoai được nỗi mất mát quá lớn. Kể từ khi cố nghệ sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, trong trái tim các cô con gái nuôi vẫn luôn một lòng nhớ về mẹ. Cho đến hiện tại, mỗi khi có ai đó nhắc tới Phi Nhung, các cô gái cũng không khỏi xúc động bật khóc.

Kể từ khi cố nghệ sĩ Phi Nhung ra đi mãi mãi, trong trái tim các cô con gái nuôi vẫn luôn một lòng nhớ về mẹ

Khi được hỏi về mỗi quan hệ của các cô con gái với Hồ Văn Cường - nam ca sĩ được Phi Nhung nhận nuôi mấy năm về trước nhưng sau khi cô mất cậu nhóc không xuất hiện cũng khong hề có trạng thái thương tiếc, nhớ nhung mẹ nuôi, sau khi mẹ Phi Nhung mất, các con gái nuôi cố nghệ sĩ cho hay họ không liên lạc với Cường, nam ca sĩ trẻ cũng không còn xuất hiện trong ngôi nhà chung hay thân thiết với các thành viên kể từ sau khi rời khỏi nhà chung của mẹ.

các con gái nuôi cố nghệ sĩ cho hay họ không liên lạc với Cường

Cuộc sống cũng như sự nghiệp hiện tại của các cô gái được Phi Nhung nhận làm con nuôi khiến dân tình không khỏi quan tâm. Hy vọng thời gian tới, họ sẽ có được sự giúp đỡ tận tình từ cha nuôi là nghệ sĩ Mạnh Quỳnh và tiến xa hơn trên con đường âm nhạc.

Sau khi Phi Nhung qua đời, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân nhờ ba nuôi là Mạnh Quỳnh tiếp tục dân dắt, theo đuổi con đường ca hát

Cả ba cô đều được Phi Nhung xem như đệ tử để truyền nghề. Họ sở hữu giọng hát mượt mà, tình cảm và cùng chinh phục dòng nhạc bolero. Sau khi Phi Nhung qua đời, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Ở độ tuổi ngoài đôi mươi, họ đều được nhận xét là có sự trưởng thành về giọng hát, kỹ thuật biểu diễn, ngoại hình đều xinh đẹp.