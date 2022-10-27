Hà Anh lên tiếng bảo vệ Thiên Ân trước lời miệt thị của ông Nawat, yêu cầu ngài chủ tịch nên xin lỗi

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng việc ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - công khai chê bai ngoại hình Thiên Ân là hạ thấp cô trong mắt khán giả trong nước và quốc tế.

Mới đây, ông Nawat – Chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International đã có câu trả lời cho việc Thiên Ân không thể lọt vào Top 10 chung cuộc. Đáng nói, ông Nawat lại lấy khuyết điểm ngoại hình của Thiên Ân để lý giải việc cô không lọt Top 10 khiến khán giả vô cùng bức xúc. Tối 26/10, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng trước những chia sẻ của ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - về Đoàn Thiên Ân. Hà Anh cho rằng việc chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp lớn của thế giới công khai miệt thị ngoại hình thí sinh là điều không thể chấp nhận được.

Cụ thể khi bị khán giả chỉ trích không công bằng khi loại Đoàn Thiên Ân ra khỏi top 10, ông Nawat đã trả lời rằng Thiên Ân là thí sinh duy nhất có “phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to”. Do vậy, nàng hậu không đáp ứng được tiêu chí hình thể “Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào? Hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình”. Trước câu trả lời có phần kém duyên và lời body shaming của ngài chủ tịch, siêu mẫu Hà Anh đã bức xúc trên trang cá nhân: "Dẫu biết một cuộc thi sắc đẹp là chấm sắc đẹp gương mặt, hình thể và trí tuệ (50%-30%-20%). Nhưng với cương vị là chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp, ông công khai chỉ trích những nhược điểm cơ thể của thí sinh, cũng là phụ nữ như một món hàng hóa, thì điều này không ổn chút nào. Khi xem phần chữ chạy phiên dịch ở video của ông, tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa. Không thể nào có việc ông nói ra những điều này với Ân và fan Việt Nam. Cuộc thi của ông thì luật chơi của ông, nhưng người ta cũng là cô gái trẻ, cố gắng hết mình để làm đẹp, tăng uy tín, xôm tụ thêm cho cuộc thi của ông. Cứ bảo người ta chưa vào top vì chưa hội tụ đủ tiêu chí của ông là được rồi, mắc gì phải hạ thấp cô ấy trong mắt người dân nước cô ấy và quốc tế?”, Hà Anh bày tỏ sự phẫn nộ.

Bức xúc trước lời nói của một người đứng đầu 1 cuộc thi nhan sắc lớn, Hà Anh yêu cầu Chủ tịch Miss Grand International phải xin lỗi Thiên Ân, cho dù bất kỳ lí do gì, miệt thị về ngoại hình của người khác đều là 1 chuyện không đúng đắn, hơn nữa ông lại là người nắm đầu cuộc thi nhan sắc thế giới. Trước đó, ông Nawat Itsaragrisil đã livestream chia sẻ về truy tố là thiếu công bằng khi cho Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân vắng mặt trong top 10 chung cuộc nhưng lại cho đại diện Thái Lan và campuchia vào dù 2 đại diện này có phần “yếu” hơn Ân rất nhiều: "Rất là công bằng đấy, nếu tôi đưa Thiên Ân vào top 10 thì tôi mới không công bằng. Hoa hậu của các bạn có chất lượng hay không mà nói muốn công bằng? Với ban giám khảo không có vị trí nào cho cô ấy, tôi đã cố gắng đưa vào top 20 rồi. Cô ấy rất chậm chạp trong suốt quá trình thi. Phần Interview cô ấy còn không có điểm, tôi đã cố gắng đẩy điểm lên", ông Nawat nói. Bên cạnh đó, khi xét các tiêu chí 3B của cuộc thi là body (cơ thể), beauty (sắc đẹp) và brain (trí tuệ), đại diện Thái Lan được cho là chưa đáp ứng đủ. Khán giả chỉ ra Engfa đã can thiệp “dao kéo” quá đà, tiếng Anh chưa tốt. Thêm nữa, câu trả lời ứng xử của cô chứa nhiều từ ngữ nhạy cảm. Những phân tích này cho thấy danh hiệu Á hậu 1 là sự ưu ái lớn mà ông Nawat dành cho “gà” nhà. Dù đã kết thúc song những tranh cãi xoay quanh cuộc thi vẫn không ngừng tiếp diễn, khán giả hoàn toàn thất vọng trước cách hành xử của ông Nawat.

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