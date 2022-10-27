Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha

Đào Bá Lộc nay đã trở thành 1 cô gái quyến rũ, cô lấy tên là Luna Đào. Mỗi lần xuất hiện Luna Đào đều khiến dân tình "xịt máu mũi" với vẻ ngoài hết sức quyến rũ, gợi cảm.

Đào Bá Lộc sinh năm 1993, được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012. Thời điểm này, thí sinh đội Hồ Ngọc Hà có vóc dáng nhỏ nhắn, thư sinh, theo đuổi phong cách Hàn Quốc. Khoảng thời gian từ 2019 đến nay, Đào Bá Lộc ngày càng nữ tính hơn với mái tóc ngang vai, lối trang điểm nhẹ nhàng, duyên dáng. Sự thay đổi này khiến ca sĩ được cho là đã nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm hormone, tuy nhiên Đào Bá Lộc cho biết bản thân không có nhu cầu chuyển giới thành phụ nữ. Đào Bá Lộc được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012 Nhiều người đặt nghi vấn Luna Đào đã tiêm hoocmon và phẫu thuật thẩm mỹ để chuyển giới. Trước tin đồn này, giọng ca Thật Lòng từng lên tiếng phủ nhận: "Mị muốn nhắn rằng bản thân hoàn toàn không tiêm hoocmon để thay đổi dung mạo và giọng nói. Đồng thời cũng không hề có miếng cắt, cuốn, sụn, sứ gì cả. Mị có một nhỏ em gái đang tuổi thành niên, nên Mị muốn chia sẻ điều này cho các em rằng cũng có những ngày Mị nhìn gương thấy bản thân khó coi vô cùng, các em không đơn độc đâu".

Đào Bá Lộc ngày càng nữ tính Đào Bá Lộc cho biết bản thân không có nhu cầu chuyển giới thành phụ nữ Mặc dù không quyết định chuyển giới, nhưng Luna Đào vẫn là một cô gái đúng nghĩa, để tóc dài, mặc váy, thường xuyên makeup và nói chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng vô cùng. Hiện tại mỗi khi xuất hiện sắc vóc của Luna Đào luôn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Không những xinh đẹp mà nhan sắc cô còn cân mọi kiểu makeup lẫn mọi trang phục cho dù là ôm sát body hay cắt xẻ táo bạo. Mới đây nhất, Đào Bá Lộc lại tiếp tục chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện với bộ váy màu đen xẻ sâu hun hút khoe trọn đường cong và vòng 1 nóng bỏng. Mặc dù không quyết định chuyển giới, nhưng Luna Đào vẫn để tóc dài, mặc váy, thường xuyên makeup đậm Kể từ khi theo đuổi hình tượng nữ tính, Đào Bá Lộc chứng minh nhan sắc không phải dạng vừa khi cân mọi kiểu dáng quần áo, từ ôm body, cắt xẻ, thậm chí là bikini. Càng “điệu” Luna Đào càng khiến người hâm mộ “choáng” khi quá đỗi xinh đẹp, có khi còn hơn cả “con gái thiệt”.

Đào Bá Lộc chứng minh nhan sắc không phải dạng vừa khi cân mọi kiểu dáng quần áo, từ ôm body, cắt xẻ, thậm chí là bikini Được hỏi về bí quyết giúp nhan sắc ngày càng tươi tắn, thăng hạng, ca sĩ sinh năm 1993 quan niệm 'tâm sinh tướng' nên khi sống hạnh phúc, giữ tâm lý thoải mái, trân trọng bản thân, diện mạo nhờ đó cũng xinh đẹp, tươi tắn hơn. Bên cạnh đó cô cũng rất thường xuyên chia sẻ về bí quyết làm đẹp, hướng dẫn makeup lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. ca sĩ sinh năm 1993 quan niệm 'tâm sinh tướng' nên khi sống hạnh phúc, giữ tâm lý thoải mái, trân trọng bản thân, diện mạo nhờ đó cũng xinh đẹp, tươi tắn hơn Luna Đào thường xuyên chia sẻ về bí quyết làm đẹp lên mạng xã hội Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đào Bá Lộc chia sẻ bức ảnh diện thiết kế váy màu đen bí ẩn, có phần xẻ sâu ở ngực, cùng với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi môi đỏ, Luna Đào vừa sexy quyến rũ lại vừa ngọt ngào hút hồn người hâm mộ. Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện ở 1 diện mạo mới, Luna Đào đều khiến khản giả thương nhớ mãi không thôi. Giọng ca 9x này cũng luôn trang điểm rất kỹ lưỡng mỗi khi lên hình cho thấy diện mạo siêu cuốn hút, nữ tính và trình make up cực cao tay của bản thân. Đào Bá Lộc chia sẻ bức ảnh diện thiết kế váy màu đen bí ẩn, có phần xẻ sâu ở ngực, cùng với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi môi đỏ Hình ảnh mới của Luna đào quá đỗi quyến rũ, nhưng dân tình nhanh chóng nhận ra phong cách này có phần khá “quen quen”, nhiều fan nhận xét trong concept này Luna Đào trông giống hệt với Engfa Waraha - Á hậu 1 Miss Grand International 2022 người Thái Lan. nhiều fan nhận xét trong concept này Luna Đào trông giống hệt với Engfa Waraha - Á hậu 1 Miss Grand International 2022 nhan sắc của Engfa Waraha Sau nhiều năm bước chân vào showbiz, Đào Bá Lộc được đông đảo netizen công nhận qua sự cố gắng, nỗ lực từng ngày. Không ngừng hoàn thiện bản thân, cô hiện giờ xứng đáng có được thành quả như hiện tại, thậm chí còn được động viên thi Hoa hậu Chuyển giới.

Nhìn lại loạt scandal của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước khi làm dâu nhà hào môn: Liệu danh xưng đời tư trong sạch, không scandal liệu có đúng? Từ danh xưng " Hoa hậu quốc dân", Đỗ Mỹ Linh không ít lần gặp thị phi vì những sự cố đời tư. Người đẹp gốc Hà Nội không khỏi hối hận vì từng có phát ngôn không đúng về giáo viên của mình.

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