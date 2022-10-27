Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha

Sao Việt 27/10/2022 10:54

Đào Bá Lộc nay đã trở thành 1 cô gái quyến rũ, cô lấy tên là Luna Đào. Mỗi lần xuất hiện Luna Đào đều khiến dân tình "xịt máu mũi" với vẻ ngoài hết sức quyến rũ, gợi cảm.

Đào Bá Lộc sinh năm 1993, được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012. Thời điểm này, thí sinh đội Hồ Ngọc Hà có vóc dáng nhỏ nhắn, thư sinh, theo đuổi phong cách Hàn Quốc. Khoảng thời gian từ 2019 đến nay, Đào Bá Lộc ngày càng nữ tính hơn với mái tóc ngang vai, lối trang điểm nhẹ nhàng, duyên dáng. Sự thay đổi này khiến ca sĩ được cho là đã nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm hormone, tuy nhiên Đào Bá Lộc cho biết bản thân không có nhu cầu chuyển giới thành phụ nữ. 

Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 1
Đào Bá Lộc được biết đến khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012

Nhiều người đặt nghi vấn Luna Đào đã tiêm hoocmon và phẫu thuật thẩm mỹ để chuyển giới. Trước tin đồn này, giọng ca Thật Lòng từng lên tiếng phủ nhận: "Mị muốn nhắn rằng bản thân hoàn toàn không tiêm hoocmon để thay đổi dung mạo và giọng nói. Đồng thời cũng không hề có miếng cắt, cuốn, sụn, sứ gì cả. Mị có một nhỏ em gái đang tuổi thành niên, nên Mị muốn chia sẻ điều này cho các em rằng cũng có những ngày Mị nhìn gương thấy bản thân khó coi vô cùng, các em không đơn độc đâu".

Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 2
Đào Bá Lộc ngày càng nữ tính
Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 3
Đào Bá Lộc cho biết bản thân không có nhu cầu chuyển giới thành phụ nữ

Mặc dù không quyết định chuyển giới, nhưng Luna Đào vẫn là một cô gái đúng nghĩa, để tóc dài, mặc váy, thường xuyên makeup và nói chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng vô cùng. Hiện tại mỗi khi xuất hiện sắc vóc của Luna Đào luôn khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Không những xinh đẹp mà nhan sắc cô còn cân mọi kiểu makeup lẫn mọi trang phục cho dù là ôm sát body hay cắt xẻ táo bạo. Mới đây nhất, Đào Bá Lộc lại tiếp tục chiếm trọn sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện với bộ váy màu đen xẻ sâu hun hút khoe trọn đường cong và vòng 1 nóng bỏng. 

Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 4
Mặc dù không quyết định chuyển giới, nhưng Luna Đào vẫn để tóc dài, mặc váy, thường xuyên makeup đậm

Kể từ khi theo đuổi hình tượng nữ tính, Đào Bá Lộc chứng minh nhan sắc không phải dạng vừa khi cân mọi kiểu dáng quần áo, từ ôm body, cắt xẻ, thậm chí là bikini. Càng “điệu” Luna Đào càng khiến người hâm mộ “choáng” khi quá đỗi xinh đẹp, có khi còn hơn cả “con gái thiệt”.

Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 5
Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 6
Đào Bá Lộc chứng minh nhan sắc không phải dạng vừa khi cân mọi kiểu dáng quần áo, từ ôm body, cắt xẻ, thậm chí là bikini

Được hỏi về bí quyết giúp nhan sắc ngày càng tươi tắn, thăng hạng, ca sĩ sinh năm 1993 quan niệm 'tâm sinh tướng' nên khi sống hạnh phúc, giữ tâm lý thoải mái, trân trọng bản thân, diện mạo nhờ đó cũng xinh đẹp, tươi tắn hơn. Bên cạnh đó cô cũng rất thường xuyên chia sẻ về bí quyết làm đẹp, hướng dẫn makeup lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. 

Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 7
ca sĩ sinh năm 1993 quan niệm 'tâm sinh tướng' nên khi sống hạnh phúc, giữ tâm lý thoải mái, trân trọng bản thân, diện mạo nhờ đó cũng xinh đẹp, tươi tắn hơn
Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 8
Luna Đào thường xuyên chia sẻ về bí quyết làm đẹp lên mạng xã hội

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đào Bá Lộc chia sẻ bức ảnh diện thiết kế váy màu đen bí ẩn, có phần xẻ sâu ở ngực, cùng với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi môi đỏ, Luna Đào vừa sexy quyến rũ lại vừa ngọt ngào hút hồn người hâm mộ. Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện ở 1 diện mạo mới, Luna Đào đều khiến khản giả thương nhớ mãi không thôi. Giọng ca 9x này cũng luôn trang điểm rất kỹ lưỡng mỗi khi lên hình cho thấy diện mạo siêu cuốn hút, nữ tính và trình make up cực cao tay của bản thân. 

Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 9
Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 10
Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 11
Đào Bá Lộc chia sẻ bức ảnh diện thiết kế váy màu đen bí ẩn, có phần xẻ sâu ở ngực, cùng với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi môi đỏ

Hình ảnh mới của Luna đào quá đỗi quyến rũ, nhưng dân tình nhanh chóng nhận ra phong cách này có phần khá “quen quen”, nhiều fan nhận xét trong concept này Luna Đào trông giống hệt với Engfa Waraha - Á hậu 1 Miss Grand International 2022 người Thái Lan.

Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 12
nhiều fan nhận xét trong concept này Luna Đào trông giống hệt với Engfa Waraha - Á hậu 1 Miss Grand International 2022
Đào Bá Lộc càng ngày càng táo bạo, diện váy xẻ sâu khoe ngực lấp ló, nhìn như chị em song sinh với Engfa Waraha - Ảnh 13
nhan sắc của Engfa Waraha

Sau nhiều năm bước chân vào showbiz, Đào Bá Lộc được đông đảo netizen công nhận qua sự cố gắng, nỗ lực từng ngày. Không ngừng hoàn thiện bản thân, cô hiện giờ xứng đáng có được thành quả như hiện tại, thậm chí còn được động viên thi Hoa hậu Chuyển giới.

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