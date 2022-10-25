Loạt mỹ nhân Vbiz bằng tuổi nhưng chênh lệch nhan sắc khiến nhiều khán giả hết hồn: Bích Phương - Midu cũng góp mặt

Cặp đôi mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách này là ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Yến Trang. Khi so sánh hình ảnh của 2 nữ ca sĩ này, Yến Trang được nhận xét trẻ trung hơn so với giọng ca “Em Muốn Anh Đưa Em Về” dù gia nhập làng giải trí sớm hơn. Trải qua 3 lần sinh nở, bà xã Kim Lý khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước sắc vóc nóng bỏng mắt. Tuy nhiên, nếu xét về độ trẻ trung ở tuổi 38, cựu thành viên nhóm Mây Trắng nhận được một vé vote từ người hâm mộ khi so sánh với Hồ Ngọc Hà.

Văn Mai Hương - Kiều Trinh cũng là một trong những cặp mỹ nhân bằng tuổi nhưng độ trẻ trung chênh lệch. Trong khi Văn Mai Hương mang vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành thì Kiều Trinh lại toát lên nét xinh xắn, đáng yêu. Một trong những lý do là vì Kiều Trinh sở hữu gương mặt khá nhỏ nhắn, "baby" và cô nàng cũng trung thành với phong cách trang điểm tự nhiên. Ngược lại, Văn Mai Hương sở hữu gương mặt “mặn mà” của người phụ nữ chuẩn mực, làn da ngăm cá tính, bên cạnh đó cô nàng còn không ít lần tự "dìm" mình bằng lối ăn mặc và trang điểm già dặn.

Bảo Anh - Hoàng Thùy: 1992

Bộ đôi ca sĩ Bảo Anh và siêu mẫu Hoàng Thùy cũng có sự chênh lệch rõ rệt không kém. Nhìn thoáng qua, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Hoàng Thùy lớn hơn Bảo Anh ít nhất 3 tuổi. Do sở hữu gương mặt góc cạnh cùng làn da ngăm lại thường xuyên áp dụng lối trang điểm sắc sảo, Hoàng Thùy được nhận xét già dặn hơn so với giọng ca “Anh Muốn Em Sống Sao”. Trong khi đó, nữ diễn viên phim “Bẫy Ngọt Ngào” lại ghi điểm bởi vẻ đẹp ngày càng trẻ trung. Đặc biệt, thời gian gần đây, khi xuất hiện tại họp báo ra mắt phim, Bảo Anh nhận nhiều lời khen "có cánh" cho là da trắng mịn, nụ cười tỏa nắng.

Tăng Thanh Hà – Trang Trần: 1986

Sẽ là một bất ngờ lớn khi nhiều người phát hiện Hà Tăng và Trang Trần cùng sinh năm 1986. Việc Tăng Thanh Hà và Trang Trần bằng tuổi nhau khiến không ít người phải bất ngờ. Dù đều từng trải qua sinh nở nhưng nữ diễn viên họ Tăng vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng vẫn thanh mảnh như thời còn son. Ngược lại, Trang Trần trông già dặn hơn và chững chạc hơn, vóc dáng cũng không thanh mảnh như bà mẹ 3 con Tăng Thanh Hà. Âu cũng dễ hiểu bởi Hà Tăng là con dâu hào môn của tỷ phú Johnathan Nguyễn, có cuộc sống không phải lo nghĩ, ngược lại Trang Trần phải bận rộn với việc kinh doanh trang trải cuộc sống, thêm vào đó, do đã lui về hậu trường, không còn hoạt động showbiz nên cựu người mẫu cũng không quá khắt khe chuyện giữ dáng.

Khởi My - Bảo Thanh: 1990

Khởi My và Bảo Thanh cùng sinh năm 1990 nhưng hai người lại đi theo hai phong cách khác biệt. Khởi My thì từ xưa tới nay luôn trung thành với hình tượng năng động, cộng thêm gương mặt tròn, đường nét có phần trẻ con nên nhìn cô vẫn như học sinh cấp 3.

Trong khi đó, Bảo Thanh đã là mẹ một con, lại theo đuổi hình tượng người phụ nữ trưởng thành, người phụ nữ của gia đình, cộng thêm cách trang điểm và ăn mặc nên không thể “non nớt” như vẻ ngoài của Khởi My.

Bích Phương - Midu 1989

Sau việc “lột xác” thành công, Bích Phương ở hiện tại “đốn tim” fans bằng gương mặt đẹp không góc chết cùng với làn da trắng nõn nà, mịn màng và đôi chân dài miên man. Vẻ đẹp tựa nữ thần của giọng ca "Bùa yêu" được nhận định là vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Tuy nhiên, dù đẹp là vậy nhưng Bích Phương cũng phải chấp nhận lép vế trước nhan sắc không tuổi như Midu.

Cùng sinh năm 1989 nhưng có thể nhận thấy Midu thực sự trẻ hơn nhiều so với tuổi 29. Đã vậy, người đẹp còn thường xuyên lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên cùng mái tóc buộc nửa dịu dàng, nữ tính. Ngoài ra, cũng phải xét đến yếu tố thời trang và phong cách trang điểm. Nếu như Bích Phương chuộng lối ăn mặc quyến rũ và thường trang điểm sắc sảo thì Midu lại ưa thích phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn cùng gu ăn mặc kín đáo, trẻ trung.

Khi đặt cạnh nhau, Midu trông thực sự trẻ trung hơn Bích Phương. Thậm chí dù có ý định thay đổi bản thân theo hình ảnh quyến rũ nhưng Midu lại khó thành công hơn Bích Phương bởi gương mặt bầu bĩnh trẻ con này!



Theo người hâm mộ, phong cách thời trang, lối make up cùng tình trạng hôn nhân là những lý do dẫn đến sự khác biệt về diện mạo giữa các mỹ nhân Vbiz cùng tuổi. Dù vậy, dân tình hoàn toàn không thể phủ nhận tất thảy sao Việt kể trên đều mang những nét cuốn hút riêng, đều vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng theo cách riêng của mình!