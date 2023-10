Loạt mỹ nhân Vbiz bằng tuổi nhưng chênh lệch nhan sắc khiến nhiều khán giả hết hồn: Bích Phương - Midu cũng góp mặt

Hồ Ngọc Hà - Yến Trang: 1984

Cặp đôi mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong danh sách này là ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Yến Trang. Khi so sánh hình ảnh của 2 nữ ca sĩ này, Yến Trang được nhận xét trẻ trung hơn so với giọng ca “Em Muốn Anh Đưa Em Về” dù gia nhập làng giải trí sớm hơn. Trải qua 3 lần sinh nở, bà xã Kim Lý khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ trước sắc vóc nóng bỏng mắt. Tuy nhiên, nếu xét về độ trẻ trung ở tuổi 38, cựu thành viên nhóm Mây Trắng nhận được một vé vote từ người hâm mộ khi so sánh với Hồ Ngọc Hà.