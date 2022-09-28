Hiền Hồ bất ngờ có động thái 'thăm dò' khán giả sau ồn ào 'anh em nương tựa'

Làn sóng phẫn nộ của công chúng từng đạt tới đỉnh điểm đã khiến cô nàng phải ở ẩn trong một thời gian ngắn. Giữa tâm bão chỉ trích, nữ ca sĩ "Có như không có" cũng đã viết tâm thư xin lỗi khán giả nhưng không nhắc nhở gì đến vợ, con của người tình mà 4 năm qua cô đã "nương tựa".

Hiền Hồ từng gây bão dư luận vì scandal " anh em nương tựa ". Cụ thể, là vào hồi tháng 3 vừa qua, hình ảnh Hiền Hồ có hành động thân mật với CEO Nanogen bị rò rỉ trên khắp diễn đàn lớn nhỏ. Ngay lập tức nhiều người cho rằng nữ ca sĩ và ông Hồ Nhân đang trong một mối quan hệ tình cảm.

6 tháng kể từ vụ scandal gây chấn động, Hiền Hồ tái xuất làng giải trí với đêm nhạc riêng tư. Tuy nhiên, giọng ca này không nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Nhiều người đồng loạt lên tiếng tẩy chay giọng ca 9X và cho rằng nữ ca sĩ đang "lơ đẹp" scandal của mình.

Trước đó, Hiền Hồ cũng đã có động thái quay lại với âm nhạc. Cô tổ chức một đêm diễn kín và mời rất nhiều khách mà không bán vé

Hiền Hồ vẫn liên tục nhận show và vô tư ca hát tại nhiều chương trình. Điều này làm dấy lên ý kiến khán giả khi cho rằng các chương trình có vẻ đang quá dễ dãi trong việc lựa chọn những cái tên xuất hiện.

Ngoài ra, theo thông tin được biết, hiện mức giá cát-xê được nhiều người đồn đoán dựa trên số tiền khán giả phải bỏ ra để có vé vào xem cũng cao hơn trước khi nổ ra ồn ào, con số được địa điểm tổ chức thu về có thể lên đến mức tiền tỷ.

Mức cát - xê hiện tại của cô nàng được cho là cao hơn nhiều so với lúc chưa dính vào lùm xùm tình ái.

Không dừng lại ở đó, mới đây trên trang cá nhân, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" đã có bài đăng đầu tiên. Thay vì một lời xin lỗi hoặc trải lòng, Hiền Hồ lại tiếp tục phát ngôn "tỉnh bơ", như chưa hề có scandal.

Cụ thể Hiền Hồ đã "nhá hàng" màn trình diễn cho sân khấu sắp tới. Cô chia sẻ: "Có ai hóng "Bên trên tầng lầu" cover của Hiền không? Cảm ơn anh Tăng Duy Tân đã cho phép Hiền hát bài hát thật hay".

Bài đăng mới nhất của Hiền Hồ trên mạng xã hội

Dường như nữ ca sĩ không hề quá để tâm đến làn sóng phẫn nộ từ phía công chúng thông qua việc bình thản thông báo việc biểu diễn một tiết mục mới tới khán giả, đồng thời một số khán giả nhận xét cô đang bắt đầu có dấu hiệu "bất chấp" tất cả để dần dần quay trở lại làng giải trí.

Hiện trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc Hiền Hồ trở lại sau vụ ồn ào tình ái xảy ra cách đây gần 6 tháng là "điều khó chấp nhận", "xem thường khán giả"... Thậm chí, không ít bình luận cho rằng khán giả cần tỉnh táo và có cái nhìn nghiêm khắc đối với nghệ sĩ khi vướng ồn ào, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến đạo đức.