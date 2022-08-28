Lương Bích Hữu là nữ ca sĩ được đông đảo công chúng yêu mến khi sở hữu chất giọng ngọt ngào và trong trẻo. Trải qua một thời gian rời xa showbiz, mới đây người đẹp đã có màn "comeback" cực hoành tráng trong một chương trình âm nhạc này.

" Ca sĩ mặt nạ " là chương trình âm nhạc đang nhận được sự quan tâm của khán giả thời gian qua. Trong chương trình này, các nghệ sĩ sẽ đeo mặt nạ, mặc những bộ trang phục đặc biệt để che giấu danh tính và hát lại những ca khúc nổi tiếng. Sau đó, dàn cố vấn và khán giả sẽ bình chọn ca sĩ mà họ yêu thích nhất, đồng thời dự đoán danh tính của "nghệ sĩ bí ẩn".

Cụ thể, tối 27/8, Lương Bích Hữu khiến khán giả vỡ òa khi lộ diện trong tập 7 "Ca sĩ mặt nạ". Từng là giọng hát đình đám một thời, được khán giả đặt biệt danh "cô gái Trung Hoa" (tên một bài hit gắn liền với cô), nữ ca sĩ đã có sự thể hiện ấn tượng trong chương trình này với hình tượng Kim Sa Ngư.

Lương Bích Hữu có màn thể hiện tài năng ca hát đầy ấn tượng khiến dàn cố vấn phải phục hết lời

Tại đây, giọng ca Cô gái Trung Hoa khiến khán giả bất ngờ và đánh giá cao bởi tài năng ca hát, tuy nhiên Lương Bích Hữu lại dừng chân khá sớm tại cuộc thi. Chỉ trong một đêm, từ khóa Lương Bích Hữu phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh đó, một làn sóng tranh cãi đã nổ ra về cách xưng hô của cố vấn Trấn Thành với nữ ca sĩ sinh năm 1984. Họ cho rằng, Trấn Thành (Sinh năm 1987) nhỏ tuổi hơn và xưng hô như vậy là chưa phải phép.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, trưa 28/8, Trấn Thành đã lên tiếng trên trang cá nhân: "Em nói hết lần này nữa thôi nha! Quá mệt mỏi rồi! Đã giải thích hơn một chục lần rồi. Thứ nhất, nghệ sĩ "không có tuổi", chúng tôi xưng hô theo độ trẻ trung trong tâm hồn của nhau. Mà nhất là phụ nữ, ai cũng muốn xưng hô cho trẻ lên, thậm chí người ta còn không muốn được gọi là chị. Hay ai lớn tuổi rồi thì cứ dặn mọi người xưng bằng chị đi, đừng gọi bằng cô, nghe già lắm. Cái nghề này nó là như thế!".

Trấn Thành còn cho rằng mỗi người có mối quan hệ bạn bè riêng, nên cách xưng hô cũng sẽ khác nhau tùy mối quan hệ đó thân thiết như thế nào.

Nam MC đưa ra ví dụ: "Hồng Ngọc, Thu Minh, Hà Trần, tôi gọi họ bằng "chị", vì họ là tiền bối, ngay từ ban đầu đã gọi như thế rồi. Nhưng cũng cùng trang lứa đó, những người có xu hướng "nhõng nhẽo" như Minh Tuyết, Cẩm Ly, Phi Nhung, tôi chỉ gọi họ bằng tên và xưng "tui", sẽ là: "Nhung ơi! Tuyết ơi! Tư ơi! Tui nói nghe nè"... vì họ thích tôi gọi họ như thế".

Không dừng lại ở đó, ông xã Hari Won còn thẳng thắn đáp trả những ý kiến cho rằng anh không biết gì về âm nhạc nhưng lại nhận xét về giọng hát của Lương Bích Hữu. Nam MC cho rằng không có lý nào người ta lại "bỏ tiền tỷ ra để thực hiện một chương trình rồi mời một người không có trình độ, kiến thức về làm giám khảo".

Nam MC tỏ ra bức xúc khi bị cho là không có trình độ âm nhạc nhưng lại được mời làm cố vấn trong một chương trình âm nhạc

Bên cạnh đó, ông xã Hari Won còn chia sẻ một kỷ niệm liên quan đến cách xưng hô thân thiết với Lương Bích Hữu, thì ra thuở mới vào nghề vì Lương Bích Hữu quá trẻ trung nên nam MC cứ ngỡ là nhỏ tuổi hơn và liên tục xưng hô bằng tên để "thả thính", sau này cách xưng hô đó đã trở thành thói quen.

"Ai vô nghề sớm hơn tui không biết, nhưng thời tui làm đi làm MC dạo thì Bích Hữu tự nhiên nổi lên như 1 hiện tượng. Hot ơi là hot!!! Lúc đó tui chỉ là 1 MC cùi bắp thôi! Mà lúc đó tui mê người ta, thầm thương trộm nhớ đồ chứ bộ. Rồi thả thính!

Tưởng bà Hữu bả nhỏ hơn mình, mặt baby quá mà. Gặp nhau là 2 đứa cứ xưng Thành Thành Hữu Hữu. Ai dè đâu sau này mới phát hiện ra bả lớn hơn mình. Gu tui thích phụ nữ lớn tuổi hơn mình không! [...] Đó! Xong gọi nhau như vậy quen rồi, gọi tới giờ luôn. Rồi không lẽ giờ gặp lại người ta ở chương trình, tui phải xưng em gọi chị thì mới vừa lòng hả dạ mấy thánh hả?", Trấn Thành chia sẻ.

Cuối cùng, Trấn Thành gửi lời chúc đến Lương Bích Hữu thành công và tỏa sáng hơn nữa trong sự nghiệp. Cả quá khứ và trong hiện tại, cả hai vẫn là những người bạn thân thiết trong showbiz nên việc xưng hô bằng tên cũng là điều dễ hiểu.