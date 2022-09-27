Kể từ thời điểm chuẩn bị tham gia MGI 2021, Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên đã vướng vào lùm xùm xé giấy nợ với chị gái Hoa Hậu đại dương Đặng Thu Thảo. Đặng Thùy Trang cho biết Hoa hậu Thùy Tiên 2 lần gây chiến nên cô không thể nhẫn nhịn. Mới đây Đặng Thùy Trang tuyên bố sẽ kiện đến cùng, ngay sau đó phía Thùy tiên cũng đã lên tiếng “không nhượng bộ”.

Mới đây ngày 26 tháng 9, Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa Hậu Đại dương Đặng Thu Thảo có những chia sẻ trên trang cá nhân liên quan đến ồn ào với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Trong bài viết của mình, cô nhắc lại vụ giấy nợ và tuyên bố sẽ khởi kiện Miss Grand International 2021 vì hành vi vu khống. Chị gái Hoa Hậu Đặng Thu Thảo vẫn chưa bỏ qua chuyện "quịch nợ" mấy năm trước của Hoa Hậu Thùy Tiên Câu chuyện cụ thể theo lời Đặng Thùy Trang, Thùy Tiên đã từng chủ động gặp và đề nghị cô cho vay tiền để có được giải Á khôi Hoa khôi Nam Bộ vào năm 2017. Tới năm 2019, theo Thùy Trang, Thùy Tiên sắp xếp cuộc hẹn trả tiền nhưng thực tế là dàn dựng nhằm “hủy hoại chứng cứ”, mục đích đưa Thùy Trang vào tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng không đạt ý nguyện, nên đưa đơn tố hình sự tội “Lừa đảo có tổ chức”. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã vào cuộc, đưa ra kết luận và trả lại sự trong sạch cho chị gái Đặng Thu Thảo.

Đơn tố cáo Thùy Tiên của Đặng Thùy Trang Nguyên văn của Đặng thùy Trang: “2 năm qua, tôi không khởi kiện cô ấy vì tôi còn nghĩ để cho cô ấy cơ hội sửa sai, và phát triển công việc còn kiếm tiền trả số nợ đã vay. Tuy nhiên cô ấy đã không biết sai, sau khi có vị trí, thành công hơn lại càng ‘ngông’ hơn, điều hướng dư luận đi trái với kết quả của pháp luật và cơ quan chức năng, khi liên tục dùng truyền thông và luật sư để đưa ra những thông tin không có chứng cứ và sai sự thật nhằm mục đích PR bẩn và vu khống, hạ bệ uy tín người khác theo chiều hướng ngày càng nghiêm trọng”. Bài viết tố cáo Hoa Hậu Thùy Tiên của chị gái Đặng Thu Thảo trên trang cá nhân Vì vậy, phía Thùy Trang và luật sư quyết định gửi hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm tố cáo, khởi kiện Hoa hậu Thùy Tiên. Đồng thời, Thùy Trang nói luật sư của cô cũng đã gửi đơn đề nghị xử phạt lên Sở Thông tin Truyền thông vì cho rằng người đẹp sinh năm 1998 đã đưa thông tin không chính xác, vu khống mình trên truyền thông báo chí.

Đặng Thùy Trang cho biết cô đã có đầy đủ cơ sở để kiện Hoa hậu Thùy Tiên. Đối mặt với những lời đe dọa, thách thức của phía chị gái Hoa Hậu Đặng Thu Thảo, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện của Hoa hậu Thùy Tiên cho biết “đã sẵn sàng hầu tòa” ngoài ra còn có đủ chứng cứ để “kiện ngược lại” Đặng Thùy Trang. Luật sư cho biết tài khoản Facebook của Đặng Thùy Trang đã liên tục đưa hình ảnh, thông tin sai lệch về Thùy Tiên. Do đó, phía Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 và luật sư tiếp tục lập vi bằng với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật và nhờ cơ quan chức năng sớm can thiệp. Luật sư của Thùy Tiên đã có đủ vi bằng để trình bày trước cơ quan chức năng Ngoài ra phía Thùy Tiên đã có đủ chứng cứ kiện ngược lại chị gái Hoa Hậu Đặng Thu Thảo Trước đó tài khoản cá nhân của Đặng Thùy Trang cũng tài khoản Donald Nguyen - bạn thân với thùy Trang liên tục tự ý đăng tải hình ảnh của Hoa Hậu Thùy Tiên cùng với những thông tin sai lệch, khiến CĐM hiểu lầm thùy Tiên có liên quan đến đường dây mua bán mại dâm do “tú ông” Lê hoàng Long điều hành. Luật sư Phương Thảo cho biết phía tòa án đã nhận đơn kiện của Hoa hậu Thùy Tiên. Ngoài ra, phía Thùy Tiên và luật sư đang tiếp tục làm việc với Sở Thông tin Truyền thông về các nội dung liên quan đến hai chủ tài khoản này.

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