25 năm sau bộ phim “Đất phương Nam” nổi đình đám, cuộc sống của “bé An” Hùng Thuận hiện tại ra sao?

Vào năm 1997, bộ phim “Đất phương Nam” lên sóng và tạo được một tiếng vang lớn trong nền điện ảnh nước nhà lúc bấy giờ. Bộ phim để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả với câu chuyện về cậu bé An mất mẹ từ sớm nên xuôi về phương Nam để tìm người cha của mình. Và trong cuộc hành trình lang thang tìm cha, An đã gặp nhiều mảnh đời trái ngang, trớ trêu, những sự khó khăn, vất vả của người dân khi sống dưới ách thống trị của Thực dân Pháp. Điều may mắn là An luôn được cưu mang, giúp đỡ bởi những người dân giàu lòng nhân ái, yêu thương đồng bào. Và đó cũng chính là lý do mà An có thể vượt qua những khó khăn, thử thách trên hành trình xuôi về phương Nam.

Đảm nhận vai diễn bé An “nặng đô” này chính là diễn viên Hùng Thuận , cho đến tận bây giờ, hình ảnh bé An lém lỉnh, thông minh vẫn là một dấu ấn khó phai trong lòng người xem. Và sau 25 năm “Đất phương Nam” ra mắt, Hùng Thuận ít hoạt động nghệ thuật hơn, anh đã trở thành một người đàn ông lịch lãm sau khi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời.

Với những cảnh quay chân thật, giản dị cùng với diễn xuất cảm xúc của các diễn viên, bộ phim thực sự đã chạm tới trái tim của người xem đầy thổn thức. Khán giả sau màn ảnh nhỏ dường như đã “cùng khóc, cùng cười” với bé An trên hành trình tìm cha đầy ly kì và xúc động.

Lận đận tìm lại ánh hào quang sau “cái bóng” quá lớn của “bé An”

Nhờ sự thành công vang dội của “Đất phương Nam”, Hùng Thuận trở thành diễn viên viên nhí hot nhất thời bấy giờ. Thậm chí, anh còn được kì vọng sẽ làm nên “nghiệp lớn” trên con đường nghệ thuật sau này, tuy nhiên, sự nghiệp của Hùng Thuận lại không thành công như mong đợi.

“Bé An” là vai diễn để đời nhưng đồng thời cũng là một “cái bóng” quá lớn, khiến Hùng Thuận không thể thoát ra được cái ánh hào quang thuở nhỏ. Dẫu sau này, anh cũng xuất hiện với nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau, nhưng dường như chưa thể “bật lên” và thoát khỏi “bé An” năm xưa. Dường như, “bé An” trong quá khứ vẫn được khán giả nhớ đến nhiều hơn là các tác phẩm sau này của anh.

Và hiển nhiên, điều này cũng trở thành một nỗi trăn trở với một người làm nghệ thuật như anh. Chính anh cũng phải thừa nhận rằng vai diễn “bé An” năm xưa khiến anh không thể thoát ra dù anh đã làm hết sức mình.

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, có một khoảng thời gian, Hùng Thuận chuyển sang hoạt động với vai trò ca sĩ trong nhóm Nhật Thực, ra mắt album đầu tay mang tên “Không thể ở bên nhau”. Khi Nhật Thực tan rã, anh tiếp tục lập nhóm mới MBK và theo đuổi dòng nhạc Hiphop. Tuy nhiên, có vẻ con đường làm ca sĩ cũng là con đường khá khó khăn với anh khi không tạo được sự thành công vang dội so với các ca sĩ cùng thời điểm đó. Cuối cùng, MBK tan rã, anh bắt đầu con đường hoạt động solo.

Hình ảnh Hùng Thuận trong vai trò là ca sĩ.

Khi sự nghiệp ca hát không mấy suôn sẻ, Hùng Thuận lại trở về với con đường đóng phim. Anh tham gia thêm một số bộ phim truyền hình ăn khách như “Hoa ngũ sắc”, “Cổng Mặt Trời”, “Nàng dâu bất đắc dĩ”, “Dòng đời”,… Tuy vậy, nam diễn viên vẫn chưa có được sự bứt phá để đưa mình bật lên hàng sao hạng A, cho tới nay Hùng Thuận vẫn chưa thể có một vai diễn nào “đỉnh” hơn vai diễn bé An. Cứ như vậy, ngày càng có nhiều gương mặt trẻ tài năng xuất hiện, dần dần, Hùng Thuận dần mờ nhạt trên bản đồ giải trí.

Hùng Thuận cùng dàn diễn viên bộ phim "Cổng Mặt Trời".

Thất bại trong hôn nhân

Cũng giống như trong sự nghiệp, chuyện tình cảm của Hùng Thuận gặp khá nhiều sóng gió. Vào năm 2008, anh xây dựng gia đình và kết hôn với Thanh Vân. Cả hai đã có với nhau cậu con trai tên Kim Bảo. Đến năm 2014, có thông tin cho rằng Hùng Thuận đã chia tay vợ sau 6 năm chung sống.

Hùng Thuận cùng vợ cũ và cậu con trai tên Kim Bảo.

Thời gian sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hùng Thuận rơi vào khủng hoảng, tuy nhiên hạnh phúc vẫn đến với anh một thời gian sau đó khi anh tìm thấy tình yêu mới.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Hùng Thuận hẹn hò với DJ Thái Đặng Hưng, sinh năm 1989. Cả hai hẹn hò từ đầu năm 2017, ngỡ tưởng mối quan hệ giữa nam diễn viên và bạn gái DJ sẽ “đơm hoa kết trái”, tuy nhiên mới đây anh xác nhận đã chia tay người yêu. Về lý do “đường ai nấy đi”, Hùng Thuận chia sẻ rằng mọi thứ đều do duyên số. Anh phản bác thông tin cho rằng công việc của bản thân khó khăn nên dẫn đến đổ vỡ tình cảm. “Kết thúc một mối tình, tôi cũng buồn một chút. Đôi khi, tôi vẫn nhớ lại thời hai người còn vui vẻ ở bên nhau. Nhưng chuyện đã qua, là đàn ông, tôi phải mạnh mẽ đối diện” – Hùng Thuận chia sẻ.

Khoảng thời gian yêu đương mặn nồng giữa anh và nữ DJ.

Rời xa ánh đèn sân khấu, rẽ hướng sang lĩnh vực mới thành công hơn

Hùng Thuận từng chia sẻ cuộc sống trước đây của anh khá khó khăn. Thu nhập từ công việc nghệ thuật không ổn định cộng thêm những trắc trở trong hôn nhân khiến nam diễn viên phải sống trong cảnh bấp bênh, chật vật suốt nhiều năm.

Để trang trải cho cuộc sống, anh phải làm nhiều nghề như mở quán ốc, bán hàng online,… Tuy nhiên, may mắn lại không mỉm cười khi đại dịch Covid-19 ập đến khiến anh phải đóng cửa nhà hàng. Thời gian này, anh dành thời gian bán hàng online, buổi sáng anh tranh thủ làm người giao hàng, đến chiều anh lại ngồi livestream bán thực phẩm chức năng. Nhưng vì dịch bệnh nên công việc kinh doanh cũng không mấy suôn sẻ.

Anh làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống cho gia đình.

Cuối năm 2020, may mắn mỉm cười với Hùng Thuận khi anh chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Qua sự giới thiệu của một người bạn, nam diễn viên "bén duyên" với nghề bất động sản. Ban đầu, Hùng Thuận chỉ có ý định "thử cho vui", nhưng sau một thời gian trải nghiệm anh lại yêu thích và gắn bó với công việc này. Trong một show truyền hình gần đây, Hùng Thuận còn từng chia sẻ rằng: “Có lẽ năm vừa qua, Thuận đã chọn đúng hướng đi nên mọi chuyện đều suôn sẻ”.

Nhờ uy tín của bản thân cùng sự hoạt ngôn và năng động, Hùng Thuận gặp nhiều thuận lợi khi bước sang lĩnh vực bất động sản. Gần đây, sau khi thành lập ba văn phòng nhà đất tại TP. HCM, ngôi sao “Đất phương Nam” tiếp tục khai trương thêm một công ty bất động sản mới kết hợp cùng người bạn Lương Thế Thành. Hiện tại, “bé An” chính thức trở thành ông chủ sau chuỗi ngày chật vật, vất vả với cuộc sống.

Anh chính thức trở thành ông chủ sau những năm tháng nghèo khó.

Nói về thành công hiện tại của mình trong lĩnh vực mới, Hùng Thuận chia sẻ rằng : "Đến giờ tôi vẫn chưa tin là mình có thể đi xa đến vậy. Tôi biết ơn sự ủng hộ, yêu thương của bạn bè, khán giả và cả những lời gièm pha, dè bỉu của những người từng nghi ngờ tôi lợi dụng danh xưng nghệ sĩ làm kinh doanh. Tất cả là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày, lao động chân chính và gặt hái thành quả". Sự nghiệp kinh doanh phát đạt giúp Hùng Thuận có được cuộc sống thoải mái hơn trước. Anh bộc bạch: "Nói về đổi đời hay không thì cũng không hẳn nhưng có một điều chắc chắn là cuộc sống của tôi đã thay đổi về mặt tài chính".

Nhắc đến những kế hoạch với nghệ thuật, Hùng Thuận cho biết hiện tại anh không thể bám trụ với đoàn phim hay các dự án dài hơi bởi công việc trong lĩnh vực bất động sản đã chiếm quá nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu có thể, nam diễn viên muốn tham gia các vai diễn khách mời.

Cuộc sống sang chảnh của "bé An" hiện tại.

Bước sang tuổi 39, Hùng Thuận gặt hái thành công trong công việc nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Sau 2 lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam diễn viên tâm sự anh chưa có dự định tìm kiếm, cũng như sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Hiện tại, anh chỉ muốn tập trung cho công việc.