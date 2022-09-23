Á hậu Thảo Nhi Lê lả lơi bên trời Tây với body “đỉnh của chóp” khiến cộng đồng mạng thốt lên: “10 điểm”

Nhịp sống trẻ 23/09/2022 11:50

Nàng hậu Việt kiều Thảo Nhi Lê đang có chuyến du lịch sang chảnh hết nấc, thỏa sức bung lụa tại New York.

 

Mới đây, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2022 Thảo Nhi Lê có chuyến du lịch kết hợp công tác tại New York. Có thể thấy, được trở về môi trường quen thuộc, Thảo Nhi Lê như “cá gặp nước”, thỏa sức thể hiện cá tính riêng cùng với khoe khéo body “đỉnh hết nấc” với những bộ outfit độc đáo. 

Á hậu Thảo Nhi Lê lả lơi bên trời Tây với body “đỉnh của chóp” khiến cộng đồng mạng thốt lên: “10 điểm” - Ảnh 1

Thảo Nhi xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh cùng layout makeup tông Tây cực kỳ hút mắt và sắc sảo. Thảo Nhi lựa chọn cho mình nguyên cây hồng từ trên xuống dưới.

Á hậu Thảo Nhi Lê lả lơi bên trời Tây với body “đỉnh của chóp” khiến cộng đồng mạng thốt lên: “10 điểm” - Ảnh 2Dù diện màu sắc có phần bánh bèo nhưng vẫn toát lên được nét riêng nhờ sự thần thái và cá tính. Đối với những ai đã follow cô nàng Thảo Nhi từ trước thì chắc hẳn có thể nhận ra cô nàng “nghiện” mặc những bộ cánh khoe eo. Và lần này cũng không ngoại lệ, cô khoác lên người áo bra cùng chiếc váy ống suông dài, ôm trọn body quyến rũ, khai thác triệt để vòng eo săn chắc.

Á hậu Thảo Nhi Lê lả lơi bên trời Tây với body “đỉnh của chóp” khiến cộng đồng mạng thốt lên: “10 điểm” - Ảnh 3
Cô nàng Á hậu "nghiện" những bộ cánh khoe trọn vòng eo săn chắc. 

Bên cạnh đó, người đẹp 9X còn kết hợp với áo blazer hồng ton-sur-ton tạo sự kín đáo và thêm phần thanh lịch. Cô nàng còn mix and match thêm phụ kiện là chiếc kính râm thời trang cùng với chiếc túi xách mini đến từ thương hiệu Jacquemus nổi tiếng giúp thần thái của nàng Á hậu sanh chảnh thêm bội phần. 

Á hậu Thảo Nhi Lê lả lơi bên trời Tây với body “đỉnh của chóp” khiến cộng đồng mạng thốt lên: “10 điểm” - Ảnh 4
Kết hợp phụ kiện là kính râm và túi xách giúp cô thêm phần sang chảnh.

Chia sẻ về những dự án trong tương lai, Thảo Nhi Lê cho biết: "Nhi là người phụ nữ của công việc. Mình thấy rất vui khi được làm việc và cống hiến cho cộng đồng song có lẽ trong tương lai gần, mình phải tìm cách để nghỉ ngơi vì cơ thể cũng “lên tiếng” rồi. Mong là sau khoảng thời gian này, Nhi sẽ có thêm một chút thời gian để thư giãn và dành sự quan tâm cho bản thân, gia đình, bạn bè, những người mình yêu thương".

Á hậu Thảo Nhi Lê lả lơi bên trời Tây với body “đỉnh của chóp” khiến cộng đồng mạng thốt lên: “10 điểm” - Ảnh 5 

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