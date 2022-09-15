Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng

Nhịp sống trẻ 15/09/2022 07:44

Khoảng khắc cô giáo tiểu học Lưu Thị Phương Thảo diện áo dài vào ngày khai giảng năm học 2022 – 2023 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng.

Ngày 5/9 vừa qua, hình ảnh các em học sinh hân hoan đón ngày tựu trường được đăng tải ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh hình ảnh của các em học sinh vào mùa tựu trường, gây chú ý không kém đó chính là những hình ảnh check-in của các thầy cô giáo vào ngày này. Và cô giáo tiểu học Lưu Thị Phương Thảo chính là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô đăng tải một vài bức hình diện áo dài tại lễ khai giảng ở trường tiểu học tại Hà Nội. Bức ảnh thu hút hơn 6 nghìn người like chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, đủ cho thấy sự quan tâm, yêu thích dành cho cô giáo xinh đẹp này.

Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 1
Cô giáo Phương Thảo cực xinh đẹp trong bộ áo dài truyền thống.

Lưu Thị Phương Thảo sinh năm 1994, thường được cư dân mạng nhắc đến với cái tên gọi “cô giáo tiểu học Thái Bình”. Được biết, cô giáo hot girl này sinh ra ở vùng đất “quê lúa” – Thái Bình và hiện đang công tác giảng dạy tại trường tiểu học thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trong bức ảnh chia sẻ, cô giáo tiểu học diện đồng phục áo dài màu xanh da trời của trường, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng cùng với nụ cười tươi tắn. Cô được netizen không tiếc lời khen ngợi và ưu ái gọi bằng những cái tên hoa mỹ như “Cô giáo xinh nhất trường”, “Cô giáo xinh nhất Hà Nội”,…

Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 2

Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 3
Phương Thảo dành được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng như "Cô giáo xinh nhất Hà Nội". 

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng vô cùng nóng bỏng, cô nàng cũng từng tiết lộ bản thân từng giành nhiều danh hiệu trong các cuộc thi hoa khôi như: “Nữ sinh thanh lịch trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội”, “Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sư phạm miền Bắc”,… Tuy nhiên, cô quyết định đi theo con đường “gõ đầu trẻ” chứ không có ý định lấn sân sang nghệ thuật.

Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 4
Cô nàng từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp.

Bên cạnh việc giảng dạy, cô nàng còn đam mê thể hình, chăm chỉ tập gym để có vóc dáng hoàn hảo. Chính vì thế, mỗi lần xuất hiện, cô nàng luôn khiến cộng đồng mạng xuýt xoa bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối ăn mặc vô cùng thời trang. Phương Thảo luôn biết cách chọn những bộ đồ tôn lên vóc dáng nóng bỏng của mình. Ngoài lúc trên lớp, cô nàng ăn vận chuẩn mực trong tà áo dài truyền thống, nhưng khi kết thúc công việc, cô nàng lựa chọn những trang phục thoải mái hơn, tôn lên những đường cong quyến rũ của mình.

Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 5

Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 6
Ảnh đời thường đầy nóng bỏng của cô giáo tiểu học xinh đẹp.
Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà

Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà

Trang Nemo vốn không còn cái tên xa lạ với cộng đồng mạng, mới đây, cô công khai đáp trả cực gắt những bình luận chê bai đến từ antifan.

Xem thêm
Từ khóa:   cô giáo tiểu học xinh đẹp Lưu Phương Thảo cô giáo tiểu học Lưu Phương Thảo

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 2 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 2 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 58 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân