Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng

Ngày 5/9 vừa qua, hình ảnh các em học sinh hân hoan đón ngày tựu trường được đăng tải ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh hình ảnh của các em học sinh vào mùa tựu trường, gây chú ý không kém đó chính là những hình ảnh check-in của các thầy cô giáo vào ngày này. Và cô giáo tiểu học Lưu Thị Phương Thảo chính là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô đăng tải một vài bức hình diện áo dài tại lễ khai giảng ở trường tiểu học tại Hà Nội. Bức ảnh thu hút hơn 6 nghìn người like chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, đủ cho thấy sự quan tâm, yêu thích dành cho cô giáo xinh đẹp này.

Cô giáo Phương Thảo cực xinh đẹp trong bộ áo dài truyền thống.

Lưu Thị Phương Thảo sinh năm 1994, thường được cư dân mạng nhắc đến với cái tên gọi “cô giáo tiểu học Thái Bình”. Được biết, cô giáo hot girl này sinh ra ở vùng đất “quê lúa” – Thái Bình và hiện đang công tác giảng dạy tại trường tiểu học thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.