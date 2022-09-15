Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh đẹp hết nấc” vào ngày khai giảng gây xôn xao cộng đồng mạng

Khoảng khắc cô giáo tiểu học Lưu Thị Phương Thảo diện áo dài vào ngày khai giảng năm học 2022 – 2023 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng.
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Ngày 5/9 vừa qua, hình ảnh các em học sinh hân hoan đón ngày tựu trường được đăng tải ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh hình ảnh của các em học sinh vào mùa tựu trường, gây chú ý không kém đó chính là những hình ảnh check-in của các thầy cô giáo vào ngày này. Và cô giáo tiểu học Lưu Thị Phương Thảo chính là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi cô đăng tải một vài bức hình diện áo dài tại lễ khai giảng ở trường tiểu học tại Hà Nội. Bức ảnh thu hút hơn 6 nghìn người like chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, đủ cho thấy sự quan tâm, yêu thích dành cho cô giáo xinh đẹp này.
Lưu Thị Phương Thảo sinh năm 1994, thường được cư dân mạng nhắc đến với cái tên gọi “cô giáo tiểu học Thái Bình”. Được biết, cô giáo hot girl này sinh ra ở vùng đất “quê lúa” – Thái Bình và hiện đang công tác giảng dạy tại trường tiểu học thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Trong bức ảnh chia sẻ, cô giáo tiểu học diện đồng phục áo dài màu xanh da trời của trường, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng cùng với nụ cười tươi tắn. Cô được netizen không tiếc lời khen ngợi và ưu ái gọi bằng những cái tên hoa mỹ như “Cô giáo xinh nhất trường”, “Cô giáo xinh nhất Hà Nội”,…
Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng với vóc dáng vô cùng nóng bỏng, cô nàng cũng từng tiết lộ bản thân từng giành nhiều danh hiệu trong các cuộc thi hoa khôi như: “Nữ sinh thanh lịch trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Nội”, “Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sư phạm miền Bắc”,… Tuy nhiên, cô quyết định đi theo con đường “gõ đầu trẻ” chứ không có ý định lấn sân sang nghệ thuật.
Bên cạnh việc giảng dạy, cô nàng còn đam mê thể hình, chăm chỉ tập gym để có vóc dáng hoàn hảo. Chính vì thế, mỗi lần xuất hiện, cô nàng luôn khiến cộng đồng mạng xuýt xoa bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối ăn mặc vô cùng thời trang. Phương Thảo luôn biết cách chọn những bộ đồ tôn lên vóc dáng nóng bỏng của mình. Ngoài lúc trên lớp, cô nàng ăn vận chuẩn mực trong tà áo dài truyền thống, nhưng khi kết thúc công việc, cô nàng lựa chọn những trang phục thoải mái hơn, tôn lên những đường cong quyến rũ của mình.