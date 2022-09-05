Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà

Giải trí 05/09/2022 18:32

Trang Nemo vốn không còn cái tên xa lạ với cộng đồng mạng, mới đây, cô công khai đáp trả cực gắt những bình luận chê bai đến từ antifan.

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói rằng Trang Nemo hiện đang là một trong những gương mặt được quan tâm nhiều trên mạng xã hội. Đặc biệt, đối với những ai là tín đồ của thời trang, thường xuyên coi livestream bán hàng thì cái tên Trang Nemo không hề xa lạ. Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang, cô nàng sinh năm 1992, là một hotgirl bán hàng trên mạng xã hội sở hữu vóc dáng vô cùng xinh đẹp cùng tài kinh doanh đáng ngưỡng mộ. Mỗi livestream bán hàng của cô thu về hơn hàng nghìn người theo dõi bởi tài ăn nói có duyên, hài hước cùng với khả năng mix and match quần áo cực kì sành điệu.

Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà - Ảnh 1

Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà - Ảnh 2
Trang Nemo ở hiện tại cực kì sang chảnh và cuốn hút. 

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Trang Nemo đi kèm theo tai tiếng khi cái tên của cô thường xuyên gắn với các drama trên mạng xã hội. Chia sẻ trên TikTok, cô nàng cũng từng gây chú ý khi tiết lộ đã nhiều lần trải qua phẫu thuật thẩm mỹ mới có được nhan sắc nổi bật như hiện tại. Vì sửa phần lớn khuôn mặt của mình nên hiện tại cô nàng vô cùng tự tin vào vẻ ngoài của bản thân.

Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà - Ảnh 3
Cô nàng thẳng thắn thừa nhận đã trải qua nhiều cuộc thẩm mỹ để có được nhan sắc như hiện tại.

Một số hình ảnh được cho là Trang Nemo hồi chưa đụng vào “dao kéo” cũng được netizen truyền tay nhau rầm rộ. Có thể thấy, thời xưa, cô sở hữu vẻ ngoài khá “kém sắc” với hàm răng khấp khểnh, sóng mũi thấp,…

Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà - Ảnh 4

Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà - Ảnh 5
Trang Nemo lúc chưa đụng vào "dao kéo".

Bỏ ra một số tiền lớn để trùng tu nhan sắc của bản thân, ngoài những ý kiến khen ngợi, Trang Nemo cũng nhận không ít lời chê bai cực gắt đến từ cộng đồng mạng. Mới đây, một tài khoản đã nhận xét về Trang Nemo rằng: “Lúc mới biết em thích em lắm, nhìn sang mê mệt luôn. Giờ làm thẩm mỹ quá hết thích”. Đáp trả những lời nhận xét chê bai, cô nàng đanh đá: “Sửa nhiều là không được thích nữa hả? Trời ơi! Nhưng mà em nói cho chị một câu, em còn sửa nữa, đam mê sửa lắm chị ơi”.

Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà - Ảnh 6
Có thể thấy, cô nàng đã trải qua nhiều cuộc "dao kéo" trước khi có được nhan sắc như hiện tại.

Lần đây nhất, khi cô nàng “dao kéo” lại đôi môi của mình, một antifan đã comment rằng “Chữa bệnh nói nhiều”, ngay lập tức cô nàng đáp trả lại cực gay gắt rằng: “Nói nhiều mà nói bậy thì nên chữa, nói nhiều mà ra tiền thì không nên nhé”.

Trước đó, cô nàng hot girl đã tiến hành tiểu phẫu khoé miệng, giải thích lý do phải làm tiểu phẫu, Trang Nemo cho hay: "Ngày nhỏ mình bị té xe nên có sẹo, một bên miệng bị cụp xuống không đều, rõ nhất là khi chụp và quay cam thường nên mình chỉnh lại chứ không phải thu miệng nhỏ nha mọi người".

Lộ gương mặt đầy lạ lẫm khác lúc trước, Trang Nemo bị nghi lạm dụng “dao kéo” quá đà - Ảnh 7
Cận cảnh đôi môi với những vết khâu chằng chịt của Trang Nemo. 

Hiện tại, có vẻ như việc livestream bán hàng đã giúp cô "ăn nên làm ra", vì vậy nên cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh checkin những nơi sang chảnh, khoe túi xách hàng hiệu hay những chiếc xế hộp đắt tiền khiến dân tình cũng được một phen trầm trồ. 

Sau cuộc hành trình nỗ lực 6 năm không ngừng nghỉ, hot TikToker “chị Google” Việt Phương Thoa đã đạt được những gì?

Sau cuộc hành trình nỗ lực 6 năm không ngừng nghỉ, hot TikToker “chị Google” Việt Phương Thoa đã đạt được những gì?

6 năm nỗ lực không mệt mỏi, bỏ qua những lời chê bai, hiện tại, Việt Phương Thoa đã có trong tay nhiều thứ khiến các bạn trẻ phải ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Nemo phẫu thuật thẫm mỹ Trang Nemo phẫu thuật thẫm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 44 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả