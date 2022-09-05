Ở thời điểm hiện tại, có thể nói rằng Trang Nemo hiện đang là một trong những gương mặt được quan tâm nhiều trên mạng xã hội. Đặc biệt, đối với những ai là tín đồ của thời trang , thường xuyên coi livestream bán hàng thì cái tên Trang Nemo không hề xa lạ. Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang, cô nàng sinh năm 1992, là một hotgirl bán hàng trên mạng xã hội sở hữu vóc dáng vô cùng xinh đẹp cùng tài kinh doanh đáng ngưỡng mộ. Mỗi livestream bán hàng của cô thu về hơn hàng nghìn người theo dõi bởi tài ăn nói có duyên, hài hước cùng với khả năng mix and match quần áo cực kì sành điệu.

Một số hình ảnh được cho là Trang Nemo hồi chưa đụng vào “dao kéo” cũng được netizen truyền tay nhau rầm rộ. Có thể thấy, thời xưa, cô sở hữu vẻ ngoài khá “kém sắc” với hàm răng khấp khểnh, sóng mũi thấp,…

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Trang Nemo đi kèm theo tai tiếng khi cái tên của cô thường xuyên gắn với các drama trên mạng xã hội. Chia sẻ trên TikTok, cô nàng cũng từng gây chú ý khi tiết lộ đã nhiều lần trải qua phẫu thuật thẩm mỹ mới có được nhan sắc nổi bật như hiện tại. Vì sửa phần lớn khuôn mặt của mình nên hiện tại cô nàng vô cùng tự tin vào vẻ ngoài của bản thân.

Trang Nemo lúc chưa đụng vào "dao kéo".

Bỏ ra một số tiền lớn để trùng tu nhan sắc của bản thân, ngoài những ý kiến khen ngợi, Trang Nemo cũng nhận không ít lời chê bai cực gắt đến từ cộng đồng mạng. Mới đây, một tài khoản đã nhận xét về Trang Nemo rằng: “Lúc mới biết em thích em lắm, nhìn sang mê mệt luôn. Giờ làm thẩm mỹ quá hết thích”. Đáp trả những lời nhận xét chê bai, cô nàng đanh đá: “Sửa nhiều là không được thích nữa hả? Trời ơi! Nhưng mà em nói cho chị một câu, em còn sửa nữa, đam mê sửa lắm chị ơi”.

Có thể thấy, cô nàng đã trải qua nhiều cuộc "dao kéo" trước khi có được nhan sắc như hiện tại.

Lần đây nhất, khi cô nàng “dao kéo” lại đôi môi của mình, một antifan đã comment rằng “Chữa bệnh nói nhiều”, ngay lập tức cô nàng đáp trả lại cực gay gắt rằng: “Nói nhiều mà nói bậy thì nên chữa, nói nhiều mà ra tiền thì không nên nhé”.

Trước đó, cô nàng hot girl đã tiến hành tiểu phẫu khoé miệng, giải thích lý do phải làm tiểu phẫu, Trang Nemo cho hay: "Ngày nhỏ mình bị té xe nên có sẹo, một bên miệng bị cụp xuống không đều, rõ nhất là khi chụp và quay cam thường nên mình chỉnh lại chứ không phải thu miệng nhỏ nha mọi người".

Cận cảnh đôi môi với những vết khâu chằng chịt của Trang Nemo.

Hiện tại, có vẻ như việc livestream bán hàng đã giúp cô "ăn nên làm ra", vì vậy nên cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh checkin những nơi sang chảnh, khoe túi xách hàng hiệu hay những chiếc xế hộp đắt tiền khiến dân tình cũng được một phen trầm trồ.