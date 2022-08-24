"Hot girl trường quân đội" được so sánh với Phạm Băng Băng, sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 21?

Giải trí 24/08/2022 08:45

"Hot girl trường quân đội" Trương Diệu Linh là gương mặt từng gây sốt cộng đồng mạng trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tinh khôi.

“Hot girl quân nhân” Trương Diệu Linh là gương mặt từng gây sốt cư dân mạng trong kì thi THPT Quốc gia vào năm 2019, so với thời điểm đó, hiện tại cô nàng xinh đẹp này đã có một màn lột xác ngoạn mục về nhan sắc.

'Hot girl trường quân đội' được so sánh với Phạm Băng Băng, sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 21? - Ảnh 1
Trương Diệu Linh trong đồng phục của trường

 

'Hot girl trường quân đội' được so sánh với Phạm Băng Băng, sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 21? - Ảnh 2
Trong tà áo dài trắng tinh khôi, Diệu Linh khiến người đối diện không thể rời mắt với nhan sắc của mình.

Trương Diệu Linh còn được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi “hot girl trường quân đội”. Nhiều lần xuất hiện trong trang phục của trường, cô luôn khiến cộng đồng mạng xuýt xoa bởi vẻ đẹp cùng thần thái sang trọng . Trên trang cá nhân của mình, cô nàng thường xuyên đăng tải những hình ảnh checkin ở những nhà hàng, khách sạn, resort sang chảnh, đắt đỏ, rất hiếm khi chia sẻ những hình ảnh về công việc.

Xây dựng hình ảnh một quý cô đầy sang chảnh trên mạng xã hội, chính vì vậy mà có nhiều người hoài nghi rằng phải chăng cô nàng sinh năm 2001 này đang sở hữu một căn biệt thự trị giá 30 tỷ cùng với nhiều tài sản giá trị như siêu xe Porsche, túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền,… Thậm chí còn có nhiều bình luận ác ý cho rằng cô chỉ là một “bình hoa di động”, “ngoài khuôn mặt ra thì không có tài năng gì, không tìm được công việc tử tế nên chẳng bao giờ đăng ảnh về công việc”…

'Hot girl trường quân đội' được so sánh với Phạm Băng Băng, sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 21? - Ảnh 3

'Hot girl trường quân đội' được so sánh với Phạm Băng Băng, sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 21? - Ảnh 4

 

'Hot girl trường quân đội' được so sánh với Phạm Băng Băng, sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 21? - Ảnh 5
Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch sanh chảnh cùng với những túi xách đắt tiền

Vào tháng 7 vừa qua, cô đăng kí tham dự cuộc thi The Face Vietnam 2022. Cô chia sẻ rằng đến với cuộc thi, Diệu Linh muốn chứng minh thực lực của bản thân hơn là sắc vóc xinh đẹp của mình. Cô nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo trong phần thi tài năng. Ngoài tiết mục múa đương đại, Trương Diệu Linh đã biến tấu trang phục cổ trang thành một outfit ấn tượng để thực hiện những bước đi catwalk chân trần đẹp mắt, cô còn sở hữu khả năng múa vô cùng ấn tượng, đập tan tin đồn “bình hoa di động”. Trong cuộc thi, cô còn được khen rằng có nhan sắc giống Phạm Băng Băng, cô cũng tiết lộ rằng bản thân cũng hâm mộ người đẹp Hoa đán họ Phạm nên thường học theo thời trang, cách trang điểm,…

'Hot girl trường quân đội' được so sánh với Phạm Băng Băng, sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 21? - Ảnh 6
Diệu Linh tại cuộc thi The Face Vietnam 2022

 

'Hot girl trường quân đội' được so sánh với Phạm Băng Băng, sở hữu biệt thự 30 tỷ ở tuổi 21? - Ảnh 7
Cô không chỉ chinh phục khán giả nhan sắc mà còn bởi tài năng múa đương đại của mình
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