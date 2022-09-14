Sở hữu khối tài sản bạc tỷ nhưng bữa cơm của Quang Linh Vlogs khiến dân tình “ngỡ ngàng”

Quang Linh Vlog s tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại vùng đất Nghệ An. Giữa hàng triệu video review về những nơi sang chảnh, đắt đỏ, Quang Linh lại chọn cho mình “review” cuộc sống chân thực, mộc mạc thậm chí có phần đói nghèo ở vùng đất Châu Phi nắng gió. Có lẽ vì thế, anh chàng dường như là Youtuber “duy nhất” ở Việt Nam thu hút được toàn bộ sự chú ý với những video được đăng tải.

Tại đây, anh chàng làm công việc thợ xây, sau một thời gian thì chuyển sang hoạt động phát triển xưởng làm nước đá.

Được biết, sau khi tốt nghiệp phổ thông vào năm 2016, Quang Linh quyết định đi xuất khẩu lao động. Và nơi anh chàng lựa chọn chính là Luanda – thủ đô của Angola, một quốc gia thuộc Châu Phi đầy nắng và gió.

Bên cạnh đó, với đam mê làm Youtuber cộng với việc muốn chia sẻ những cuộc sống thường ngày tại Angola, Quang Linh xây dựng một kênh Youtube với tên “Quang Linh Vlogs – Cuộc sống ở Châu Phi” thu về lượt subscribe khủng cùng với kênh TikTok cũng nhận được vô vàn lượt tương tác tích cực.

Những videos được anh đăng tải nhận được vô vàn những bình luận tích cực.

Cách đây không lâu, anh chàng đã khoe tài sản là miếng đất 14ha, trị giá 2,3 tỷ mà bản thân mới mua tại Angola. Khu đất này sẽ trở thành trang trại trồng các loại lương thực, thực phẩm để phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng. Sau đó, để mô hình đi vào hoạt động, nam vlogger sau đó còn phải bỏ ra thêm hơn 2 tỷ nữa để xây nhà ở cho công nhân, mua giống, cải tạo đất đai,...

Bên cạnh việc đầu tư hàng tỷ đồng giúp bà con Châu Phi thoát nghèo, anh hiện còn đang làm chủ một hãng nước hoa nổi tiếng trong nước. Hơn nữa, việc sở hữu những kênh TikTok và Youtube với hàng triệu lượt follow, có thể thấy khối tài sản trong tay Quang Linh “không phải dạng vừa”.

Là “đại gia ngầm” nhưng có thể thấy rằng anh có lối sống khá giản dị. Từ cách ăn mặc, nói chuyện đến cách ăn uống, anh luôn gây thiện cảm cho người đối diện bởi sự mộc mạc và gần gũi.

Đặc biệt, mới đây, hình ảnh bữa ăn trưa của Quang Linh và mọi người trong team khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Trong hình ảnh được đăng tải, anh chàng và mọi người đã gắp đồ ăn ra từ bát và “đứng ăn” luôn mà không cần bàn ăn gì cả. Thực đơn còn gây choáng hơn vì chỉ có vài miếng cá và chút rau xanh.

Bữa cơm "dã chiến" của anh và mọi người trong team.

Đối với những ai theo dõi Quang Linh sẽ thấy đây là hình ảnh thường xuyên diễn ra. Anh luôn có những bữa ăn “dã chiến” nhanh gọn lẹ để tiếp tục làm việc thay vì ngồi nhấp nhám những món đắt tiền trên bàn ăn. Mì gói cũng là một trong những món đơn giản được anh chàng xứ Nghệ ăn thường xuyên.

Mì gói cũng là món quen thuộc của chàng Youtuber triệu view này.

Nhìn phong cách sống của anh chàng, nhiều người vừa thấy cảm phục vừa cảm thấy thương. Cứ như vậy thì bảo sao Quang Linh không chiếm trọn tình cảm của khán giả cơ chứ!