Ăn mặc "có như không có" ở siêu thị, nhiều hot girl Việt bị netizen nhắc khéo

Nhịp sống trẻ 07/09/2022 11:35

Nhiều netizen đã lên tiếng nhắc nhở khi hotgirl Việt ăn mặc phản cảm đến nơi đông người như siêu thị.

Xã hội ngày càng cởi mở nên vì thế nhiều hot girl Việt cũng ăn mặc thoải mái hơn khi đến nơi công cộng. Cụ thể là các hot girl diện ngày càng mát mẻ ở chốn công cộng như siêu thị khiến người nhìn không khỏi phải "ngượng chín mặt". 

Diện những bộ cánh thoải mái xuống phố không còn là câu chuyện lạ của các chị em. Siêu thị hay các trung tâm thương mại từ lâu không chỉ là địa điểm mua sắm, ăn uống mà còn là nơi nhiều cô nàng thả dáng sống ảo. 

 

Ăn mặc 'có như không có' ở siêu thị, nhiều hot girl Việt bị netizen nhắc khéo - Ảnh 1

Siêu thị hay các trung tâm thương mại từ lâu không chỉ là địa điểm mua sắm, ăn uống mà còn là nơi nhiều cô nàng thả dáng sống ảo. 

Ảnh: Internet

 

Bên cạnh những cô nàng biết cách ăn mặc tôn dáng, phù hợp với hoàn cảnh thì vẫn có không ít bộ phận bị đánh giá là ăn mặc phản cảm, thậm chí là tạo dáng lố lăng ở những nơi công cộng này. Nhiều hot girl Việt cũng đã trở thành đề tài bàn tán cho cách ăn mặc của mình. Hot girl Cà Mau Thúy Vi, "người tình tin đồn" của thiếu gia Phan Thành cũng từng bị chỉ trích vì mặc áo quây và diện áo croptop khoe bralette một cách hớ hênh. 

 

Ăn mặc 'có như không có' ở siêu thị, nhiều hot girl Việt bị netizen nhắc khéo - Ảnh 2

Hot girl Thúy Vi từng bị chỉ trích khi ăn mặc hở hang tại siêu thị

Ảnh: Internet

 

Hot girl 10x Võ Ngọc Trân cũng không kém cạnh khi từng khoe vòng một với váy khoét cổ sâu khi đi siêu thị khiến ai cũng phải nhìn.

 

Ăn mặc 'có như không có' ở siêu thị, nhiều hot girl Việt bị netizen nhắc khéo - Ảnh 3

Ở tuổi đôi mươi, Ngọc Trân sở hữu thân hình gợi cảm và thường xuyên diện các thiết kế tôn dáng triệt để.

Ảnh: Internet

 

Ở tuổi đôi mươi, Ngọc Trân sở hữu thân hình gợi cảm và thường xuyên diện các thiết kế tôn dáng triệt để. Ngoài những lời khen ra, Ngọc Trân cũng bị netizen nhắc khéo vì cho rằng việc ăn mặc gợi cảm tại nơi công cộng có thể khiến cô nàng vướng phải những phiền phức không đáng có. Cụ thể là việc bị quay lén, quấy rối tại nơi công cộng. 

 

 

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