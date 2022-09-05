Dàn nhóc tì nhà sao Việt mùa tựu trường: Con gái Mai Phương vắng mẹ, cô bảo mẫu nói một câu khiến ai cũng nghẹn ngào

Trong ngày tựu trường 5/9, các sao Việt cũng đã khoe những khoảnh khắc đưa con mình đến trường. Con gái Mai Phương cũng được cô bảo mẫu tháp tùng đến trường trong sự yêu thương.

Trong không khí nô nức của ngày đầu năm học mới 5/9, các sao Việt cũng đã tranh thủ thời gian "tháp tùng" các nhóc tì đến trường và không quên đăng tải ảnh các con trên trang cá nhân để lưu lại khoảnh khắc kỉ niệm này.

Mở đầu cho loạt hình ảnh này là cô công chúa nhà nữ diễn viên Vân Trang. Cô cùng con đến trường khá sớm. Cô con gái lớn của nữ diễn viên khá vui vẻ trong bộ đồng phục mới và hoạt bát giao lưu cùng bạn bè.

Tiếp sau đó, gia đình nam diễn viên Huỳnh Đông và Vân Trang vô tình hội ngộ khi cùng các bé nhập học. Anh cảm thấy tự hào về con trai của mình. Bên cạnh đó, vợ chồng nam ca sĩ Đăng Khôi cũng dành thời gian cùng con trai đến trường trong dịp ý nghĩa này.

Con gái Mai Phương cũng vào mùa tựu trường với gương mặt xinh xắn, phúc hậu. Tuy không có mẹ đồng hành nhưng bé Lavie lại được cô bảo mẫu tận tay đưa vào lớp học. Cô cũng gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương đến bé: "Con chính thức trở lại trường một cách nghiêm túc và ở chặng đường mới này, cô mong con luôn cố gắng học chăm chỉ và ngoan ngoãn nhé, vất vả ra sao cũng được miễn nhìn thấy con vui vẻ, bình an là được con nhé".

Con gái Mai Phương được cô bảo mẫu đưa đến lớp học và gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Ảnh: Internet

Không khí nhập học của gia đình Ưng Hoàng Phúc thì vô cùng rộn ràng khi cả ba con của anh đều đến trường nhập học. Anh cũng gửi lời nhắn nhủ trên trang cá nhân: "Chúc các bé có 1 năm học đạt được thành tích tốt nhất nhé!".

Gia đình Ưng Hoàng Phúc vô cùng rộn ràng khi cả ba con của anh đều đến trường nhập học. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Hải Băng cũng không kém cạnh khi cho 3 nhóc tì check-in tại ngày khai giảng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-nhoc-ti-nha-sao-viet-mua-tuu-truong-con-gai-mai-phuong-vang-me-co-bao-mau-noi-mot-cau-khien-ai-cung-nghen-ngao-499545.html