"Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc": Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát

Sao Việt 01/09/2022 21:41

Lê Khánh trải lòng về khoảng thời gian sinh nở đầy khó khăn của mình trong chương trình Chat Với Mẹ Bỉm Sữa.

Lê Khánh là diễn viên khá quen thuộc đối với khán giả Việt. Cô thành công qua nhiều vai diễn nhưng nổi bật nhất là nhân vật Sanaly trong phim Mùi Ngò Gai. Là một diễn viên chuyên tạo tiếng cười nhưng ít ai biết rằng Lê Khánh ngoài đời gặp khá nhiều thăng trầm. 

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 1
Lê Khánh là diễn viên được nhiều người yêu mên bởi tính cách thân thiện và lối diễn xuất tự nhiên, hài hước.

Lê Khánh và Tuấn Khải tổ chức đám cưới vào hồi tháng 12/2014. Trước đó, họ đã khiến khán giả ngưỡng mộ khi có hàng chục năm yêu nhau, từ khi còn là sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Hai vợ chồng cùng nhau làm việc cho sân khấu Idecaf, TP.HCM. Quen biết nhau gần 20 năm, yêu nhau hơn 10 năm và 6 năm về chung một nhà, Lê Khánh và Tuấn Khải vẫn giữ được tình cảm đáng ngưỡng mộ. Sau đó, cả hai có với nhau 2 cậu quý tử kháu khỉnh, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên vô cùng viên mãn.

Tuy nhiên, ít ai biết được, để có cuộc sống như hiện tại, cả hai vợ chồng Lê Khánh đã trải qua mất mát lớn liên quan đến chuyện sinh nở. 

Mới đây, khi tham gia chương trình Chat Với Mẹ Bỉm Sữa, Lê Khánh đã có dịp tâm sự về hành trình mang thai và sinh con của mình. Trước đây, vợ chồng nữ diễn viên từng mất đi 1 người con khi bé còn trong bụng. Lê Khánh không may bị thai lưu, em bé ngừng phát triển ở tháng thứ 2 của thai kì khiến vợ chồng cô rất đau lòng.

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 2
Nữ diễn viên đã từng rất đau lòng khi mất đi một đứa con 

Trước đó, chồng của Lê Khánh từng chia sẻ vợ từng mang bầu 2 tháng nhưng không giữ được.  Tuấn Khải tâm sự: “Khánh mang bầu khoảng hơn 2 tháng thì bé không giữ được, khi nhận thông tin đó, hai vợ chồng thấy mất mát rất lớn nhưng cố gắng vượt qua. Sau này khi có bầu Tuấn Khang, đó lại là cảm xúc trái chiều, nửa mừng nửa lo vì mình đã trải qua một lần như vậy rồi.

Hoang mang lắm, cũng không dám nói với ai là Khánh đã có em bé trở lại. Chúng tôi giấu cả ba mẹ tôi và ba mẹ Khánh chuyện mang bầu Tuấn Khang. Nhưng nghề của mình đâu giấu được, phải báo để ekip sắp xếp người đóng thế”.

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 3

Mãi đến sau này, Lê Khánh mới một lần nữa mang thai con, đó chính là quý tử đầu lòng - bé Tuấn Khang. Tuy nhiên khi có thai chỉ mới 2 tháng, nữ diễn viên lại mắc chứng rối loạn âu lo. Thậm chí, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai còn không dám tắm một mình và sợ uống trà sữa trân châu vì lo lắng sẽ bị ngạt.

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 4

Vượt qua nỗi đau, cả hai vợ chồng đều vui mừng khi bé Tuấn Khang chào đời bình an 

Lê Khánh tâm sự: "Dây thần kinh lo âu của tôi bị căng trong một thời gian dài, tôi không kiểm soát được cảm xúc chính mình. Tôi thường tưởng tượng chuyện bi kịch sẽ xảy ra, chuyện gì tôi cũng sợ, đặc biệt là sợ ra đi kinh khủng. Mỗi lần căng thẳng là tay chân tôi lạnh toát, cảm giác như lửa đốt trong lồng ngực, như sắp xỉu đến nơi. Khi bé gần 1 tuổi là tôi bệnh nặng nhất, vào bệnh viện như cơm bữa, mệt là đòi đi cấp cứu, không ngủ được và làm không khí cả gia đình trầm xuống".

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 5
Hiện tại, Lê Khánh đã vượt qua được những vấn đề tâm lý của mình.

Nữ diễn viên may mắn khi có ông xã bên cạnh chăm sóc, quan tâm. Dần dần, Lê Khánh nhận ra tâm lý của mình làm ảnh hưởng đến không khí gia đình nên đã cố gắng trấn an và lấy lại tinh thần ổn định.

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 6
Hai vợ chồng vẫn mặn nồng sau nhiều năm gắn bó.
'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 7
Lê Khánh cảm thấy may mắn vì luôn có chồng ở bên cùng vượt qua những ngày khó khăn

Lê Khánh và ông xã càng hạnh phúc hơn khi có thêm con trai thứ 2 ở độ tuổi 40. Sau khi sinh nhóc tì, nữ diễn viên quyết định triệt sản vì cảm thấy tuổi đã lớn, không thích hợp để tiếp tục có thai và cũng giúp vợ chồng được thoải mái hơn.

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 8
Lê Khánh và ông xã càng hạnh phúc hơn khi có thêm con trai thứ 2

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 9

'Từ mất mát đau thương đến viên mãn hạnh phúc': Lê Khánh chia sẻ về hành trình có con đầy khó khăn và mất mát - Ảnh 10
Cô quyết định triệt sản vì cảm thấy gia đình có 2 con đã là đủ.

 

Sau khi trải qua khoảng thời gian gặp vấn đề tâm lý, giờ đây Lê Khánh đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. 

Có thể nói, Lê Khánh chắc chắn là một trong những sao nữ may mắn và hạnh phúc nhất của showbiz Việt. Ở tuổi 40, cô viên mãn khi ở bên luôn có chồng thương yêu cùng hai nhóc tì siêu dễ thương. 

 

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