Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển

Sao Việt 01/09/2022 19:56

Đông Nhi khoe body nóng bỏng, chuẩn "gái một con trông mòn con mắt" dù đã 34 tuổi.

Đông Nhi (tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1988) là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Việt Nam. Cô được xem là một trong số những ca sĩ tiên phong bước ra từ thế giới mạng. Với sự nỗ lực không ngừng trong âm nhạc, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và sáng tạo, Đông Nhi là ca sĩ thành công nhất trong ngành âm nhạc Việt và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì Vpop hiện nay.số liệu không chính xác thời điểm hiện tại.

Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 1
Đông Nhi 

Cô không chỉ được biết đến là một ca sĩ tài năng, mà hôn nhân viên mãn bên Ông Cao Thắng cũng khiến nhiều người phải ganh tỵ. Ở hiện tại, cô cũng được biết đên là một trong những bà mẹ bỉm sữa xinh đẹp và nổi tiếng nhất showbiz Việt.

Sau 2 năm sinh con gái, cô vẫn giữ nguyên vóc dáng gọn gàng, quyến rũ không thua thời son rỗi, có thể nói là thăng hạng lên rất nhiều. Nhan sắc hiện tại của nữ ca sĩ không nói thì cũng chẳng ai biết cô nàng đã 34 tuổi. 

Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 2Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 3

Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini nóng bỏng trong chuyến du lịch biển. 

Trong bộ áo tắm cut out lạ mắt, Đông Nhi khoe cận thân hình săn chắc, vòng eo không chút mỡ thừa cùng vòng một đầy đặn. Nữ ca sĩ thả dáng trên du thuyền, đẹp hút mắt trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.  

Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 4Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 5Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 6

Dưới phần bình luận, cư dân mạng dành cơn mưa lời khen ngợi cho mẹ bỉm Đông Nhi. Nhan sắc "gái một con trông mòn con mắt" của Đông Nhi khiến các fan phải trầm trồ cảm thán. Thần thái đỉnh chóp thế này, bảo sao netizen cứ mê mệt nữ ca sĩ. Dù đã là bà mẹ một con, vóc dáng của Đông Nhi vẫn không hề thua kém mỹ nhân Vbiz nào.

Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 7
Nhan sắc của bà mẹ một con khiến dân tình phải xuýt xoa khen ngợi 

Trước đó, Đông Nhi tiết lộ bí quyết để cô giữ dáng gọn gàng đó là chăm chỉ tập yoga và giữ chế độ ăn uống lành mạnh trong suốt thời gian mang thai. Nhờ vậy, sau khi sinh nở, cô sớm lấy lại dáng mà không cần kiêng khem quá vất vả. Không những vậy, Đông Nhi nuôi con bằng sữa mẹ và rất chăm chỉ hút sữa. Khi cho con bú sữa mẹ, người mẹ tiêu hao năng lượng và dễ tụt cân. 

Nhờ sớm lấy lại dáng thon mà nữ ca sĩ tự tin diện váy ngắn, áo croptop, cắt xẻ táo bạo nhằm khoe triệt để vòng hai phẳng lì, đường thắt eo đáng ngưỡng mộ. 

Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 8
Nữ ca sĩ chia sẻ chế độ giúp giữ dáng sau sinh trong khi mang thai ái nữ đầu lòng

Hiện con gái Winnie của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã ở tuổi lên 2. Bé rất tự tin, dạn dĩ cho đã được bố mẹ cho xuất hiện ở nơi đông người từ nhỏ. Cô bé được mệnh danh là "tiểu công chúa" của showbiz Việt nhờ những biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ông Cao Thắng rất thân thiết với con gái và cưng chiều bà xã hết mực, giúp gia đình nhỏ luôn giữ được sự hạnh phúc, ngọt ngào.

Đông Nhi: Chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt' trong loạt ảnh thả dáng mới ở biển - Ảnh 9
Ái nữ nhà Ông Cao Thắng Và Đông Nhi luôn thu hút đông đảo người hâm mộ biết đến vì độ thông minh, lanh lợi trong những video được nữ ca sĩ chia sẻ.

 

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