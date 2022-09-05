“Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh gây bão với nhan sắc đỉnh cao 30 năm về trước: Xứng danh tượng đài sắc đẹp vạn người mê

Mới đây, loạt ảnh 30 năm trước của cô bất ngờ được cư dân mạng “đào mộ” và thi nhau truyền tay, ai nấy đều không khỏi tấm tắc ngợi khen nhan sắc của “ người đẹp Tây Đô ” một thời đi vào huyền thoại. Có thể thấy chỉ cần make up nhẹ, không cần qua kỹ thuật chỉnh sửa quá nhiều nhưng Việt Trinh vẫn không hề thua kém bất kỳ một hot girl nào của thời hiện đại. Ngắm nhìn lại những khung ảnh thời trẻ của Việt Trinh khiến khán giả phải trầm trồ.

Việt Trinh vốn nổi tiếng là một trong những “ tượng đài nhan sắc ” của Việt Nam được nhiều thế hệ khán giả ngưỡng mộ, không chỉ có tài năng diễn xuất và vẻ ngoài xinh đẹp của cô cũng khiến bao con tim phải “xiêu đổ”. Trước nhan sắc đỉnh

Không cần làm tóc cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn thu hút ánh nhìn bởi gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn, trong trẻo. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Quả xứng với danh xưng "người đẹp Tây Đô", ở độ tuổi đôi mươi, Việt Trinh đã sở hữu nhan sắc nổi bật, vóc dáng gợi cảm cùng gu thời trang sành điệu khi kết hợp quần jeans với áo khoác crop-top cá tính, bụi bặm…Không cần làm tóc cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn thu hút ánh nhìn bởi gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn, trong trẻo.

Nhan sắc trong trẻo hoàn toàn tự nhiên của Việt Trinh nền nả trong tà áo dài. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Việt Trinh được coi là một trong những biểu tượng nhan sắc của showbiz Việt ngày ấy. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Những bức hình của Việt Trinh luôn gây sốt và tạo hiệu ứng mạnh mẽ.(Ảnh: FB Việt Trinh)

Có thể nói, Việt Trinh là một trong những "biểu tượng" nhan sắc của làng giải trí Việt. Ở thời kỳ đỉnh cao, cô sở hữu vẻ đẹp "sắc nước hương trời" đại diện cho điện ảnh Việt Nam những năm 90. Với gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn cô là cái tên được nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng ưu ái. Hình ảnh của nữ diễn viên từng "phủ sóng" trên nhiều quyển lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, băng rôn...Dù đã 30 năm trôi qua nhưng hình ảnh xinh đẹp của Việt Trinh ở thập niên 1990 vẫn luôn sống mãi trong lòng khán giả.

Dù ở tuổi U50, Việt Trinh vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ của mình (Ảnh: FB Việt Trinh)

Sau khi tuyên bố giải nghệ Việt Trinh về vườn ở Bình Dương tận hưởng không khí điền viên hoặc du lịch, đi chùa, làm thiện nguyện. (Ảnh: FB Việt Trinh)

Dù đã ở ngưỡng U50 nhưng dung mạo của nữ diễn viên vẫn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút. Hiện tại, cô rời xa showbiz chọn làm bạn với vườn tược tại quê nhà. Sau khi giải nghệ, "người đẹp Tây Đô" có cuộc sống thoải mái, an nhàn cùng con trai trong biệt phủ 2.500m2 và vẫn thường xuyên livestream bán hàng kiếm thêm thu nhập.