Việt Trinh lên tiếng sau khi 'vô duyên vô cớ' bị kéo vào ồn ào tranh chấp danh hiệu của NSƯT Kim Tử Long

Hậu trường 14/08/2022 14:03

Sau khi bị lôi vào chuyện tranh chấp danh hiệu của NSƯT Kim Tử Long, Việt Trinh đã có phát ngôn thẳng thắn về vấn đề này.

Ồn ào trượt xét danh hiệu NSND của NSƯT Kim Tử Long những ngày qua là chủ đề được công chúng hết sức quan tâm. Vừa qua, nam tài tử còn đăng tải lên trang cá nhân của mình một đoạn video để đặt vấn đề với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

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NSƯT Kim Tử Long bứt xúc khi trược danh sách xét duyệt NSND - Ảnh: Internet

Trong clip, NSƯT Kim Tử Long có nói: “Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách, tôi đã bị lỗi gì? Tôi không được cái gì, thiếu cái gì mà không nằm trong danh sách gửi ra Bộ xét duyệt NSND".

Giữa lúc vụ việc xét danh hiệu vẫn chưa đi đến hồi kết, diễn viên Việt Trinh bất ngờ đăng đàn phát ngôn về vấn đề này thông qua trang cá nhân của mình. Cô viết: “Mình đã giải nghệ và không còn màng đến danh vọng. Trở lại cuộc sống yên bình không hào quang ảo. Mong mọi người đừng inbox lôi kéo mình vào mấy việc danh hiệu nha! Mình giờ chỉ là người mẹ đơn thân tần tảo kiếm tiền nuôi con ăn học, là cô gái bán kính mà thôi".

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Việt Trinh tuyên bố đã giải nghệ và không liên quan đến chuyện hào quang - Ảnh: Internet

Lý do mà Việt Trinh có phát ngôn như trên là vì cô đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có NSƯT Kim Tử Long nên cô bị lôi vào ồn ào này. Bên cạnh đó, Việt Trinh cũng là một nghệ sĩ có tuổi nghề lâu năm nhưng vẫn chưa đạt được danh hiệu nào nên người hâm mộ cảm thấy sốt ruột thay. Tuy vậy, có thể thấy rằng bản thân Việt Trinh không quan tâm mấy đến những danh hiệu này mà chỉ muốn tập trung lo cho gia đình mình.

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Từ khóa:   Việt Trinh NSƯT Kim Tử Long diễn viên Việt Trinh

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